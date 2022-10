Das Lied als Spiegel seiner Zeit (8): Verbotene Musik, verstummte Stimmen

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt seiner 10-teiligen Reihe steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Lieder sind für Thomas Hampson das "Tagebuch der Welt", in ihrer genialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern sie den Schlüssel zur Kulturgeschichte. Vorlage für dieses Projekt ist eine Radio-Reihe, die Thomas Hampson und seine Hampsongfoundation in den USA produziert haben: "Song - Mirror of the World". Die englischen Texte stammen von verschiedenen Musikwissenschaftlern, SWR2 Musikstundenautorin Katharina Eickhoff hat sie ins Deutsche übertragen.

Musiktitel:

Kurt Weill:

„Es regnet“, Chanson

für Gesang und Klavier

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Cord Garben (Klavier)

Franz Schreker:

„O Glocken, böse Glocken“

Hermine Haselböck (Mezzosopran)

Russell Ryan (Klavier)

Alexander von Zemlinsky:

„Harlem Tänzerin“, Lied

für Tenor und Klavier op. 27 Nr. 8

Hans Peter Blochwitz (Tenor)

Cord Garben (Klavier)

Karl Goldmark:

„Die Königin von Saba“, Oper in 4 Akten

„Magische Töne“

Nicolai Gedda (Tenor)

Orchester der Bayerischen Staatsoper München

Leitung: Heinrich Bender

Karl Weigl:

“Zum Einschlafen” aus "Des Knaben Wunderhorn"

Wolfgang Holzmair (Bariton)

Thérèse Lindquist (Klavier)

Arnold Schönberg:

"Hain in diesen Paradiesen" aus

„Buch der hängenden Gärten“

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Aribert Reimann (Klavier)

Anton Webern:

5 Lieder aus "Der siebente Ring"

„Im Windesweben“ op. 3

für eine Singstimme und Klavier op. 3

Christiane Oelze (Sopran)

Eric Schneider (Klavier)

Hanns Eisler:

„Solidaritätslied“ aus „Kuhle Wampe“

Ernst Busch (Gesang )

Studioorchester

Leitung: Hanns Eisler

Ernst Toch:

„Geographische Fuge“

Karlheinz Bender

Peter Fister (Schlagzeug)

Kammersprechchor Zürich

Leitung: Karl Scheuber

Wilhelm Grosz:

„Afrika-Songs“, 8 Lieder für

Mezzosopran, Bariton und

Orchester op. 29

„Lied der Baumwollpacker“

Cynthia Clarey (Mezzosopran)

Jake Gardner (Bariton)

Matrix Ensemble

Leitung: Robert Ziegler

Arno Billing:

„Das lila Lied“

Ute Lemper (Gesang)

Jeffrey Cohen (Klavier)

Matrix Ensemble

Leitung: Robert Ziegler

Kurt Weill:

„Die Moritat von Mackie Messer“ aus

„Die Dreigroschenoper“

Harald Paulsen (Gesang)

Orchester

Ernst Krenek:

„Unser Wein“

Hermann Prey (Bariton)

Ernst Krenek (Klavier)

Pavel Haas:

„Ich hörte den Schrei der Wildgänse“

Petr Matuszek (Bariton)

Ales Kanka (Klavier)

Viktor Ullmann:

3 Lieder nach Friedrich Hölderlin,

für eine Singstimme und Klavier op. 30

„Abendphantasie“

Christiane Oelze (Sopran)

Eric Schneider (Klavier)