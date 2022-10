Das Lied als Spiegel seiner Zeit (6): Das Fin de Siècle

Der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson präsentiert die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt seiner 10-teilige Reihe steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Lieder sind für Thomas Hampson das "Tagebuch der Welt", in ihrer genialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern sie den Schlüssel zur Kulturgeschichte. Vorlage für dieses Projekt ist eine Radio-Reihe, die Thomas Hampson und seine Hampsongfoundation in den USA produziert haben: "Song - Mirror of the World". Die englischen Texte stammen von verschiedenen Musikwissenschaftlern, SWR2 Musikstundenautorin Katharina Eickhoff hat sie ins Deutsche übertragen.

Musiktitel:

Charles Ives:

"Feldeinsamkeit"

für Bariton und Klavier

Thomas Hampso (Bariton)

Armen Guzelimian (Klavier)

Claude Debussy:

„La chevelure“ aus den

„Chansons de Bilitis“,

3 Lieder für Singstimme und Klavier L 90

Maggie Teyte

Charles Villiers Stanford:

„To the soul“,

Lied für Bariton und Klavier

Thomas Hampson (Bariton)

Craig Rutenberg (Klavier)

Ralph Vaughan Williams:

"Silent Noon"

Benjamin Luxon (Bariton)

David Willison (Klavier)

John Alden Carpenter:

„When I bring to you colour’d toys“

aus dem Zyklus „Gitanjali“

auf Verse von Rabindranath Tagore

Rose Bampton (Sopran)

Wilfred Pelletier (Klavier)

Charles Tomlinson Griffes:

„Auf geheimem Waldespfade“

Thomas Hampson (Bariton)

Armen Guzelimian (Klavier)

Gustav Mahler:

4 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert

für Singstimme und Klavier "Rückert-Lieder"

Nr. 1: Blicke mir nicht in die Lieder

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Leonard Bernstein (Klavier)

Arnold Schönberg:

4 Lieder für Singstimme und Klavier op. 2

„Am Strande“

Ellen Faull (Sopran)

Glenn Gould (Klavier)

Alban Berg:

5 Orchesterlieder

für Sopran und Orchester op. 4

"Altenberg-Lieder"

„Seele, wie bist du schöner“

Margaret Price (Sopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Erich Wolfgang Korngold:

„Gefaßter Abschied“ aus

4 Lieder des Abschieds op. 14

Dietrich Henschel (Bariton)

Helmut Deutsch (Klavier)

Charles Ives:

„General William Booth enters into Heaven“

Richard Cumming (Klavier)

Donald Gramm (Bassbariton)