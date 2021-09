Das Lied als Spiegel seiner Zeit (5): Nach Wagner

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt seiner 10-teiligen Reihe steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Lieder sind für Thomas Hampson das "Tagebuch der Welt", in ihrer genialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern sie den Schlüssel zur Kulturgeschichte. Vorlage für dieses Projekt ist eine Radio-Reihe, die Thomas Hampson und seine Hampsongfoundation in den USA produziert haben: "Song - Mirror of the World". Die englischen Texte stammen von verschiedenen Musikwissenschaftlern, SWR2 Musikstundenautorin Katharina Eickhoff hat sie ins Deutsche übertragen.

Musikliste:

Richard Wagner:

„Wesendonck-Lieder“, bearbeitet

für Frauenstimme und Orchester

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Otto Klemperer

Franz Liszt:

„Le Juif Errant“

Adrian Eröd (Bariton)

Charles Spencer (Klavier)

Hugo Wolf:

„Gesellenlied“ Nr. 1,

Lied für eine Singstimme und Klavier aus

„Drei Gedichte von Robert Reinick“

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Daniel Barenboim (Klavier)

Hugo Wolf:

„Erstes Liebeslied eines Mädchens“,

Lied für Sopran und Klavier

Arleen Augér (Sopran)

Irwin Gage (Klavier)

Richard Strauss:

5 Lieder op. 39

„Der Arbeitsmann“ Nr. 3

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Gerald Moore (Klavier)

Gustav Mahler:

„Das irdische Leben“, bearbeitet

für Singstimme und Klavier aus

„Des Knaben Wunderhorn“, 24 Lieder

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Ernest Chausson:

„Le temps des Lilas“

Jan de Gaetani (Sopran)

Gilbert Kalish (Klavier)

Claude Debussy:

„C'est l'exstase langoureuse“ aus

„Ariettes oubliées“

für Singstimme und Klavier

Dawn Upshaw (Sopran)

James Levine (Klavier)

Gabriel Fauré:

„Les roses d’Isphahan“

Janet Baker (Mezzosopran)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Johannes Brahms:

„Auf dem Kirchhofe“

Hermann Prey (Bariton)

Gerald Moore (Klavier)

Arnold Schönberg:

„Abschied“ Nr. 2 aus

2 Gesänge für Bariton und Klavier op. 1

Konrad Jarnot (Bariton)

Urs Liska (Klavier)