Das Lied als Spiegel seiner Zeit (4): Paris, Stadt des Lichts

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt seiner 10-teiligen Reihe steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Lieder sind für Thomas Hampson das "Tagebuch der Welt", in ihrer genialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern sie den Schlüssel zur Kulturgeschichte. Vorlage für dieses Projekt ist eine Radio-Reihe, die Thomas Hampson und seine Hampsongfoundation in den USA produziert haben: "Song - Mirror of the World". Die englischen Texte stammen von verschiedenen Musikwissenschaftlern, SWR2 Musikstundenautorin Katharina Eickhoff hat sie ins Deutsche übertragen.

Musiktitel:

Hector Berlioz:

"Symphonie funèbre et triomphale"

Ausschnitt 3. Satz

The Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Michail Glinka:

„Reiselied“

"Ein Lied auf die Eisenbahn"

Vassily Savenko (Bass)

Alexander Blok (Klavier)

Hector Berlioz:

„Les Nuits d'été“

6 Lieder für Singstimme und Klavier op. 7

„Le Spectre de la rose“

José van Dam (Bariton)

Jean-Philippe Collard (Klavier)

Franz Liszt:

„Vergiftet sind meine Lieder“ R 608

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Robert Schumann:

„Dichterliebe“

20 Lieder und Gesänge aus dem Lyrischen

Intermezzo im Buch der Lieder

„Dein Angesicht“

Thomas Hampson (Bariton)

Wolfgang Sawallisch (Klavier)

Jacques Offenbach:

„Le corbeau et le renard“

Francois Le Roux (Bariton)

Jeff Cohen (Klavier)

Franz Liszt:

„Oh, quand je dors“ R 569

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Giacomo Meyerbeer:

„Sicilienne“ Nr. 27,

Lied für Singstimme und Klavier

40 Mélodies

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Melvyn Tan (Klavier)

Frédéric Chopin:

„Melodie“

Elzbieta Szmytka (Sopran)

Malcom Martineau (Klavier)

Stephen Foster:

„Hard times come again no more“

Thomas Hampson (Bariton)

Craig Rutenberg (Klavier)

Alphonse Varney:

“Le Chant des girondins”

Choeurs de l’Armée Française

Musique de la Garde Républicaine de Paris

Franz Liszt:

„Über allen Gipfeln ist Ruh“,

Lied für Singstimme und Klavier, R 610a

Diana Damrau (Sopran)

Helmut Deutsch (Klavier)