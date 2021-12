Das Lied als Spiegel seiner Zeit (2): Wien am Wendepunkt

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt seiner 10-teiligen Reihe steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Lieder sind für Thomas Hampson das "Tagebuch der Welt", in ihrer genialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern sie den Schlüssel zur Kulturgeschichte. Vorlage für dieses Projekt ist eine Radio-Reihe, die Thomas Hampson und seine Hampsongfoundation in den USA produziert haben: "Song - Mirror of the World". Die englischen Texte stammen von verschiedenen Musikwissenschaftlern, SWR2 Musikstundenautorin Katharina Eickhoff hat sie ins Deutsche übertragen.

Musiktitel:

Joseph Haydn:

Kaiserquartett

4. Satz

Emerson String Quartet

Anonymus:

Traditional

Georges Thill

Musique de la Garde Républicaine

Leitung: Pierre Dupont

Marx Augustin:

“Ach, du lieber Augustin”

Wilfried Zelinka (Bass)

Armonico Tributo Austria

Leitung: Lorenz Duftschmid

Carl Maria von Weber / Theodor Körner:

„Gebet während der Schlacht"

Gerald Finley (Bariton)

Graham Johnson (Klavier)

Joseph Haydn:

„Kaiserhymne“

Elly Ameling (Sopran)

Jörg Demus (Klavier)

Franz Schubert:

„Rastlose Liebe“ op. 5 Nr. 1 D 138

Jessye Norman (Sopran)

Phillip Moll (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

„Das Veilchen“, Lied

für Singstimme und Klavier KV 476

Barbara Bonney (Sopran)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Ludwig Berger:

„Des Müllers Wanderlied“

Mark Padmore (Tenor)

Graham Johnson (Klavier)

Franz Schubert:

„Die schöne Müllerin“,

Liederzyklus nach Gedichten von

Wilhelm Müller D 795 op. 25 Nr. 1-20

Thomas Quasthoff (Bassbariton)

Justus Zeyen (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

„An die ferne Geliebte“, Liederkreis

für Singstimme und Klavier op. 98

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Franz Schubert:

„Der Wanderer“, Lied

für Singstimme und Klavier D 493 op. 4 Nr. 1

Bryn Terfel (Bariton)

Malcolm Martineau (Klavier)

Franz Schubert:

„Winterreise“, Liederzyklus

für Singstimme und Klavier D 911 op. 89

Peter Pears (Tenor)

Benjamin Britten (Klavier)

Franz Schubert:

„Gretchen am Spinnrad“, Lied

für Singstimme und Klavier D 118 op. 2

Elly Ameling (Sopran)

Jörg Demus (Klavier)