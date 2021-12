Von wegen „Papa Haydn“! (5)

Mit Wolfgang Sandberger

Unter den Großen der Wiener Klassik gehört Haydn immer noch zu den Unterschätzten. Das Klischee vom "Papa Haydn" klingt jedenfalls herablassend. Dabei ist Haydn alles andere als altväterlich, sondern der neugierige Innovator: vor allem auf dem Feld des Streichquartetts und der Sinfonie. In seinem Kompositionslabor experimentiert er zudem in vielen Gattungen. Die isolierte Stellung auf Schloss Esterhaza hat dabei sein Gutes. Niemand in seiner Nähe kann ihn "irremachen und quälen" und so "musste ich original werden." Die Musikstunde ist diesem Original-Genie auf der Spur und verfolgt die Rezeption seiner Werke.

Musiktitel:

Claude Debussy:

“Hommage à Haydn”

Walzer für Klavier L 115

Michael Korstick (Klavier)

Vincent d' Indy:

Menuett über den Namen von Haydn

für Klavier op. 65

Tempo die minuetto

Michael Schäfer (Klavier)

Joseph Haydn:

„Die Jahreszeiten“ , Einleitung und Rezitativ

Marlis Petersen (Sopran)

Werner Güra (Tenor)

Dietrich Henschel (Bass)

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

Sergej Prokofjew:

Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25

"Symphonie classique

1. Satz: Allegro

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Claudio Abbado

Joseph Haydn:

Sinfonie Es-Dur Hob I:91

1. Satz: Largo - Allegro (assai)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle

Francis Poulenc:

Trio FP 43

Beatrix Lampadius (Oboe)

Erik Stolte (Fagott)

Olga Bechtold (Klavier)

Poulenc-Trio

Jean Françaix:

11 Variations sur un thème de Haydn

für 9 Blasinstrumente und Kontrabass

Bläser Ensemble Mainz

Leitung: Klaus Rainer Schöll

CEE:

Come And Go Remix

Divers