Von wegen „Papa Haydn“! (1)

Mit Wolfgang Sandberger

Unter den Großen der Wiener Klassik gehört Haydn immer noch zu den Unterschätzten. Das Klischee vom "Papa Haydn" klingt jedenfalls herablassend. Dabei ist Haydn alles andere als altväterlich, sondern der neugierige Innovator: vor allem auf dem Feld des Streichquartetts und der Sinfonie. In seinem Kompositionslabor experimentiert er zudem in vielen Gattungen. Die isolierte Stellung auf Schloss Esterhaza hat dabei sein Gutes. Niemand in seiner Nähe kann ihn "irremachen und quälen" und so "musste ich original werden." Die Musikstunde ist diesem Original-Genie auf der Spur und verfolgt die Rezeption seiner Werke.

Musikliste:

Joseph Haydn:

Sinfonie g-moll Nr. 83 „La Poule“, Finale vivace

Concentus musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Joseph Haydn:

„Lerchenquartett“ D-Dur op. 64 Nr. 5

Menuetto. Allegretto

Danish String Quartet

Georg Friedrich Händel:

“And the glory, the glory of the Lord”

Chor aus dem 1. Teil des “Messias”

Le Concert Spirituel

Leitung: Hervé Niquet

Joseph Haydn:

„Singt dem Herren alle Stimmen!“

Schlusschor aus „Die Schöpfung“,

Rias Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

Joseph Haydn:

Sinfonie B-Dur Nr. 102, Finale Presto

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey

Luigi Cherubini:

"Chant sur la Mort de Joseph Haydn"

Capella Coloniensis

Leitung: Gabriele Ferro

Joseph Haydn:

Sinfonie mit dem Paukenwirbel Nr. 103

1. Satz Adagio-Allegro

La petite bande

Leitung: Sigiswald Kuijken