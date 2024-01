Musiker-Freundschaften (5)

Mit Nele Freudenberger

Musiker gehören einer ganz besonderen Berufsgruppe an. Sie sind in ihrer Profession recht einsam, finden eigentlich nur unter ihresgleichen Menschen, mit denen sie auf Augenhöhe reden können. Deswegen sind Freundschaften unter Musikern vielleicht auch noch mal anders, als die zwischen anderen Menschen. Die berühmteste Musikerfreundschaft ist die zwischen den Schumanns und Johannes Brahms. Aber bemerkenswert ist auch die zwischen Johann Christian Bach und Carl Friedrich Abel - die nicht nur befreundet waren, sondern auch eine Jungs-WG in London eröffnet haben. Es gibt also viel zu entdecken und so nehmen wir in der SWR2 Musikstunde ein paar Musikerfreundschaften genauer unter die Lupe.

Musiktitel:

Frederic Chopin:

Mazurka C-Dur op. Posth. 67 Nr. 3

Arthur Rubinstein (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Finale. Allegro aus der Sonate c-Moll op. 30 Nr. 2

Itzhak Perlman (Violine)

Vladimir Ashkenazy (Klavier)

Karol Szymanowski:

Andante tranquillo e dolce aus der

Sonate d-Moll op. 9

Alina Ibragimova (Violine)

Cedric Tiberghien (Klavier)

Ernest Bloch:

Moderato aus der Sonate Nr. 1

Stefan Tara (Violine)

Lora Vakova-Tara (Klavier)

Karol Szymanowski:

Andantino aus dem Konzert Nr. 2 op. 61

Thomas Zehetmair (Violine)

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Simon Rattle

Charlie Chaplin / Thomas Beckmann:

„Smile“ aus dem Film „Moderne Zeiten“

Thomas Beckmann (Violoncello)

Kayoko Matsushita (Klavier)

Heitro Villa-Lobos:

O Polichihello aus a prole do Bebe

Arthur Rubinstein (Klavier)

Heitor Villa-Lobos:

Dansa aus Bachiana Brasileira Nr. 5

Netania Davrath (Sopran)

Carl Stern (Violoncello)

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Igor Strawinsky:

Russischer Tanz aus

Ballettsuite zu Petruschka

Leslie Howard (Klavier)

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Georges Bizet:

Habanera aus der Oper "Carmen"

Grace Bumbry (Mezzosopran)

Orchestre du Theatre National de l’Opera de Paris

Choeur du Theatre National de l’Opera de Paris

Leitung: Rafael Frühbeck de Burgos