Der Sopranistin Emma Kirkby zum 70. Geburtstag

Von Doris Blaich

Singen war für Emma Kirkby lange Zeit nur ein schönes Hobby. Sie studierte in Oxford klassische Philologie und arbeitete zunächst als Lehrerin. In den 1970er Jahren, als immer mehr Alte-Musik-Ensembles einen Vokalklang suchten, der sich gut mit den historischen Instrumenten mischt, wurde Emma Kirkbys schlanke und strahlkräftige Stimme zum neuen Ideal. Ihre Aufnahmen der Madrigale von Dowland und Monteverdi mit dem Consort of Musicke gehören nach wie vor zu den Referenzaufnahmen. 2007 erhob Queen Elizabeth II. Emma Kirkby in den Ritterstand, die Universität Oxford verlieh ihr die Ehrendoktorwürde. Am 26. Februar feiert sie ihren 70. Geburtstag.

Musikliste:

Georg Friedrich Händel:

"Disseratevi o porte d' averno", Arie aus dem Oratorium "La Resurrezione"

Emma Kirkby (Sopran)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

John Dowland:

"Sorrow, stay!" aus: "The seconde Booke of Songs or Ayres"

Emma Kirkby (Sopran)

Anthony Rooley (Laute)

Claudio Monteverdi:

"Sfogava con le stele" aus dem 4. Madrigalbuch

Consort of Musicke

Leitung: Anthony Rooley

Giaches de Wert:

"Vaghi Boschetti" aus dem 7. Madrigalbuch

Consort of Musicke

Leitung: Anthony Rooley

Georg Friedrich Händel:

Auszüge aus dem "Gloria" für Sopran und Streicher (2000 wiederentdeckt)

Emma Kirkby (Sopran)

Royal Academy of Music Baroque Orchestra

Leitung: Laurence Cummings

Georg Friedrich Händel:

"Il crudel m'abbandona - Ah! Spietato", Rezitativ und Arie der Melissa aus der Oper "Amadigi di Gaula"

Emma Kirkby (Sopran)

Katharina Arfken (Oboe)

Brandenburg Consort

Leitung: Roy Goodman

Robert Johnson:

"Whither runneth my sweetheart"

Emma Kirkby (Sopran)

David Thomas (Bass)

Anthony Rooley (Laute)

Hildegard von Bingen:

"Columba aspexit per cancellos"

Emma Kirkby (Sopran)

Gothic Voices

Leitung: Christopher Page

Henry Purcell:

"Urge me no more"

Emma Kirkby (Sopran)

Anthony Rooley (Laute)

Thomas Augustine Arne:

"Rise, Glory, rise in all thy charmes" aus der Oper "Rosamond"

Emma Kirkby (Sopran)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Amy Beach:

"Ecstasy", Lied op. 19 Nr. 2

Emma Kirkby (Sopran)

Mitglieder der Romantic Chamber Group of London

Wolfgang Amadues Mozart:

"Laudate Dominum" aus den "Vesperae solennes de confessore" KV 339

Emma Kirkby (Sopran)

Winchester Cathedral Choir

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood