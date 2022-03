Bregenzer Festspiele als Opern-Open-Air-Kino

Das Publikum sitzt am Ufer und schaut der Oper auf dem See zu - wie bei den Bregenzer Festspielen. Statt der Seebühne schwimmt aber nun eine Kinoleinwand auf dem See.

Auch im Sommer 2020 ist es nun möglich, Opern am Bregenzer Bodenseeufer zu erleben. Statt der abgesagten Festspiele mit der Seebühne werden nun an fünf Tagen im August ehemalige Opernaufführungen der Bregenzer Festspiele als Kinovorführung am Bodenseeufer zu erleben sein. Für die Vorstellungen für maximal 200 Opernfans wird extra eine schwimmende Plattform mit Leinwand im See verankert. Der Publikumsbereich der Seebühne war aufgrund der dort beengten Platzverhältnisse für die Vorführungen nicht geeignet, wie eine Sprecherin der Stadt Bregenz mitteilte. Opernkino am Seeufer Die Opern aus den letzten zehn Jahren der Festspiele sollen in voller Länge und bei freiem Eintritt präsentiert werden. Zu sehen sein werden die Opern "Aida", "Andrea Chénier", "Die Zauberflöte", "Turandot" und "Carmen". Noch nicht im Programm ist die letztjährige Produktion "Rigoletto", die für dieses Jahr auf dem Spielplan stand. Diese wird im nächsten Jahr wieder auf der richtigen Seebühne zu erleben sein. Nach Angaben der Festspiele sind hierfür bereits gut die Hälfte der Karten verkauft.