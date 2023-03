Bratkartoffeln in der Lintgasse

Mit Mary Bauermeister und Martina Seeber

"Wir waren nicht nur physisch hungrig, sondern auch ausgehungert nach Erfahrung, nach Sinn", erinnert sich die am 2. März 2023 verstorbene Kölner Künstlerin Mary Bauermeister an die unmittelbare Nachkriegszeit. Bauermeister war nicht nur mit ihren eigenen Werken auf dem Sprung in die internationale Szene, sie war auch eine Ikone und Muse der Fluxus-Szene. Bei den Konzerten und Happenings in ihrem Atelier waren John Cage, Nam June Paik, Silvano Bussotti, Hans G Helms, David Tudor und fast immer auch ihr späterer Ehemann Karlheinz Stockhausen zu Gast. Mit ihm verband sie eine lange Liebes- und oft unterschätze Arbeitsbeziehung. Im Studio spricht sie über den spektakulären Aufbruch von Kunst und Musik Anfang der Sechzigerjahre, eine "Knollenzeit", die bis heute austreibt. (Deutschlandfunk Kultur 2006)