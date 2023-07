Buch-Tipp vom 1.8.2018

SWR Böhlau Verlag - Cellistinnen Transformationen von Weiblichkeit in der Instrumentalkunst Autor: Katharina Deserno Verlag: Böhlau-Verlag ISBN: ISBN 978-3-412-50171-6

Lise Cristiani war eine Attraktion. Ein Konzert der Cellistin ließ sich natürlich auch Felix Mendelssohn Bartholdy nicht entgehen als sie 1845 im Gewandhaus in Leipzig spielte. Offenbar beeindruckte Cristianis Auftritt Mendelssohn Bartholdy so stark, dass er sich inspiriert fühlte, für sie zu komponieren. Das "Lied ohne Worte" hat all die Eigenschaften, die laut vieler zeitgenössischer Zeitungsartikel auch Cristianis Spiel hatte: gesanglich, sanft, eher leise und langsam und fast ausschließlich auf hohen Saiten. Cristiani wählte dieses Repertoire und Auftreten bewusst, um ihre Grenzüberschreitung als Cello spielende Frau für das Konzertpublikum etwas abzumildern, schreibt Katharina Deserno.

Cristiani fand einen Kompromiss, der in der Formulierung ‚weibliche Spielweise‘ zu fassen wäre. Sie machte eine erfolgreiche, geradezu atemberaubende Karriere als Cellistin, integrierte in ihre Spielweise und in ihr Verhalten aber die Weiblichkeitsbilder und Verhaltensanforderungen der bürgerlichen Kultur: So spielte sie zart, leise, dezent, kleidete und verhielt sich damenhaft im Sinne der bürgerlichen Moralvorstellungen. Ihre Handlungen aber waren das Gegenteil von dem, was die bürgerliche Kultur als weiblichen Lebensentwurf konzipierte: Sie konzertierte in ganz Europa, spielte ein bis dahin als männlich verstandenes Instrument und reiste schließlich nach Sibirien bis zur Halbinsel Kamtschatka sowie in die Kriegsgebiete im Kaukasus. Als Cellistin und reisende Frau überschritt sie alle Grenzen, die den weiblichen Lebensentwurf im 19. Jahrhundert absteckten. Durch ihre Grenzüberschreitung brachte Cristiani die stereotypen Weiblichkeitskonzepte „in Verwirrung“ .... und es gelang ihr zum ersten Mal in der Musikgeschichte das Bild einer Konzertcellistin hervorzubringen und zu etablieren.

Von Lise Cristianis Grenzüberschreitungen profitierten nachfolgende Generationen von Musikerinnen. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts Guilhermina Suggia als Cellistin auftrat, war das kein Skandal mehr – aber normal war Suggias Karriere noch lange nicht. Immer wieder wunderten sich Kritiker beispielsweise, dass die Frau am Cello einen sehr kraftvollen, also eigentlich männlichen, Ton produziere. Die hergebrachten Vorstellungen von männlicher Kraft und weiblichem Spiel widersprachen sich also immer noch. Katharina Deserno nimmt in ihrer Studie viele Details und Quellen aus dem Leben der beiden Cellistinnen unter die Lupe, um einerseits die Vorurteile, Bilder und Widerstände, mit denen sich die Musikerinnen konfrontiert sahen, aufzudecken. Und um andererseits die neuen Wege zu zeigen, die die Cellistinnen beschritten. Suggia war beispielsweise die erste Cellistin, die sich in Zeitschriften-Artikeln theoretisch über das Cello-Spiel äußerte und damit als Autorität anerkannt wurde. Ihr hohes Ansehen als Künstlerin zu ihren Lebzeiten steht allerdings in einem deutlichen Gegensatz dazu, welcher Platz ihr rückblickend in der Musikgeschichte eingeräumt wird – nämlich ein ganz kleiner. Heute haben nur die wenigsten schon einmal von Guilhermina Suggia gehört.

Es wurde gezeigt, dass dafür zum einen Mechanismen von geschlechtsspezifischem Erinnern, welches Leistungen und Lebensgeschichten von Frauen als weniger historiographiewürdig erachtet, sowie zum anderen Entwertungsdiskurse verantwortlich sind. Letztere schmälerten insbesondere in der Retrospektive ab den 1950er Jahren die Leistung der Cellistin, in dem sie auf Weiblichkeits- und Geschlechterbilder zurückgriffen, welche die Cellistin zu Lebzeiten bereits mit Erfolg überschritten hatte.

Deserno blickt in ihrer Studie nicht nur auf die Biographien von Cristiani und Suggia, sondern sie beschäftigt sich auch mit Aspekten, die für viele Cellistinnen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert von Bedeutung waren. Wie zum Beispiel die Ausbildungsmöglichkeiten für Musikerinnen, die Rolle der Väter oder die Korrelation zur Frauenbewegung. Sie beschreibt außerdem, wie viel freier als Frau beispielsweise Jacqueline du Pré ihre Karriere als Cellistin angehen konnte, aber zugleich auch ihre Auftritte Auseinandersetzungen mit Weiblichkeitsbildern waren.

Sie wird zur Projektionsfläche für ein sehr breites Spektrum von Weiblichkeitsbildern, so finden sich Anklänge an die Empfindsamkeit, die Hysterie, die Diva, die femme fatale und die femme fragile, die Verbindung von Weiblichkeit und Tod, das Konzept der unschuldigen Kindfrau, des übernatürlichen Wesens in Gestalt eines Engels. Durch diese Integration verschiedenster Weiblichkeitsbilder aus der Vergangenheit werden diese ihrem Kontext entrissen, ... verschoben, wieder und neu inszeniert und verlieren somit ihre vormalige Rigidität. Sie werden zu schillernden Aspekten in der Person einer Künstlerin, die ihr Publikum berührt und begeistert, und verlieren dadurch ihre Widersprüchlichkeit. Du Pré hat damit nicht nur eine Transformation in Bezug auf das Cellospiel angestoßen und geradezu verkörpert, sondern auch eine Veränderung der ästhetischen Wahrnehmung von Instrumentalkunst auf der Bühne, für das Cellospiel von Männern und Frauen im Allgemeinen.

Die Schlüsse, die Deserno aus ihrer Untersuchung zieht, bleiben nicht bei der Aufschlüsselung des historischen Kontextes stehen. Sie zeigt an einer Fülle an Material, Quellen und Fakten auf, dass Vorstellungen davon, wie Frauen und Männer sind oder zu sein haben, veränderbar sind – bis heute. Und dass ganz aktuell auch jede Instrumentallehrerin, jeder Lehrer verantwortlich dafür ist, welche Geschlechterbilder sie oder er reproduziert. Ein wichtiges Buch – nicht nur für Cellistinnen!

Buch-Tipp vom 1.8.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster