„In einem Leipziger Privathaus kommt eine neue Konzertgesellschaft zu ihrem ersten ‚Großen Concert‘ zusammen. Es ist eine gemischte Gesellschaft, keine rein bürgerliche. Und ihr Konzertunternehmen ist kein bürgerliches, kein zum Wohl des Gemeinwesens errichtetes, sondern ein elitäres.“

Es waren 16 Adlige und Bürger im Alter um die 27 Jahren, darunter Freimaurer, Stadtpfeifer, Kunstgeiger und Kirchenmusiker, die sich 1743 zusammentaten um gemeinsam zu musizieren. Sie mussten einen hohen Jahresbeitrag zahlen. Ein mehrköpfiges außermusikalisches Management verwaltete dieses „Leipziger Concert“. Es war die Geburtsstunde des späteren, bürgerlichen „Gewandhausorchesters“.

Übersichtliche Chronologie

Claudius Böhm zeichnet in 14 Kapiteln - in Form einer strengen, übersichtlichen Chronologie - akribisch die wechselvolle Geschichte der Entwicklung des Orchesters nach, von den Anfängen bis 1893, dem Datum seines 150. Jubiläums. Es ist der erste Band einer Gesamtdarstellung der Orchestergeschichte. Der zweite Band, der bis zur Gegenwart reichen soll, wird im November dieses Jahres erscheinen. Man erfährt bei Böhm zahlreiche, wenig bekannte Fakten, Tatsachen und Urteile von Zeitgenossen über Dirigenten, Musiker und Sänger, die in der Leipziger Musikgeschichte eine Rolle spielten, aber auch Details über die wechselnden Organisationsformen, Programmgestaltungen und Aufführungsorte der Stadt. Man kann sie in über 200 historischen Photographien und Graphiken in Augenschein nehmen: die Universitätskirche am Grimmaschen Tor und das Gasthaus "Drey Schwanen", in der am 3. Januar 1751 erstmals in Leipzig im Rahmen der „Drey-Schwanen-Konzerte“ Händels Feuerwerksmusik aufgeführt wurde.

Aber auch die Thomaskirche, das Schauspielhaus auf der Ranstädter Bastei (dort musste das Orchester bis 1864 Zwischenaktmusiken spielen), das alte Gewandhaus, in das man 1781 einzog, Altes und Neues Theater, in dem bis heute das Orchester Dienst tut, das „Schützenhaus“, die imposante „Alberthalle“, die Buchhändlerbörse und der Marktplatz, wo man am 2. Juni 1840 mit eigens dafür komponierten Werken von Mendelssohn Bartholdy 400 Jahre Buchdruckerkunst feierte, werden exquisit abgebildet.

Man hatte Mendelssohn 1835 in zähen Verhandlungen nach dem Motto „Koste es was es wolle“ zum Gewandhauskapellmeister ernannt. Stadtrat Porsche hatte die Devise ausgegeben:

„Wir müssen in Leipzig einen tüchtigen Mann haben, und zwar den besten in Deutschland.“

Zweifellos war Mendelssohn der herausragendste Gewandhauskapellmeister bis heute. Der Band von Claudius Böhm ist nicht nur eine Chronik der Geschichte der Gewandhauskapellmeister, sondern auch der vielen Künstler, die in Leipzig zu Gast waren und folgenreiche Eindrücke hinterließen.

Musikmetropole Leipzig

Alles, was in der Musikwelt Europas Rang und Namen hatte, kam nach Leipzig schon im 18., mehr noch im 19. Jahrhundert: Dirigenten, Musiker, Sänger und Komponisten. Auch Ludwig van Beethoven. Am 18. Februar 1808 brachte Ludwig van Beethoven in Leipzig sein „Tripelkonzert“ zur Uraufführung. Aber auch Louis Spohr, Giacomo Meyerbeer, Johannes Brahms, Franz Liszt, Hector Berlioz, Pablo de Sarasate, Richard Wagner, Robert Schumann und viele andere waren in Leipzig zu Gast und prägten seine herausragende Musikgeschichte. Leipzig mit seinem Gewandhausorchester war im 19. Jahrhundert in deutschen Landen die Musikmetropole schlechthin. Die opulente Publikation lässt keinen Zweifel daran. Sie veranschaulicht ein differenziertes Gesamtbild der ersten 150 Jahre des bedeutendsten Orchesters im mitteldeutschen Zentrum bürgerlichen Musiklebens. Das Jubiläum wurde am 9. März 1893 mit einem Konzert gefeiert, in dem auch Spontinis „Olympia“-Ouvertüre erklang. Man darf auf den zweiten Band gespannt sein.

