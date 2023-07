Ausführliches Kompendium

Buch-Tipp vom 4.7.2018

SWR Laaber Verlag - Instrumentalmusik des Barock Autor: Siegbert Rampe Verlag: Laaber Verlag ISBN: ISBN 978–3–89007–873–1

Woran denken Sie, wenn Sie die Formulierung „Instrumentalmusik des Barock“ hören? Ich muss gestehen, mir fällt der Name Johann Sebastian Bach immer noch als erstes ein. Stücke wie die „Badinerie“ aus seiner Orchestersuite Nr. 2 in h-Moll gehören zu meinen frühesten Erlebnissen mit klassischer Musik. Vier Suiten sind von Bach überliefert, vermutlich waren es ursprünglich einmal mehr, schreibt Siegbert Rampe...

...allerdings können es niemals so viele gewesen sein, dass sie auch nur annähernd den Umfang von Telemanns, Graupners oder Faschs Produktion erreicht hätten.

Dieses Buch tut etwas, das auf anderem Weg auch die Historische Aufführungspraxis getan hat: Es rückt den Blick zurecht auf eine Epoche, die für die meisten Klassik-Hörer größtenteils aus Bach, Händel und Vivaldi besteht. Deren Namen findet man natürlich hier auch, aber sie drängen sich weitaus weniger in den Vordergrund. Genau so viel erfahren wir über heute fast vergessene Komponisten wie den Darmstädter Hofkapellmeister Carl Friedrich Graupner, dessen Schüler, den am Hof von Anhalt-Zerbst wirkenden Johann Friedrich Fasch, und immer wieder über den so ungeheuer produktiven Georg Philip Telemann, Hofkapellmeister in Sorau, Eisenach und Bayreuth, städtischer Musikdirektor in Frankfurt und Hamburg...

...und einer der ganz wenigen in seiner Epoche von internationaler Bedeutung.

Dabei ist dieses Handbuch eigentlich nicht an Personen orientiert, sondern an den Gattungen der barocken Instrumentalmusik. An Canzonen und Sonaten, Gattungen, die noch in der Renaissance aufkamen und die Herkunft der Instrumentalmusik aus der Vokalmusik bezeugen, an Ouvertüren und Suiten, die ihre Wurzeln in Frankreich und dort nicht zuletzt in der Ballet-Tradition haben, an Konzerten, die zuerst in Italien entwickelt wurden. Bevor Siegbert Rampe die Entstehung der Gattungen detailliert herleitet, geht er stets auch auf deren Voraussetzungen ein, beispielsweise auf die Entwicklung des Orchesters, erst in Frankreich, dann in Italien. Großbesetzte Klangkörper wie wir sie heute kennen, waren das anfangs nicht.

Bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts war es in Italien nämlich üblich gewesen, dass jede Partie einer Komposition nur einfach besetzt wurde und dass größere Instrumentalformationen stets aus Bläsern und Streichern plus Continuo-Instrumenten bestanden. Erst in den Jahrzehnten nach 1650 lässt sich eine gewisse Tendenz nachweisen, die Anzahl der Streicher allmählich zu erhöhen, weshalb jede Stimme nun von mehreren Musikern ausgeführt werden konnte.

Nach und nach entstand so das Orchester, auf dessen Basis dann Komponisten wie Corelli, Albinoni und Vivaldi Formen wie das Concerto grosso und später das Solokonzert entwickelten. Nicht zuletzt durch ein etwa zur selben Zeit in London und Amsterdam florierendes Verlagswesen wurden diese Werke dann auch bald über Italien hinaus bekannt.

Aber natürlich besteht die barocke Instrumentalmusik nicht nur aus Orchesterwerken, auch wenn heutige Konzertprogramme das gelegentlich suggerieren. Siegbert Rampe und seine beiden Ko-Autoren Clemens Fanselau und Grzegorz Joachimiak widmen sich genau so ausführlich der Kammermusik, etwa mit Gattungen wie der Triosonate und der Consortmusik, außerdem der Lautenmusik und der Tastenmusik. Auch hier erfährt der geneigte Leser dankenswerter Weise genau so viel über die Beiträge von Frescobaldi und Froberger, Kuhnau und Sweelinck, Rameau und Couperin, Scheidt und Walther wie über den omnipräsenten Johann Sebastian Bach.

Am liebsten möchte man beim Lesen gleich zum Hören dieser Komponisten und ihrer Werke übergehen, denn, ganz ehrlich: Die Lektüre des Bandes selbst ist kein reines Vergnügen. Und ist als solches ja auch gar nicht gedacht. Handbücher wie dieses haben vor allem die Aufgabe einen Forschungs- und Wissensstand zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Das leistet der Band vorbildlich. Auch wenn, neben der Gliederung nach Gattungen, andere Gesichtspunkte sicherlich interessant zu beleuchten gewesen wären: Zum Beispiel, wie sich die Entwicklung einer eigenständigen instrumentalen Stilistik in Abgrenzung zur Vokalmusik genau vollzogen hat. Und, wie steht es überhaupt mit dem unhinterfragt aus der Kunst- in die Musikgeschichte übernommenen Begriff des Barock? Solche übergreifenden Gesichtspunkte findet man hier leider gar nicht.

Schade, aber ob sie das Buch, das in knochentrockener Philologenprosa inklusive detaillierter Formanalysen und seitenlanger Aufzählungen und Listen verfasst ist, lesbarer gemacht hätten? So ist es nun, was es ist: ein Handbuch, keine Bettlektüre. Wissenschaftlern auf der Suche nach Forschungsgegenständen und Musikern auf der Suche nach unbekanntem Repertoire wird es sicher gute Dienste leisten.

