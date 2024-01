Gut gemeint

Buchkritik vom 7.9.2016

SWR OLMS - EVA RIEGER: Frida Leider – Sängerin im Zweispalt ihrer Zeit Verlag: OLMS ISBN: ISBN 987-3-487-08579-1

„Was einem so ein verfluchtes J-Weib wie die L einbrockt! Ich hoffe als edler Christenmensch, dass sie sich zwischen zwei Stühle gesetzt hat.“ Mit „J-Weib“ war das Juden-Weib gemeint, und hinter dem „L“ verbirgt sich Frida Leider. – Siegfried Wagner, Sohn von Richard, schimpfte so im Jahr 1930. Womit er hier und an anderer Stelle beweist, dass nicht allein Winifred, seine Frau, eine eingefleischte Nationalsozialistin war. Anders als hier gemeint – es ging eigentlich um einen Streit wegen der Besetzung der weiblichen Titelpartie in „Tristan und Isolde“ – hat sich Frida Leider tatsächlich zwischen zwei Stühle gesetzt.

„Sängerin im Zwiespalt ihrer Zeit“, so lautet der Untertitel der ersten Biografie über die legendäre Wagner-Sängerin Frida Leider. Der Untertitel des Buches von Eva Rieger mutet zunächst ein wenig ambivalent an. Kann eine Zeit zwiespältig sein? Oder ist es der Zwiespalt, in dem sich die Sängerin befand?

Frida Leider – geboren 1888 in Berlin, gestorben 1975 ebenda – war keine Jüdin, auch wenn das immer wieder behauptet wurde. Aber ab 1930 war sie mit Rudolf Deman, Konzertmeister der Berliner Staatskapelle, einem österreichischen Juden, verheiratet, und so geriet sie unweigerlich – spätestens ab 1933 – in einen Zwiespalt, und ab 1938, nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, musste auch ihr das bewusst gewesen sein. Aber wie so viele andere Künstlerkolleginnen und -kollegen hat sie das lange zu ignorieren versucht. Die Welt der Musik war eine andere als die der Politik. „Ich vergaß nur zu gern, dass die Welt um mich herum zu brennen anfing“, so Frida Leider in ihren Erinnerungen.

Die Geschichte von Frida Leider ist zum einen die Geschichte einer außergewöhnlichen Sängerin, eine der größten Wagnersängerinnen des 20. Jahrhunderts. Zum anderen aber auch ein Beispiel, das für viele andere Biografien steht. Wie verhält man sich in einer Diktatur? Was wäre gewesen wenn? Diese Frage stellt sich immer wieder. Wem steht es heute zu über ein solches Leben zu urteilen oder gar es zu verurteilen. Andererseits gibt es Menschen, die sich anders verhalten haben, die Mut bewiesen haben.

Frida Leider debütierte 1915 als Venus in Wagners „Tannhäuser“ in Halle an der Saale. Sechs Jahre später gastierte sie erstmals als Isolde an der Berliner Staatsoper, die ihre künstlerische Heimat für viele Jahre werden sollte. Sie sang daneben am Royal Opera House Covent Garden in London, in Paris, Buenos Aires, Chicago, New York und anderswo. Frida Leider sah ihre Mission darin, den Wagner-Gesang mit dem italienischen Belcanto zu verbinden, wenngleich das oft als ein Gegensatz empfunden wird. Aber ihr ist diese Symbiose auf eindrückliche Weise gelungen.

Die Karriere von Frida Leider war zweifellos einzigartig. Schade, dass Eva Rieger meint, diese herausragende Leistung durch ständige Wiederholungen von Lobeshymnen durch Kritiker-Stimmen unterstreichen zu müssen. Beinahe jeder Auftritt Leiders wird durch die Künstlerin preisende Rezensionen belegt, was den Leser auf Dauer eher ermüdet. „Ihre formidable Stimme besaß in leisen oder tiefen Passagen ausdrucksvolle Schönheit ebenso wie durchschlagende Kraft“, so zitiert die Biografin den englischen Musikkritiker Ernest Newman, der 1920 konstatierte: „Frida Leider war eine Offenbarung.“

Bedauerlich ist auch für die Entdeckungsleistung Riegers, wenn die Bedeutung der Sängerin durch die Abwertung anderer betont wird. Dass Frida Leider nicht emigriert ist, mag man verstehen. Sie wollte ihre Mutter, die so viel für die Karriere der Tochter getan hatte, nicht allein zurücklassen; und sie fürchtete, dass sie im Ausland nicht genügend Geld würde verdienen können usw. Aber warum gerade deswegen die Kollegin Lotte Lehmann, die gleichfalls mit einem Juden verheiratet war und die Deutschland verlassen hat, denunziert werden muss mit der schwerwiegenden Behauptung: „Ihre Motivation war in erster Linie Geld, dazu erhoffte sie sich bessere Karrierechancen“, ist keineswegs einzusehen.

In dem vorletzten Kapitel, das dem Gesangsstil der Leider gewidmet ist, wird ihr Gesang über den grünen Klee gelobt. Ein Beispiel: „Kirsten Flagstad, Lotte Lehmann, Eileen Farrell und Maria Callas waren gleichwertige Konkurrentinnen, aber“ – und hier zitiert Eva Rieger den englischen Musikkritiker Geoffrey Riggs – „‚keine ist Leiders Zugang ebenbürtig‘.“

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Und wenn sich auch Wortspielereien mit Namen eigentlich verbieten, so bietet sie sich hier geradezu an: Leider.

Buchkritik vom 7.9.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“