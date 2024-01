Überfällige Studie

Buchkritik vom 24.2.2016

Thomas Seedorf: Heldensoprane | Die Stimmen der eroi in der italienischen Oper von Monteverdi bis Bellini Verlag: Wallstein ISBN: ISBN 978-3-8353-1370-7

Mit dem Untertitel – „Die Stimmen der eroi (der Heroen) in der italienischen Oper – ist das scheinbar in sich widersprüchliche Wort „Heldensoprane“ für den mit der Musik Vertrauten fast schon aufgelöst. Es geht in der Studie um die mannigfachen „Figurationen des Heroischen“. Dazu gehörte, dass in der ernsten italienischen Oper des 17. und 18. Jahrhunderts die eroi, also die Helden, mit Sängerkastraten oder mit Sängerinnen in der Sopran- oder Altlage besetzt werden konnten: ob Figuren aus der griechischen Mythologie, römische Sagenfiguren oder geschichtliche Größen.



Da wir diesen Heldengestalten seit gut drei Jahrzehnten auf der Bühne ständig begegnen, war Seedorfs Studie überfällig. Sie legt einleitend dar, dass die frühe Oper zum einen ein „Drama der Affekte“, zum anderen ein „Theater der Stimmen“ war. In knapper, begrifflich präziser Form behandelt Seedorf zum einen die physiologischen Aspekte der Kastratenstimme, zum anderen, wie die Kastraten zum kulturellen Mode-Phänomen werden konnten. Im Kult um die Schönheit der Kastratenstimme steckt nicht zuletzt eine erotische Faszination durch die Stimme als Geschlechtsorgan. „Die Virilität des Kastraten, der Phallus“, so wurde gesagt, „wurde in die Kehle platziert“.

Im heutigen Opernleben wird der Kastrat entweder vom Mezzo-Sopran oder durch den Counter-Tenor ersetzt. Dass auch dessen Stimme eine vollkommene Klangchiffre des eroe amante: des liebenden Heroen sein kann, beweist etwa Philippe Jarousky, wenn er als Rinaldo in Händels Oper die „cara sposa“ , die liebe Braut, besingt.

Im zweiten Abschnitt widmet sich Seedorf der „Phänomenologie des Opernhelden“. Sie beginnt, genealogisch betrachtet, bei Peri, Caccini und Monteverdi mit dem Tenor, bis dann Mitte des 17. Jahrhunderts der Kastrat die Rollen von Göttinnen ebenso wie die der eroe amante eroberte. Das von Seedorf aufgezeigte Spektrum des Masken-, Rollen- und Genderspiels auf diesem Theater der Stimmen ist faszinierend. Es wird im dritten Abschnitt spezifiziert durch drei exempla heroica: die im 18. Jahrhundert allgegenwärtigen Figuren Alessandro (also Alexander), Cesare und Achille.

Der Epilog des Essays ist dem durch die gesellschaftlichen Umbrüche nach der Französischen Revolution bedingten Paradigmenwechsel gewidmet: Vom Heldensopran in Männerrollen zum Heldentenor, womit zunächst ein Rollenprofil gemeint ist und noch nicht ein Stimmprofil, das wir heute mit den Partien von Wagner und Verdi verbinden. Seedorf zeigt auf, dass der Kastrat, oft als Musico bezeichnet, in den ersten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zum einen von der Altsistin, dem contralto musico, beerbt wurden; zum anderen, dass die Rollen von Liebhabern an Tenöre übergingen, die in verzierten Partien in der Tradition der Kastraten standen.

Die biologische Zuordnung von Stimme und Geschlecht, lange Zeit unbefragt als selbstverständlich angesehen, hat sich erst nach dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts etabliert, insbesondere bei Verdi und Wagner. Seedorfs Studie sollte Pflichtlektüre sein für Dramaturgen und Regisseure ebenso wie für Kritiker. Dem Essay von 75 Seiten folgen 175 Anmerkungen aus der Fach-Literatur, die überwiegend aus den letzten zwei oder drei Jahrzehnten stammen. Daran ist zu ersehen, wie spät die Musikwissenschaft in der Aufführungsgeschichte ein neues Thema entdeckt hat.



Eine Schlusscoda. Bei seiner Charakteristik von Rollen-Typen erwähnt Seedorf, dass Kastraten nicht nur Heroen und Liebhaber verkörperten, sondern auch „bad guys“. Damit greift er den Titel auf, den Xavier Sabata einem Album mit Händel-Arien gegeben hat. Zu ihnen gehört zum Beispiel Tolomeo, der sich seiner Arie „Dormerò la tua fierezza“ triumphierend darüber ergeht, dass er seine Schwester Cleopatra in seine Macht gebracht hat.

CD-Tipp vom 24.2.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“