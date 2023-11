Johann Sebastian Bach - Die Kantaten und Passionen

Buch-Tipp vom 14.11.2018

In seinen ersten Leipziger Amtsjahren komponierte Johann Sebastian Bach fast wöchentlich eine neue Kantate. Dieses enorme Pensum bewältigte er auch dadurch, dass er auf Bewährtes und Vorhandenes zurückgriff und gleichzeitig immer wieder etwas Neues erschuf. Genau das will Friedhelm Krummacher in seinen beiden Bänden über Bachs Kantaten und Passionen genauer beleuchten. Er sucht nach jenen Traditionsspuren in Bachs Werk, die auf andere Komponisten verweisen, und er sucht Querverbindungen in Bachs eigenem Schaffen. Dafür geht er bereits in den Anfangskapiteln detailliert auf kompositorische Details in den frühen Kantaten ein.

Die Sinfonia aus BWV 150 wirkt wie ein schlichter Triosatz über ein Thema, dessen chromatisch gefüllter Quartfall sechsmal auf dem Grundton oder der Quinte die beiden Violinen und den Generalbass durchläuft. […] Der Satz basiert auf drei Kontrapunkten, die drei Takte ausfüllen und die Stimmen in zwei fünftaktigen Phasen durchlaufen, um anschließend mit Stimmtausch und anderer Einsatzfolge wiederholt zu werden.

Zugegeben, Krummachers Sprache ist nicht unbedingt einfach zu lesen. Seine Beschreibungen sind genau und detailliert, man muss ihnen aufmerksam folgen und sie vielleicht auch hörend ergänzen, um sie wirklich nachvollziehen zu können. Spannend wird es vor allem dann, wenn Krummacher einzelne Kantatensätze vergleicht und miteinander in Beziehung setzt. Ausführlich widmet er sich im zweiten Band Bachs Leipziger Choralkantaten, Jahrgang 1724/25.

Zwischen dem 11. Und dem 20. Sonntag nach Trinitatis wird die Traversflöte zum bevorzugten Soloinstrument. Während die Altarie „Betörte Welt“ (BWV 94:4) wie ein erster Vorbote wirkt, erscheint die Bassarie „Laß, o Welt“ (BWV 123:5) als später Nachzügler. Beide Sätze flankieren eine Reihe von sieben Tenorarien, die nur durch eine Bassarie mit Flöte und Streichern unterbrochen wird. […] Kaum noch einmal findet sich in Bachs Oeuvre eine Serie benachbarter Sätze, die sich in ihrer Anlage und Besetzung derart gleichen, dass sie fast monoton wären, wenn sie nicht zugleich höchst individuelle Züge trügen.

Und dann entschlüsselt Friedhelm Krummacher in akribischer Kleinstarbeit diese Arien mit Flötenbegleitung, vergleicht Details und findet feinste Unterschiede und individuelle Besonderheiten. Wer sich so intensiv mit Bachs Werk befasst, muss eine große Passion dafür haben. Hier sind eher Fachleute mit Ausdauer das Zielpublikum, die das nötige leserische Durchhaltevermögen mitbringen, um Krummachers Erläuterungen nicht nur zu folgen, sondern sie auch wirklich verstehen zu können. Viel erhellender als seine Detailbeschreibungen – auch im Hinblick auf seine eigene Beziehung zu Bach – erscheinen mir die Zusammenfassungen der jeweiligen Kapitel, in denen auf knappen Raum klar wird, worauf es Krummacher bei seinen Untersuchungen ankommt.

Wer die Figuralmusik um 1700 kennt, wird durch Bachs frühe Werke vielfach an ältere Modelle erinnert werden. Dass diese Spuren nicht immer zu konkretisieren sind, liegt nicht nur an der mangelhaften Kenntnis des Repertoires, sondern vom allem an der Individualität, die Bachs Werke von Anfang an auszeichnete. […] So wenig die Werke anderer Autoren bloße „Vorformen“ bilden, so wenig kann es darum gehen, einzelne „Vorbilder“ zu benennen, die Bach ohnedies nicht nötig hatte. Zu zeigen war jedoch, dass das zeitgenössische Repertoire Werke umfasste, die den Stand des Komponierens repräsentierten, von dem Bach ausgehen konnte. Statt die Musikgeschichte als Kette von Meisterwerken aufzufassen, lässt sie sich eher als eine Geschichte kompositorischer Aufgaben verstehen, die zu gleicher Zeit verschiedene Lösungen fanden.

Hier spürt man, mit wie viel Respekt Friedhelm Krummacher Bachs Kunst begegnet. Immer wieder spricht er von dessen Eigenart, die ihn aus seinem zeitlichen Umfeld heraushebt und lässt uns als Leser staunend ob so viel Detailkenntnis und Genauigkeit in der Analyse zurück. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sich Krummacher sein Leben lang mit den Studien- und Forschungsergebnissen zu Bachs Kirchenmusik auseinandergesetzt hat. Sollten Sie sich also die Zeit nehmen wollen, sich ausführlich in die Kantaten und Passionen Bachs zu vertiefen und dabei nicht vor musikwissenschaftlicher Terminologie zurückschrecken, kann ich Ihnen diese beiden Bände empfehlen. Üppige Notenbeispiele erleichtern das Textverständnis. Und wenn Sie sich dazu noch die eine oder andere Musik anhören, kann das zu der einen oder anderen Erleuchtung führen.

