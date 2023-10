Buch-Tipp vom 17.10.2018

Giovanni Battista Viotti (1755–1824) Die europäische Karriere des großen Geigers und Komponisten Autor: Ulrike Brenning Verlag: Böhlau Verlag ISBN: ISBN 978-3-412-51074-9

Das a-moll-Konzert von Viotti ist meine ganz besondere Schwärmerei. […] Es ist ein Prachtstück, von einer merkwürdigen Freiheit in der Erfindung; als ob er phantasiere, klingt es, und alles ist meisterhaft gedacht und gemacht.

Im Juni 1878 schwärmt Johannes Brahms in einem Brief an Clara Schumann – von Giovanni Battista Viotti. Der war zu diesem Zeitpunkt schon über ein halbes Jahrhundert tot.

Viotti starb am 3. März 1824 im Alter von 68 Jahren, neun Monaten und 19 Tagen.

Er galt als der beste Geiger seiner Zeit und als Erneuerer des modernen Violinspiels. Erstaunlich ist, dass sein Ruhm so groß war, obwohl Viotti nur rund sieben Jahre als Solist im internationalen Konzertleben präsent war.

Ein […] Grund, warum Viotti […] nur relativ kurz in der Öffentlichkeit stand, liegt in seiner Persönlichkeit. Sowohl in Paris als vor allem auch in London waren ihm menschliche Begegnungen, Freundschaften und ein harmonisches Miteinander wichtiger als Ruhm und Ehre.

Die Hannoveranerin Ulrike Brenning, inzwischen Professorin für Modernen Fernsehjournalismus, hat nun auf fast 400 Seiten eine beeindruckende Studie über Viotti vorgelegt. Sie verzahnt geschickt Leben und Werk mit den historischen Rahmenbedingungen, unter denen er teils auch gelitten hat. Geboren 1775 im italienischen Piemont, studierte und arbeitete Viotti zunächst in Turin. Anschließend lebte er in Paris, bevor er im Umfeld der Französischen Revolution nach England übersiedelte, wo man ihn jedoch 1798 des Landes verwies – angeblich, weil Viotti in Agentendiensten der Franzosen gestanden habe.

So kam er nach Deutschland, bevor er 1800 unerkannt auf die britische Insel zurückkehrte. Viotti zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück, spielte aber vermehrt bei privaten Anlässen. Als Teilinhaber eines Weinhandels ging er pleite und ging wieder nach Paris. Trotz einer dreijährigen Amtszeit als Direktor der Grand Opéra de Paris, starb Viotti verarmt und mit einem hohen Schuldenberg. Viotti hat 29 Violinkonzerte, rund 70 Violinsonaten und eine ganze Reihe von weiteren Kammermusikwerken hinterlassen. Vor allem aber hat er das Geigenspiel in eine völlig neue Richtung gelenkt:

Der moderne Violinbogen geht auf die Zusammenarbeit Viottis mit dem französischen Bogenbauer François Tourte zurück. Viotti prägte den Satz: „Die Violine, das ist der Bogen“. Er meinte damit, dass die Ausbildung der rechten Hand und des rechten Arms, also des Armes, der den Bogen führt, besonders wichtig für den Klang ist.

Ulrike Brenning schreibt ungemein anschaulich. Sie lässt das Wirken dieses Mannes, der mit seinem fehlenden Haupt- und seinem buschigen Seitenhaar eine auffallende Erscheinung gewesen sein muss, wie in einem Film an uns vorüberziehen. Die Autorin beschreibt so bildhaft, so unmittelbar, dass man sich stellenweise nicht in einer Biographie, sondern in einer guten Erzählung aufgehoben glaubt. Brennings Quellen sind weit gestreut, denn auf Material von Viotti, auf Tagebücher oder Briefe, konnte sich nicht wirklich zurückgreifen.

Viotti selbst hat kaum etwas Schriftliches über sein Leben hinterlassen. […] Das einzige längere Dokument […] stammt von 1798 und ist eine Beschreibung seiner bisherigen Lebensstationen: „Précis de la vie de J. B. Viotti“. Hintergrund dieser Abhandlung ist seine Ausweisung aus England – ohne die er diesen Text nie geschrieben hätte.

Dieser Band ist detailliert, kenntnisreich und wunderbar plastisch. Er richtet sich natürlich in erster Linie an Musikliebhaber, aber verständlich sind Brennings Ausführungen für jedermann. Prägnant auch, wie sie Viottis Geigenspiel zusammenfasst:

In den ersten Jahren seiner Karriere beeindruckte er das Publikum mit einem großen, kraftvollen Ton, dem bisweilen noch die Eleganz fehlte, für die er einige Jahre später gelobt wurde. […] Eine weitere Besonderheit an Viottis Spiel war sein Vibrato. Er setzte es sparsam und gezielt ein, wenn er einer Note eine besondere Expressivität verleihen wollte.

Ergänzt wird dieser Band um eine CD mit drei von Viottis Streichquartetten. Entstanden ist die Produktion in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Johannes Brahms übrigens war von Viottis anfangs erwähntem Violinkonzert so begeistert, dass er sich davon für sein eigenes Doppelkonzert für Geige und Cello inspirieren ließ…

Buch-Tipp vom 17.10.2018 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik