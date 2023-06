Neues Standard-Werk

Buch-Tipp vom 20.6.2018

"Ein schwieriger Tag. Gott sei Dank ist er vorüber."

Es ist kein gewöhnlicher Tag, dieser 12. April 1907. Der Komponist Edvard Grieg hat eine Audienz bei Wilhelm II. Doch der deutsche Kaiser lässt auf sich warten, und bringt seinen Gast in große Schwierigkeiten, denn Grieg soll nur wenig später ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern geben:

"Nun wurde das zu einer Unmöglichkeit, und ich befand mich in einem scheußlich nervösen Zustand."

Den Kaiser beschreibt er als freundlich und bezaubernd, doch das geplante Konzert kann er nicht spielen. Diese Audienz ist eine von zahlreichen Ehrungen, die Edvard Grieg noch zu Lebzeiten erfahren hat. Knapp 45 Jahre wurde er alt und erhielt Auszeichnungen in Schweden, in den Niederlanden, in Italien, Dänemark, Deutschland und natürlich in seiner Heimat Norwegen. Diese europaweite Anerkennung zeigt zweierlei: Zum einen, dass Grieg als europäischer Komponist auch außerhalb Norwegens gebührend gefeiert wurde, und zum anderen, wie sehr es ihm gelungen ist, Norwegen auf der musikalischen Landkarte Europas zu verankern. Im 21. Jahrhundert wird der Name Edvard Grieg primär mit zwei Werken in Verbindung gebracht: mit „Peer Gynt“ und seinem einzigen Klavierkonzert, das seinen Weltruhm begründete und bis heute viele seiner anderen Werke in den Schatten rückt.

Kaum ein Musikwissenschaftler ist mit Leben und Werk von Edvard Grieg so vertraut wie Patrick Dinslage. Seit 2005 leitet er die Edvard-Grieg-Forschungsstelle in Berlin, die seit 2016 eine neue Heimat an der Universität Leipzig gefunden hat. Auch in Norwegen ist er, als ständiger Gastdozent und Mitglied der Norwegischen Akademie der Wissenschaften, eine anerkannte Größe der Grieg-Forschung. Jetzt hat er in der Reihe „Große Komponisten und ihre Zeit“ auf rund 350 Seiten die Essenz seiner langjährigen Auseinandersetzung mit dem norwegischen Komponisten in Buchform vorgelegt. Gleich zu Beginn verortet er Grieg im musikalischen Koordinatensystem Europas.

"Grieg fand seinen Platz im Gefüge der europäischen Komponisten seiner Zeit gewissermaßen im Spagat einer nationalen und einer kosmopolitischen Lebenseinstellung und Denkweise, er war ein norwegischer Europäer und gleichzeitig ein europäischer Norweger."

Grieg, 1843 in Bergen geboren, begann sein Musikstudium 1858 in Leipzig. Anschließend lebte er vorübergehend in Kopenhagen und dann in Norwegen, er reiste immer wieder durch Europa und insbesondere nach Deutschland. Details zu seinem Lebensweg liefert eine mehr als 30-seitige Chronik am Beginn des Buches. Anschließend beleuchtet Dinslage Griegs zentrale Kompositionen bzw. die Gattungen, die sein Werk abdeckt, darunter die vier Kammermusik-Sonaten, seine Lieder sowie die Beschäftigung mit Sinfonik und Musik für die Bühne. Anschließend stellt der Autor rückblickend und übergreifend die Frage:

"Was sind die kompositorischen „Ingredienzien“, die einen solchen nordischen Ton oder – regional zugespitzter gefragt – einen norwegischen Ton oder sogar Griegs musikalische Schreibweise ausmachen?"

Dinslage nennt Griegs melodische Erfindungsgabe als zentrales Kriterium, gleichzeitig seinen speziellen Umgang mit Chromatik und Harmonik – und schließlich das doppelte Amalgam, das Griegs Musik auszeichnet: die Überführung volksmusikalischer Elemente in Kunstmusik und die gleichzeitige Verbindung von norwegischen und mitteleuropäischen Einflüssen.

Von besonderem Reiz ist das Kapitel über 16 kleine Notizbücher, die Haushaltsbücher von Edvard Grieg, die heute in der Bibliothek in Bergen aufbewahrt werden. Sie geben nicht nur Einblicke in die Wirtschaftslage des Ehepaars Grieg, sondern auch in die Lebensgewohnheiten und in Griegs Gemütsleben. So muss beispielsweise die These, dass 1883 ein Jahr der Ehe-Krise gewesen sei, relativiert werden. Ebenso erhellend ist das Kapitel über Grieg als Musikschriftsteller, den Autor von tausenden Briefen und einigen Essays.

Patrick Dinslage ist eine sehr umfassende, anschauliche Darstellung zu Leben und Werk von Edvard Grieg gelungen, überwältigend kenntnisreich, klug in der Auswahl und umsichtig bebildert. Ein neues Standard-Werk, das die Summe der heutigen Grieg-Forschung abbildet und einen breiten Leser-Kreis verdient, auch über die Grieg-Gemeinde hinaus.

