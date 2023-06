Ausgesprochen originell

Buch-Tipp vom 13.6.2018

SWR CONTE-VERLAG - Fjordmusik Autor: Marcus Imbsweiler Verlag: Conte-Verlag ISBN: ISBN 978-3-95602-134-3

Wenn sein Geigenfleck nicht gewesen wäre, wären die Semesterferien von Jura-Student Ole definitiv anders verlaufen. Weil der aber deutlich sichtbar an seinem Hals prangt, hält ihn eines mittags vor der Mensa eine junge Frau an. Sie ist vom Uni-Orchester, und sie hat einen Vorschlag für Ole: eine Tournee nach Norwegen.

„Uns sind fast alle Geigen abgesprungen. Wenn wir nicht wenigstens eine Handvoll zusammenkriegen, brauchen wir gar nicht erst zu fliegen. Wäre toll, wenn du zum Vorspiel kämst. Wirklich.“

Weil das Mädchen deutlich attraktiver ist als die Hausarbeit, die er eigentlich schreiben müsste, geht Ole zum Vorspiel. Dabei spielt er eigentlich Bratsche, nicht Geige – und auch das nicht besonders gut.

„Sag mal...“ Das ist der Konzertmeister, Kaugummi im Mund.

Ich drehe mich um. Was gibt es noch?

„Du weißt schon, dass Dein Vorspiel nicht berauschend war.“

„Ja, weiß ich. Bin ein bisschen aus der Übung. Und dann das neue Instrument.“

„Ehrlich gesagt, warst Du der Schlechteste, den wir bisher hatten. Und die anderen waren auch nicht gut.“

Aber das Orchester ist verzweifelt – zumal nicht nur Geiger gesucht werden, sondern auch Fußballspieler. Denn das Uni-Orchester von Oslo hat die Musiker zu einem Match herausgefordert. Ole behauptet, mit einem Ball umgehen zu können und darf mit. Kurz darauf: Die erste Probe. Geigen-Oles Uniorchesterlaufbahn beginnt mit einem Schrumm. A-Dur, gleich so ein fieser Doppelgriff, dass das Kolophonium stäubt. Danach wird es übersichtlicher. Holzbläser und erste Geigen haben die Arbeit und die hübschen Melodien, wir zweiten die Nachschläge.

Proben-Szenen gibt es viele in „Fordmusik“, und man merkt jeder einzelnen an, dass Marcus Imbsweiler reichlich Orchester-Erfahrung hat. Nicht nur, was die musikalische Substanz angeht, sondern auch das Miteinander der Musiker: Sei es die Beziehung zum Pultnachbar, Kabbeleien zwischen den Stimmgruppen oder das Solidaritätsgefühl nach dem Konzert. Für Ole ist all das neu – und manchmal ganz schön herausfordernd. Er beginnt seine Karriere als zweiter Geiger mit einer ganz klaren Mission:

Lieber im Hintergrund bleiben. Immer schön unauffällig, dezentes Mezzoforte, keine groben Fehler – musikalische Mimikry vom Feinsten.

Das gilt übrigens nicht nur, wenn er die Geige in der Hand hält: Ole ist überhaupt Weltmeister im Mit-dem-Strom-Schwimmen. Genau das ändert sich natürlich im Laufe der Woche am Fjord. Verantwortlich für diese Entwicklung ist unter anderem sein Zimmernachbar Gernot: Er ist Pauker, steckt voll verrückter Ideen und ist furchtlos genug, jede einzelne davon mit Ole im Schlepptau umzusetzen. Dann ist da Ann, das schöne Mädchen, das ihn vor der Mensa angesprochen hat, und das sich zunehmend für ihn interessiert. Und noch jemand hilft dabei, Ole aus der Reserve zu locken: Sein Alter Ego Leo, eine Art unsichtbarer Freund, der ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit ermuntert, anstachelt und zur Not beschimpft.

„Du hast so viel Energie in Dir wie ein toter Heilbutt. Und wenn Du Dich weiter in Deinem Selbstmitleid suhlst, fängst Du irgendwann an zu stinken.“ Ich zeige ihm einen Vogel. „Ich glaube, ich rieche sogar schon was“, murmelt Leo und beginnt, an mir zu schnüffeln.

Eine wichtige Rolle spielt bei der ganzen Sache natürlich auch die Musik. Als er in Norwegen ankommt, ist sie für ihn mehr Sparring-Partner als sonst was; eine Reihe möglichst perfekt abzuarbeitender Anweisungen, mehr nicht. Aber ziemlich schnell beginnt Ole zu ahnen, dass etwas mehr sein kann als die Summe seiner Teile.

Fjordmusik ist schnell und direkt erzählt und kommt ohne größere Untiefen aus, auch der Stil ist schlicht und routiniert. Trotzdem hat Marcus Imbsweilers Roman etwas Verträumtes an sich. Die hellen Sommernächte und die dunklen Wälder Norwegens, der absurde Humor und die völlig selbstverständliche Anwesenheit Leos – all das erzeugt eine unwirkliche Stimmung, einen Hauch von magischem Realismus. Und genau der macht Marcus Imbsweilers liebevollen, musikverrückten und glaubwürdigen Coming-of-Age-Roman so ausgesprochen originell.

