Buch-Tipp vom 30.05.2018

SWR Engelsdorfer Verlag - TYPisch Chor Chorische Stimmbildung in Theorie und Praxis Autor: Regine Müller-Laupert Verlag: Engelsdorfer Verlag ISBN: 9783961452415

Zu einem schönen Chorklang gehört etwas ganz Fundamentales: Das Einsingen. Manche finden es überflüssig, andere finden es lebensnotwendig. Denn da jeder Mensch anders ist, ist auch jede Stimme anders. Und das braucht eigentlich eine ganz individuelle Behandlung. Doch das ist in einer großen Gruppe meistens gar nicht so einfach. In 17 Kapiteln erklärt Atem- Sprech- und Stimmlehrerin Regine Müller-Laupert wie Stimmbildung und Einsingen ohne Frust funktionieren kann. Gendergerecht mit Geschlechtersternchen:

Dieses Buch richtet sich zunächst an Chorleiter*innen und Chorsänger*innen von Laienchören und hat das Ziel, ein neues Verständnis für Stimmbildung im Chor zu wecken und Zusammenhänge zu verdeutlichen. (…) Die Singstimme ist das einzige Instrument, das man nach dem Üben nicht bis zur nächsten Übesequenz in die Ecke legen kann. Die Stimme ist immer dabei, macht alles mit, trägt und erträgt Stress, alle Emotionen, alle Spannungen,…- den gesamten Alltag.

Man will die Chorsänger im Alltag abholen. Denn wer den ganzen Tag arbeitet und einmal in der Woche abends zur Chorprobe geht, hat ein anderes Verständnis für seinen Körper und seine Stimme als ein ausgebildeter Profi. Deshalb geht man hier ganz basisorientiert vor. Das erste Drittel des Buches behandelt Themen wie Körperarbeit in der Chorprobe oder den grundsätzlichen Aufbau eines Einsingens. Aber es wird auch erklärt, wie der Chorleiter mit richtigen Einsingmuffeln umgehen kann.

Immer wieder werden Klagen von Chorleiter*innen laut, dass der Chor das Einsingen verweigert, weil er es für überflüssig hält. Einige Chorsänger*innen kommen auch absichtlich später in die Probe, um das Einsingen zu umgehen. Der erste Schritt besteht darin, dem Chor zu erklären, warum Stimmbildung wichtig ist. Hier kann der Vergleich mit dem Leistungssport helfen, in dem niemand auf die Idee käme, Leistung erbringen zu wollen, ohne sich vorher umfassend aufzuwärmen.

Doch eigentlich ist der Knackpunkt dieses Buches ein ganz anderer. Denn hier wird eine ganz bestimmte Theorie benutzt, um die Stimme zu schulen. Es geht um das Chorsingen mit der sogenannten Atemtypenlehre. Die Theorie dazu wirkt erstmal etwas abstrakt. Aber nach ein paar Einführungsübungen ist klar: So abwegig ist das alles gar nicht. Jeder Mensch folgt einem von zwei Atemtypen vom Zeitpunkt seiner Geburt an. Entweder man atmet in Extremsituationen aktiv ein und passiv aus, oder eben genau umgekehrt. Das heißt, man ist entweder ein Einatmer oder ein Ausatmer. Und das ist angeboren. Das Fachwort für diese Lehre ist Terlusollogie. Das setzt sich zusammen aus den Worten Terra, also Erde, Sol, Sonne und Luna, Mond. Das klingt erst mal unglaublich esoterisch, aber es klappt in der Praxis erstaunlich gut.

Um den Atemtyp zu bestimmen, beruft sich die Terlusollogie auf die Berechenbarkeit der Werte Mond-und Sonneneinfluss. (...) Die Unterscheidung nach Atemtypen oder nach Sonnen- und Mondatmung besteht im Yoga bereits seit Jahrhunderten. In Europa setzte sich vorranging die vom Ausatmen geprägte Variante durch. Allerdings gibt es inzwischen immer mehr Konzepte, auch die Einatmer*innen einzubeziehen, beispielsweise in Yoga, Tai Chi und Qigong.

Besonders in Chören mit gemischten Atemtypen ist das gemeinsame Arbeiten natürlich schwerer als der Einzelunterricht. Deswegen sind auch die Kapitel des Buches nach beiden Atemtypen aufgeteilt. Sehr ausführlich beschrieben werden die anatomischen und physiologischen Besonderheiten der Stimme je nach Atemtyp, inklusive Zeichnungen. Das Herzstück des Buches ist aber eindeutig der Praxisteil. Da gibt es Übungen zum Einsingen in typgemischten Gruppen. Und Stimmübungen nur für Einatmer und nur für Ausatmer. Bei einer typischen Ausatmerübung ist der Geräuschanteil der Luft höher. Wie etwa hier:

ffffffff-wwwwww

Im Gegensatz zur Einatmerübung. Da hört man kaum den Luftanteil:

Booo – o – o

Die Übungen sind so gut mit Notenbeispielen erklärt, dass man unweigerlich beim ersten Lesen mitmachen will. Und trotzdem ist das kein Buch zum Wegschmökern. Es ist ganz eindeutig ein Fachbuch. Aber eins mit sehr großem Praxisbezug. Fachbegriffe werden immer sofort erklärt, und auch schwer verständliche Abläufe sind so sehr nachvollziehbar. Einzig die ständige Ansprache in beiden Geschlechterformen stört den Lesefluss enorm. Aber das beeinträchtigt ja den Inhalt nicht. Wer sich also im Amateurbereich etwas tiefer mit der Stimme beschäftigen will, ist hier absolut richtig. Die Atemtypenlehre ist natürlich nur eine Anleitung, wie Singen funktionieren kann. Aber eine sehr effiziente. Und dabei ist das Leistungsniveau ganz egal. Ebenso wie die Chorliteratur.

Buch-Tipp vom 30.05.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster