Ein Gewinn

Buch-Tipp vom 08.05.2018

SWR J.B. Metzler Verlag - Abenteuer Musik - Eine Entdeckungsreise für Neugierige Autor Clemens Kühn Verlag: Bärenreiter Metzler ISBN: ISBN 978-3-476-04590-4

Clemens Kühn ist ein kluger Kopf. In Sachen Musik macht ihm so schnell niemand etwas vor. Ein ganzes Berufsleben lang war er Hochschullehrer, Autor von Lehrbüchern, Unterrichtswerken. Spezialgebiet: Musiktheorie. Was theoretisch klingt - und es auch ist. Eben Fachstoff von Experten für Experten. Was Clemens Kühn nicht gestört hat über all die Jahre. Bis zu dem Moment, da ein von ihm verfasstes Studienbuch für die gymnasiale Oberstufe - natürlich zur Musiktheorie - in der Kritik steht.

"Eine Musikpädagogin schrieb eine insgesamt positive Bewertung. Sie schloss mit dem Satz: 'Oberstufenschüler können die Erklärungen des Heftes gewinnbringend nutzen.' Dem Satz ging aber diese Bemerkung voran, die mich geradezu elektrisierte: 'Natürlich gilt auch hier: von Musikern für Musiker, d.h. Laien können mit den Erklärungen nicht viel anfangen.'"

Ein Befund, der Clemens Kühn keine Ruhe mehr gelassen, der ihn angespornt hat, das Unmögliche, das scheinbar Unmögliche zu versuchen, nämlich ein Buch über Musik zu schreiben, das, wie er sagt "auch Nichtmusikern zugänglich sein möchte". So der explizite Anspruch dieser "Entdeckungsreise für Neugierige" wie dieses "Abenteuer Musik" im Untertitel heißt. 20 Kapitel, verteilt auf 170 Seiten. Die Diktion: einfach, betont einfach gehalten. "Musik und Leben", "Musik und die Lust am Spiel", "Melodien gehen ins Herz, Rhythmus geht in den Körper" - in der Art. Apropos: Wenn Clemens Kühn "Rhythmus" sagt, wenn er "Körper" sagt, meint er nicht den Jazz, geschweige denn die Rockmusik. Und bei "Melodien" denkt er mitnichten an Popmusik. Er meint dies:

"Beethovens Siebte Sinfonie beginnt auf wunderschöne Weise. Bläser reichen einander ihre zweitaktige Melodie weiter; jede Übergabe ist durch einen Akkord [Zusammenklang von drei oder mehr Tönen] markiert. [...] Das Ganze ist so eigen wie berührend."

Wenn Clemens Kühn sein Musikempfinden zeigt, wenn er sich auf den Grund seiner Musikliebe blicken lässt, ist auch der "Nichtmusiker" sofort dabei, ist die "Neugierde" geweckt. Und seien es die Klassiker, seien es Kühns Hausgötter Beethoven, Brahms, Mozart, Schumann - seine Welt. Wenn er sie "bereist", in ihr seine "Entdeckungen" macht, reißen manchmal tatsächlich die Horizonte auf. Durch ganz einfache Fragen.



Das Andante grazioso aus Mozarts A-Dur-Klaviersonate. Clemens Kühn beschreibt mit lockerer Hand: Vier Takte. Ein Motiv. Ein umspielter Ton. Ein wiederholter Ton. Das Motiv einen Ton tiefer. Eine Motivabspaltung aufwärts, eine abwärts geführt. Das Ende "mit einer graziösen Verbeugung" wie er sehr schön sagt. Dann fällt sein Blick auf vier Interpreten: Gulda, Barenboim, Schiff, Gould. Jeder geht anders ran, führt anders aus. Clemens Kühn kommentiert kundig und öffnet mit seiner Anschlussfrage wieder einen ganzen Horizont:

"Woher nimmt eine Interpretation ihre Begründung?"

Darin ist diese "Entdeckungsreise für Neugierige" stark. In den Fragen, die aus Beobachtungen kommen; in den Beschreibungen, die dem Empfinden entspringen. Demgegenüber stehen andere Teile, in denen aus Clemens Kühn - unbemerkt von ihm selbst - der Professor Clemens Kühn hervorlugt, der Didaktiker für die gymnasiale Oberstufe. Dann riechen seine Texte nach Schulbank. Und der Nichtmusiker, der Bäcker, der Banker, der Busfahrer muss sie ganz schnell überschlagen oder tief Luft holen und - durchhalten. Wie schrieb die Musikpädagogin?

"Oberstufenschüler können die Erklärungen des Heftes gewinnbringend nutzen."

Stimmt. Ein Gewinn ist bei dieser "Abenteuer"-Reise immer dabei. Die Lust dazu - manchmal.



