Große Enttäuschung

An Rossinibiografien mangelt es nicht. Und doch tritt Joachim Campes Rossinibuch mit dem Anspruch an, „Rossinis Leben neu zu erzählen“. Es skizziert die Vita des strahlenden Knabensoprans von Pesaro, über den komponierenden Wunderknaben und jugendlichen Opernstar in Neapel, bis hin zu seinem verschatteten Pariser Rückzug vom Operngeschäft, die „hellen und die dunklen Jahre“:

"Rossinis Werk ergibt so wenig eine bruchlose Einheit wie seine Biografie.“

Der Autor weist darauf hin, dass bereits der Musikschriftsteller Ferdinand Hiller 1855 in seinen „Plaudereien mit Rossini“ dem Komponisten empfohlen habe :

"Sie müssten einmal jemandem ihre Biographie in die Feder diktieren, die Einzelheiten eines so reichen Lebens dürfen nicht verloren gehen.“

Damit spielt Campe darauf an, dass Rossini ein großer Anekdotenerzähler gewesen ist. Viele Anekdoten seien verbürgt, andere dagegen seien „der gesalzenen Pointe zuliebe erdacht worden.“ In der Tat brillierte Rossini Zeit seines Leben mit pikanten wie zynischen Bonmots und Aphorismen. Eine seiner typischen selbstkritischen Äußerungen hat der mit Rossini befreundete Schriftsteller Filippo Mordani überliefert:

"Ich habe alle Frauenleiden. Alles, was mir fehlt, ist die Gebärmutter.“

Man muss wissen: Rossini war ein "depressives Genie", wie schon 1965 der Psychologe Daniel Schwartz in seiner Publikation über Rossini erkannt hatte, von Selbstzweifeln bis zu krankhafter Selbstabwertung gequält, trotz allen Erfolgs, aller Geselligkeit und allen Humors. Der drückte sich sich vor allem in Rossinis Fähigkeit aus, sich über sich selbst lustig machen zu können, gerade weil sein Leben alles andere als lustig war. Im Alter von 44 Jahren habe er, laut einem ärztlichen Gutachten…

"… seiner Leidenschaft für Frauen Zügel angelegt und übermäßigen Genuss von Alkohol und gewürztem Essen eingestellt".

Kein Wunder, dass seine zweite Frau, die ehemalige Kurtisane Olympe Pélissier, weniger seine Geliebte, als seine Krankenschwester“ war, wie schon der Rossinibiograph Richard Osborn lange vor Joachim Campe wusste. Joachim Campe schreibt in seinem Rossinibuch:

"Die Liebe war nicht Rossinis Thema. Seine Themen waren Krankheit und Gesundheit, die individuelle wie kollektive“, …

Doch gerade die Liebe steht in den meisten Werken Rossinis - den komischen wie den ernsten - im Mittelpunkt. Nur äußert sich diese Liebe anders als in gewohnten „Herzens­tönen“. Rossini verstehen, heißt seine besondere musikalische Sprache erkennen. Zu der weiß Campe allerdings nicht viel zu sagen. Der Operndramaturg Boris Kehrmann hingegen hat Rossinis Musikidiom auf den Punkt gebracht:

"Die Kontrahenten schleudern sich in wachsender Erregung Koloraturen-Salven ins Gesicht. Lyrische Gefühle klettern hingegen auf langen Koloraturen-Treppen gen Himmel und wieder hinab.“

Joachim Campes Rossinibuch ist eine große Enttäuschung. Campe wartet vorwiegend mit Altbekanntem auf, mit Gemeinplätzen der Rossinibiographik und mit manch fragwürdigen Behauptungen: Dass Rossini ein Feind des musikalischen Fortschritts gewesen sei, musikalisch der Zeit quasi hintergehinkt, Wagner nicht verstanden und wie fremdgesteuert auf äußere Einflüsse reagiert habe, all das kann man inzwischen, nach den Erkenntnissen der weiter ausholenden Biographien von Herbert Weinstock, Richard Osborne und Volker Scherliess, um nur drei der besten zu nennen, weiß Gott nicht mehr sagen.



Eine der banalsten Behauptungen Joachim Campes lautet „dass Rossini einerseits auch das Leid“ gesehen und damit „dem Klischee vom kühlen Weltmann“ widersprochen habe. Ein konstruiertes und fragwürdiges Klischee! Natürlich sah Rosini auch das Leid, wie alle Opernkomponisten es sahen. Leid und Liebe gehören per definitionem zur Oper. Aber Rossini war alles andere als ein „kühler Weltmann“! Seine Vita, die an emotionalen Glücks- wie Unglückserfahrungen reich ist, bezeugt es. Keiner hat sie besser dargestellt als Arnold Jacobshagen 2015 in seinem fulminanten Buch "Rossini und seine Zeit".

Joachim Campe scheint diese Publikation nicht zu kennen. In seiner Bibliographie sucht man den Titel vergeblich. Jacobshagen hat allerdings auch wesentlich präziser als Campe dargestellt, dass Rossini - seiner Lebenslust und seinem komischem Werk zum Trotz - jahrzehntelang ein schwerkranker Mann war, der an Geschlechts- und Nervenkrankheiten, aber auch an Hämmorhoiden, Herzschwäche, chronischer Bronchitis, chronischen Blasenleiden, schließlich einem bösartigen Darmtumor gelitten habe. Zudem wurde er immer wieder von schwersten Depressionen mit Suizidgedanken heimgesucht. Das Buch von Joachim Campe hat dem nichts hinzuzufügen. Schade.

