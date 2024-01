Für Musikfreunde mit Geschichtsinteresse

Buchkritik vom 21.2.2018

Nicht von vielen Künstler-Viten lässt sich sagen, dass ihnen das Thema ihres Lebens in die Wiege gelegt war. Für Juan Allende-Blin trifft es zu. Als Jahrgang 1928 fällt seine Kindheit und Jugend in die Zeit der durch den Nationalsozialismus ausgelösten Emigration. Im Haus seiner professionell mit Musik befassten Eltern in Santiago de Chile begegnen ihm die ausgebürgerten, die verjagten, die exilierten Künstler aus Europa.

„Meine Eltern sprachen gern und oft Einladungen aus: an die Dirigenten Fritz Busch oder Erich Kleiber, an die Pianisten Ricardo Viñes, Artur Rubinstein und Claudio Arrau.“

So lernt er sie kennen, die Großen der Zunft. Es reift ein Entschluss. – Bestärkt vom Musiker-Erzieher Hermann Scherchen beschließt Juan Allende-Blin, nach dem Krieg in jenes Land einzuwandern, das die Buschs, die Kleibers, die Rubinsteins, die Arraus und viele andere kaum 20 Jahre zuvor verlassen hatten, verlassen mussten. Eine Entscheidung, der etwas Heroisches, etwas Waghalsiges anhaftet. Man hält den Atem an. – Welche Risiken damit verbunden waren, sollte der junge Musiker bald erfahren, als er sich 1951 in Hamburg niederlässt. 1954 kommt es dort zur konzertanten Uraufführung der Schönberg-Oper Moses und Aron. Initiiert hatte dies der Leiter der Musikabteilung des NWDR (des Nordwestdeutschen Rundfunks) Harry Hermann Spitz. Juan Allende-Blin ist bei den Moses-Proben dabei und wird Augen-, wird Ohrenzeuge einer durchtriebenen antisemtischen Häme und Hetze gegen Spitz. Wie durch ein Wunder überlebt dieser eine langjährige Haft in den berüchtigsten KZs des SS-Staates, kann im Frühjahr 1945 nach Schweden emigrieren, leitet ab 1946 in Stockholm das Philharmonische Orchester, wird von Britischen Kontrolloffizieren nach Hamburg berufen und gründet 1951 im NWDR die verdienstvolle Reihe "das neue werk" – nur um sich über kurz oder lang in einer Schlangengrube wiederzufinden.

„Die Intrigen gegen Spitz mehrten sich. Höhepunkt wurde ein Gespräch unter Orchestermusikern in der Kantine des Funkhauses; sie gehörten zu den Antisemiten, die ich selber während meiner Tätigkeit im NDR erlebt hatte. Diese Herren unterhielten sich über Spitz als einen Betrüger, der sich seine KZ-Nummer in Sankt-Pauli habe eintätowieren lassen. Und dieses Gespräch hörte ein Staatsanwalt, der zufällig (oder auch nicht) ebenfalls in der Kantine war. Er stellte Antrag wegen Betrugs.“

Neben dem Erschrecken über solche Ungeheuerlichkeiten, die einem noch heute Scham- wie Zornesröte ins Gesicht treiben, bewirkt die Lektüre dieser Gespräche und Essays auf der anderen Seite eine nicht minder starke Bewunderung: Für die Gedächtnisleistung, aus der sich diese Erinnerungs-Chronik speist, für die Beharrlichkeit, mit der Juan Allende-Blin in den folgenden Jahrzehnten seinerseits den Spuren der verfemten Komponisten und Künstler nachgehen wird, Bewunderung schließlich auch für die Geradlinigkeit eines Lebensweges, dem tatsächlich ein politischer Impuls inhärent ist. Einer, der aus Juan Allende-Blin einen Forscher hat werden lassen, der seinen Blick, seinen Radius dann weit über die NS-verfolgten Komponisten ausdehnen wird.

Zwischen den von Frank Schneider verantworteten Gesprächsteilen stehen kommentierende Essays. Deren Autor, Christian Esch, lässt uns in die Werkstatt des Komponisten und Musikdenkers Juan Allende-Blin blicken. Thematisiert werden künstlerische Milieus im Umfeld der Webern-Nachfolge, die Sonderstellung des Komponisten innerhalb der Avantgarde, der Einfluss von Zeitumständen, die Bedeutung des Radios im Werkschaffen. Ein energischer Fingerzeig gilt schließlich dem, was an dieser Musiksprache unausgestanden und was davon unaufgeführt ist. Es gibt etwas zu tun! lautet die Botschaft.



Fazit: Ein Buch für Musikfreunde mit Geschichtsinteresse. Geschichte freilich nicht verstanden als Zahlenwerk, vielmehr als erlebte Geschichte eines Jahrhundertzeugen.

