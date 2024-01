Buchkritik vom 2.8.2017

SWR Studiopunkt-Verlag - Sammlung von Musik-Stücken alter und neuer Zeit | Geschichte und Ästhetik der Musikbeilagen zur Neuen Zeitschrift für Musik unter Robert Schumanns Redaktion 1838 bis 1841 Autor: Johanna Steiner Verlag: Studiopunkt Verlag ISBN: ISBN 978-3-89564-162-6

Was für eine Ehre für den 23-jährigen Pianisten und Komponisten Adolph Henselt: Robert Schumann hat seine Rhapsodie f-Moll op. 4 in die erste seiner letztlich 16 Noten-Beilagen aufgenommen. Der heute völlig unbekannte Komponist findet sich damit zwischen großen Namen wie Mendelssohn, Spohr oder Moscheles wieder. Junge Talente fördern und einem breiten Publikum bekannt machen – das war eines der zentralen Anliegen Schumanns, das er mit den Beilagen zu seiner Neuen Zeitschrift für Musik verfolgt hat.

Sehr systematisch und detailliert beschreibt die Autorin jedes in die Beilagen aufgenommene Werk und bietet einen kurzen biografischen Abriss über seinen Schöpfer oder seine Schöpferin. Denn selbst wenn männliche Komponisten dominieren: Auch manche Komponistin hat es in Schumanns musikalische Beilagen geschafft. So etwa die Bonnerin Johanna Mathieux-Kinkel, die für ihr „Trinklied“ bewusst ein ganz und gar unweibliches Sujet gewählt hat:

„Die Provokation, die ihr Lied zweifellos bewirken sollte, richtet sich in erster Linie gegen Schumann und seinen Rezensentenkreis selbst. Voraus ging eine Rezension ihrer „Sechs Lieder“ op. 7 in der „Neuen Zeitschrift für Musik“ durch Oswald Lorenz vom 9. März 1838, die sie verärgerte. Um eine vorurteilsfreie Aufnahme der Lieder zu gewährleisten, hatte sie dieselben in Verheimlichung ihres Geschlechts unter J. Mathieux veröffentlicht.“

Aus Sicht des mittleren 19. Jahrhunderts ziemlich unanständig: ein Trinklied, komponiert von einer Dame! Doch die immer schon selbstbewusste und in Sachen Konventionen durchaus aufmüpfige Johanna Mathieux-Kinkel wollte es der komponierenden Männerwelt zeigen. Viele solcher kleiner Geschichten hat Autorin Johanna Steiner zu den Stücken aus verschiedenen Quellen zusammengetragen.

Zentrales Anliegen der Autorin ist es aber zu klären, nach welchen Gesichtspunkten Schumann die einzelnen Stücke unterschiedlichster Gattungen und Ansprüche für die Beilagenhefte ausgewählt und zusammengestellt hat. Neben der Förderung junger Talente geht es Schumann auch darum, zeitgenössische Werke in einen Zusammenhang mit der Tradition zu stellen:

„In der Sammlung von Musik-Stücken alter und neuer Zeit macht Schumann deutlich, dass er und die ihn umgebene junge Generation von Romantikern sich intensiv mit ihrer musikalischen Vergangenheit auseinandersetzen und dabei nicht den Bruch mit der Tradition anstreben, sondern zwischen Tradition und Fortschritt vermitteln. Die von Schumann gewählte Ahnenreihe [...] begründet sich in erster Linie auf Johann Sebastian Bach [...]“

Nicht ohne Grund eröffnet Bachs Choralvorspiel „Durch Adams Fall“ BWV 637 an erster Stelle das zehnte Heft aus dem Jahr 1840. Bei Bachs Werken weicht Autorin Johanna Steiner ein wenig von ihrem sonst angewandten Darstellungsschema ab. Sie untersucht hier vor allem die Umstände, unter denen Schumann an die Manuskripte von Bach-Werken herangekommen ist. Schließlich existierte damals noch keine entsprechende Gesamtausgabe, und auch Drucke waren selten. Im Fall von „Adams Fall“ hat Schumann das Manuskript wohl von Mendelssohn erhalten und damit in den Beilagen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Er nutzte Bachs Musik aber nicht nur um ihrer selbst Willen: Sie diente ihm nämlich vor allem dazu, das eigene Werk in Szene zu setzen und ihm einen in der Tradition verwurzelten Rahmen zu geben. Und so endet Beilage Nummer 10 auch mit Schumanns eigener Fughette op. 32 Nr. 4.

Geschickt entlarvt Johanna Steiner in ihrem Buch Robert Schumann als Selbstdarsteller, der die Beilagen seiner Neuen Zeitschrift für Musik vor allem dazu nutzt, nachdrücklich auf sein eigenes Schaffen aufmerksam zu machen. Kein Wunder, dass er dann nach 16 Ausgaben die redaktionelle Arbeit an den Nagel hing und sich von nun an ganz dem Komponieren widmete. Steiners Buch lenkt den Blick aber nicht nur auf Schumanns Intentionen, sondern wirft vor allem ein Licht auf die zahlreichen sogenannten „Kleinmeister“ dieser Zeit, die ohne den Abdruck eines oder mehrerer ihrer Werke in den Beilagen wahrscheinlich heute vollkommen vergessen wären. Und so ist dieses Buch nicht nur für alle Schumann-Verehrer sehr zu empfehlen, sondern auch für diejenigen, die sich für den Musikerkreis „rund um“ Robert Schumann interessieren!

