Vorzügliche Studie

Buchkritik vom 28.6.2017

SWR Boosey & Hawkes - Norbert Abels: Benjamin Britten Verlag: Boosey & Hawkes ISBN: ISBN 978-3-7931-4047-4

„Das Geburtshaus – 21 Kirkley Cliff Road, am südlichen Rand der Kleinstadt Lowestoft – lag zur Nordsee hin, wo man im Winter ohne Unterlass dem Gebrüll des Nordostwindes lauschte, akkompagniert von den gewaltigen Wogen, die auf den Strandkies prallten. (…) Vom Meer trennte sich Benjamin Britten niemals.“

„Das Ostinato des Meeres“, so überschreibt auch Norbert Abels das Eröffnungskapitel seines Britten-Buchs. Denn für Britten ist das Meer nicht nur eine biografische Konstante, es hat auch sein Werk immer wieder beeinflusst, allen voran in seiner Oper „Peter Grimes“.

Teile von Abels‘ Text hat man vielleicht schon gelesen, sie stehen so gut wie wortgleich in seiner 2008 erschienener Rowohlt-Monografie über den Komponisten. Aber keine Sorge: Das hier ist kein leicht modifizierter Zweitaufguss. Das neue Buch hat mehr als doppelt so viele Seiten, und vor allem die umfassenden Werk-Kapitel sorgen für einen deutlich erweiterten und vertiefenden Einblick.

Dass Benjamin Britten Musiker werden würde, das konnte, wer an derlei Vorzeichen glaubt, schon an seinem Geburtstag prophezeien. Am 22 November 1913, am Tag der heiligen Cäcilia, der Schutzheiligen der Musik kam er im Küstenstädtchen Lowestoft in Suffolk zur Welt – einer Region, die er, mit Ausnahme zahlreicher Reisen, sein Leben lang nicht verlassen sollte. Der Vater: ein melancholischer Zahnarzt mit Neigung zum Alkohol. Die Mutter: eine leidenschaftliche Amateurmusikerin, die schon früh vom Genie ihres Sohnes überzeugt ist. Die allerersten Kompositionsversuche des Fünfjährigen laufen allerdings noch nicht so gut:

„Das Resultat sah aus wie die Forth-Brücke: Hunderte von Punkten über die ganze Seite gesät, waren durch lange Linien mit wundervollen Schnörkeln verbunden. Ich muss zugeben, was mich wirklich interessierte, war das Muster auf dem Papier, und als ich meine Mutter bat, es mir vorzuspielen, hat mir das Entsetzen auf ihrem Gesicht einen ziemlichen Schlag versetzt.“

Doch das ändert sich bald. Lebendig und mit vielen Zitaten gespickt erzählt Norbert Abels Brittens Leben: vom Schuljungen, der für seine Musikleidenschaft von manchen anderen Schülern Tritte kassiert, vom Kompositionslehrer und Mentor Frank Bridge, der als Erster Brittens lebenslange pazifistische Haltung prägt. Von den ersten Aufträgen als Komponist politischer Dokumentarfilme. Vom erwachenden politischen Bewusstsein im Umkreis der sozialistisch gesinnten Intelligentsia Londons. Von der Beziehung zum Tenor Peter Pears, seinem Lebensgefährten. Von Brittens schwierigem Verhältnis zu seiner Homosexualität. Von seiner erst vor Kurzem an die Öffentlichkeit geratenen Vorliebe für junge Knaben, die Britten aber „sexualpraktisch“, so Abels, niemals umgesetzt habe. Ob Brittens erotische Neigungen sich auf seine Musik ausgewirkt haben, wie das bisweilen diskutiert wird? Norbert Abels ist skeptisch:

„Brittens Werk ist affektgeladen bis zum Äußersten. Er durchmisst die ganze Skala menschlicher Passionen. Sie unter der Lupe der „queerness“ zu verkleinern, geht an der Sache vorbei.“

Abels‘ Schilderungen und Überlegungen liest man mit großem Genuss und Gewinn. Weil er Privates und Persönliches geschickt mit Weltgeschehen und Politik, Kultur- und Musikgeschichte zu verknüpfen weiß. Weil er die biografischen und künstlerischen Leitmotive Brittens, die Unschuld der Kindheit und ihren Verlust oder das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, souverän in der Hand hält und in den Text einwebt. Dass er dabei auch den erwachsenen Britten beharrlich einfach nur „Ben“ nennt, wie das seine Freunde taten, ist eine peinliche Aufdringlichkeit, die dieser kenntnisreiche Autor gar nicht nötig gehabt hätte.

Abels‘ Kompetenz zeigt sich schon in seinen kurzen, immer wieder in den biografischen Text eingeflochtenen, anschaulichen Werkbetrachtungen. In der zweiten Hälfte des Buches liefert er dann auch ausführliche Kapitel zu einzelnen Werk-Komplexen. Dass darunter ein separates Kapitel zu Orchestermusik komplett fehlt, ist eine bei Brittens vokalmusiklastigem Oeuvre nachvollziehbare Akzentsetzung. Insgesamt eine vorzügliche Studie, die man als Handbuch immer wieder aus dem Regal ziehen wird.

Buchkritik vom 28.6.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster“