Buchkritik vom 14.6.2017

London! London, das Felix überwältigte und auf immer für sich gewann. Das ihn erschreckte und entzückte. Das er bewunderte und liebte. Er musste nicht lernen, diese Stadt zu begreifen. Wie Musik, die ihn packte, nahm er sie in sich auf, sog sie ein und durchschaute sie, als wäre er in einem anderen Leben schon einmal hier gewesen.

Wenn man der Schriftstellerin Rosemarie Marschner glauben darf, dann war Felix Mendelssohn auf seinen Reisen durch Großbritannien ganz besonders glücklich. Aber auch sonst war sein Vorname Programm: Da wäre seine harmonische Kindheit an der Seite von Fanny, seiner Schwester und Seelengefährtin; eine Jugend als kompositorisches Wunderkind, das sich dennoch nicht allzu sehr aufreibt. Eine aufregende Studienzeit, dann die Englandreise, ein toller erster Job. Felix Mendelssohn heiratet die Frau, die er liebt und führt eine glückliche Ehe. Und seine Karriere geht schließlich permanent bergauf – bis der Name Felix Mendelssohn in ganz Europa bekannt ist.

Felix spielte den Chor „Wie lieblich sind die Boten“ aus dem „Paulus“. Schon beim ersten Vers fing der Prinz an, laut mitzusingen. Dabei zog er für Felix die Register zum ganzen Stück. „Wirklich sehr gut!“, hörte er da eine Stimme von der Türe her. Erst jetzt merkten die beiden, dass inzwischen die Königin eingetreten war.

Eine echte Herausforderung, aus einem so wenig dramatischen Leben eine spannende Geschichte zu schustern. Zumal biografische Romane ja generell nicht ganz einfach sind: Welches Leben beugt sich schon der klassischen 3-Akt-Struktur? Und auch der Drahtseilakt zwischen Recherche und dichterischer Freiheit ist nicht immer ganz einfach. Rosemarie Marschner hat sich also einiges vorgenommen.

Es dauert auch tatsächlich knapp 50 Seiten, bis der Roman in Fahrt kommt. Bis dahin erzählt Rosemarie Marschner aus der Vogelperspektive, lässt die Leser nicht so recht an die Figuren heran und verschenkt dramatisches Potenzial. Zum Beispiel nimmt sie das Ende einer spannenden Episode vorweg. Aber gerade, als all das zu stören beginnt, erwachen Felix Mendelssohn und seine Welt plötzlich zum Leben.

Felix schob den Riegel zurück und öffnete das Tor. In einer Wolke von Schneestaub flüchtete Eduard in den Flur. Er zitterte am ganzen Körper und rieb sich die Arme, um sich zu erwärmen. „Bist du verrückt? Du hast ja nichtmal einen Mantel an!“, rief Felix irritiert.

Rosemarie Marschners Erfahrung mit historischen Romanen zahlt sich hier aus. Beeindruckend, wie gut sie sich in der Welt des 19. Jahrhunderts auskennt und das Lebensgefühl verschiedener Städte in Szene setzt. Und auch ihr Gespür für die kleinen Dramen des Alltags ist feiner geworden, seit sie zuletzt ihre Romanbiografie von Clara Schumann veröffentlicht hat. Geschickt gestaltet sie dramaturgische Bögen und wirft immer wieder neue Köder für den Leser aus. Selbst kleinste Details, zum Beispiel aus zeitgenössischen Konzertrezensionen, nutzt sie, um Spannung zu erzeugen. Nur hin und wieder verfällt sie mitten in einer spannenden Szene in einen Biografen-Ton.

Das Orchester und die Chöre befanden sich längst auf ihren Plätzen. Bewegungslos warteten sie auf den Beginn. Dann trat Felix in den Saal und ging zu seinem Platz vor der Mitte der Rampe. Ein kurzes, spärliches Klatschen empfing ihn, kein Jubel wie sonst. „In diesem Augenblick wusste ich, dass ich für die meisten eine Art Todgeweihter war“, erzählte er später.

Der manchmal etwas gelehrige Tonfall erklärt sich vielleicht aus Rosemarie Marschner Recherchefleiß. Jedenfalls finden sich in „Good Morning, Mr. Mendelssohn“ Details aus verschiedensten Biografien, Memoiren und Briefen, Zeitungsnotizen und Kritiken. Gelegentlich löst sie sich von diesen Quellen, konstruiert zum Beispiel eine große unerfüllte Liebesgeschichte, die so nie passiert ist. Immerhin bleibt das plausibel und passt zu Rosemarie Marschners Mendelssohn. Der ist nämlich nicht nur Glückskind, sondern zweifelt und leidet gelegentlich oder trifft falsche Entscheidungen – zum Beispiel, wenn er seiner Schwester Fanny immer wieder die Veröffentlichung ihrer Kompositionen ausredet. An einer Stelle aber verzerrt Marschner: Als Mendelssohn sich in die Sängerin Jenny Lind verliebt. Wahrscheinlich, so der Stand der Forschung, hat er mehr gewollt – im Roman aber bleibt er standhaft.

Jenny drückte seine Hände. Sie wollte schon einsteigen, dann drehte sie sich plötzlich wieder zu ihm um. „Was wäre, wenn du mich jetzt fragtest ...“ Sie errötete. „Wenn ich was fragte, Jenny?“ „Ob ich mit dir kommen wolle.“ Er erschrak. „Nichts würde ich mir mehr wünschen“, gestand er. „Aber fragen wirst du mich trotzdem nicht?“ „Ich möchte es, aber ...“ Da drehte sie sich um und stieg ein.

Anders als etwa Julian Barnes in seiner neuen Schostakowitsch-Biografie geht es Rosemarie Marschner nicht darum, komplexe Fragen über Kunst und Leben in den Raum zu stellen. Auch Themen wie die künstlerische Selbstbestimmung von Mendelssohns Schwester oder Antisemitismus, die beide nahe gelegen hätten, streift sie nur. „Good Morning, Mr. Mendelssohn“ hat einen relativ einfachen Anspruch: Felix Mendelssohn und seine Welt für ein paar spannende Stunden wiederauferstehen zu lassen – und Lust auf das zu machen, was er uns hinterlassen hat: seine Musik. Das ist Rosemarie Marschner mit diesem einfachen, aber nach einigen Startproblemen fesselnden Künstlerroman mehr als gelungen.

