Hommage mit werkimmanentem Ansatz

SWR Schott - Claudio Monteverdi – Die Entdeckung der Leidenschaft Autor: Michael Heinemann Verlag: Schott ISBN: ISBN 978-3-7957-1213-6

Monteverdi gehört zu den Komponisten, die ganz eigene Maßstäbe vorgeben. Für gewöhnlich huldigt man ihm denn auch mit Fülle (500 Seiten kommen da schnell zusammen), respektvoll lässt man sein Monteverdi-Buch in Reihen „Großer Komponisten“ laufen, vergibt Titel wie „Monteverdi und seine Zeit“.

Eine Praxis, der sich Michael Heinemann nicht angeschlossen hat. Für die Zeit seines Helden interessiert er sich eher am Rande, begnügt sich mit einer angehängten, knapp kommentierten Zeitleiste. Der Komponist vor dem Hintergrund von Kultur und Gesellschaft, Religion, Politik, Mentalitäten? Claudio Monteverdi in Jahren, Jahrzehnten, in denen die Gegenreformation rabiat wird, in der der Philosoph Giordano Bruno hingerichtet, in der Galilei der Prozess gemacht wird? Fragen, Perspektiven, die Michael Heinemann anderen überlässt.

Was ihn interessiert, worauf er sich konzentriert, ist ein werkimmanenter Ansatz, ein Blick auf Musik, der „Welt“ und „Zeit“ außen vorhält mit dem Ergebnis, dass dieses Monteverdi-Buch recht schlank daherkommt. Der eigentliche Darstellungsteil umfasst rund 130 Seiten, die zudem noch mit knapp 30 Abbildungen (sehr schönen darunter) angereichert sind; das Ganze in einem eigenwilligen Schriftdeutsch, an das sich der Leser erst einmal gewöhnen muss. Ungeachtet dessen holt der Autor weit aus, verkündet schon im Titel Großes: „Claudio Monteverdi – Die Entdeckung der Leidenschaft“ heißt dieses Buch. Wie kann ein solches Versprechen eingelöst werden?

Reibungen, Verletzungen satztechnischer Regeln, dazu ein genere concitato, ein erregter Stil, haben schon zu Monteverdis Lebzeiten Bewunderer und Kritiker auf den Plan gerufen, darunter mit Giovanni Maria Artusi einen, der Monteverdis Vokalsatz sogar in die Nähe der Häresie rückte. Autor Michael Heinemann weiß dies natürlich, nur dass er den existenzbedrohend-aufgeladenen Artusi-Streit lediglich im Anhang erwähnt. Wenn er auf die Musik schaut, ist davon keine Rede mehr. Michael Heinemann entdeckt den Kern des Phänomens Monteverdi in den Noten. Schlüsseljahr 1603:

„So gering die Produktivität Monteverdis ausweislich seiner Publikationen bis in die ersten Jahre des neuen Jahrhunderts war, so überraschend nun die Klänge, mit denen er weit über das lokale Umfeld hinaus Aufsehen erregt. Schon die Nummer 1 des 4. Madrialbuchs zeigt das neue Denken. Nicht aus der Mittellage entwickelt sich ein polyphoner Tonsatz. Sondern mit einem Aufschrei. ... Die Verkettung zweier Stimmen mit der Folge von Terzen und Sekunden, die einander reiben, gehörte zum geläufigen Repertoire der Madrigalisten. Innovativ aber war es, die satztechnische Floskel zum Thema eines Stückes zu machen. Um das Potenzial, das dieser Klausel innewohnt, für die Deutung des Textes zu nutzen.“

Das wie mit dem Finger auf dem Notentext mitgehende Nachzeichnen – solcherart analytische Schlaglichter sind die Stärke dieser Monteverdi-Hommage. Man versteht sehr gut, dass komponierte und emotionale Ausnahmesituationen bei Monteverdi korrespondieren – korrespondieren müssen, um Brisanz, um Lebendigkeit zu bekommen.

Nur eben, dass Autor Heinemann nicht verrät, dass sich diese „Entdeckung der Leidenschaft“ in einer Zeit vollzieht, in der es für Leidenschaften in der Öffentlichkeit gerade keinen Platz gibt. Affektkontrolle, Masken zeigen – darauf kam es an, worin übrigens die kursierenden Benimm-Traktate der Zeit ganz unmissverständlich waren. „Weinende Frauen“ überschreibt Heinemann ein Kapitel, unterschlägt aber, dass öffentliches Weinen unziemlich war. Und schließlich: Was in Monteverdis letzter Oper L'Incoronazione di Poppea geschieht, Treu- und Ehebruch, Mordaufruf, Lust und Laster, hätte damals in keinem wirklichem Gespräch Thema sein dürfen. Fazit: Wer mit Michael Heinemann die Leidenschaften in den Noten entdecken will, ist gut bedient. Wer mehr will, vor allem mehr erfahren will über den Weg der Leidenschaften in Monteverdis Welt, muss zu anderem greifen.

