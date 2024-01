Grundlegendes Lesebuch zum einen – Reisebegleiter zum anderen

Buchkritik vom 26.4.2017

Wolfram Huschke: Musikort Weimar. Begegnungen von Luther bis Liszt | Heinz Stade: Bach, Liszt, Wagner. Spaziergänge durch das musikalische Weimar von gestern und heute Verlag: Böhlau | Edition Leipzig ISBN: ISBN 978-3-412-50736-7 | ISBN 978-3-361-00725-3

Kurfürst Johann Friedrich gab in Weimar der Kultur Raum. Insbesondere die Kurfürstlich-Ernestinische Hofkapelle erlangte große Ausstrahlung. Offenbar 1491 gegründet, galt sie bald als „europäisch bedeutsames vokal-instrumentales Ensemble“, berichtet Wolfram Huschke in seinem Kompendium zur Weimarer Musikgeschichte:

Sie hatte „danach als große Instrumentalkapelle [...] das Weimarer Musikleben geprägt und überstrahlt [...], war freilich 1547 mit dem ernestinischen Kurfürstentum untergegangen. Der ebenso politisch-ökonomische wie künstlerische Schwerpunkt verlagerte sich nach Dresden, in die bald prachtvolle Hauptresidenz des nunmehr albertinischen Kurfürstentums. In den ernestinischen Landen musste man sich zwar bescheiden, aber Musik spielte auch in solcherlei Verhältnissen eine große, belebende Rolle. In den zwei Folgejahrhunderten war es vor allem die Musik von Komponisten mit stark lutherischer Prägung, denen Weimar und seine Herzöge ein Hort ihres Glaubens war.“

So beendet Wolfram Huschke das erste Teilkapitel: Mit sicheren Pinselstrichen skizziert er bereits das Panorama, das er seinen Lesern detailreich nahebringen wird. Man spürt schnell, dass der Altrektor der Weimarer Musikhochschule sich in der musikalischen Stadtgeschichte sehr gut auskennt. Und so folgt man ihm gern durch das historische Dickicht: Ob Schloss-Brand, Friedens-Danckfest von 1650 und der stete Wechsel von Herrschern – alles spielt hinein in das Musikleben und beeinflusst die Möglichkeiten der Hofkapelle. Etwas ruhiger wird der Erzählfluss, wenn es um Johann Sebastian Bach geht – 1703 machte er quasi ein Musik-Praktikum in Weimar, 1708 wurde er schließlich Weimarer Hoforganist. Huschke schildert ausführlich Bachs Lebenssituation, seinen Aufstieg vom Organisten zum Hofkonzertmeister. Ein eigenes Kapitel ist der Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ gewidmet, die 1714 in Weimar uraufgeführt wurde.

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts prägten zwei Frauen das Kulturleben Weimars: Zunächst sorgte Herzogin Anna Amalia dafür, dass Konzerte und Theateraufführungen auf hohem Niveau stattfinden konnten. Johann Wolfgang von Goethe durfte als Theaterdirektor voll auf „seine“ Herzogin zählen. So genehmigte sie ihm einen modernen Theaterbau, wo auch Opern zu erleben waren. Vor allem Stücke von Mozart kamen gut an, wie der Zeitzeuge Joseph Rückert 1799 notierte:

„Besonders stark füllt sich das Haus an Operntagen, [...]. Man kann nichts Vollkommeneres hören als eine Mozartische Oper in Weimar.“

An diese Tradition knüpfte Maria Pawlowna als neue Großherzogin im 19. Jahrhundert an. Sie holte Klaviervirtuosen nach Weimar: als Kapellmeister.

Wolfram Huschkes Buch zur Musikgeschichte Weimars mündet schließlich in ein ausführliches Kapitel zu Franz Liszt und dessen Ideen für ein Neu-Weimar in den Jahren ab 1848. Huschke ist Präsident der Deutschen Liszt-Gesellschaft, und so verwundert es nicht, dass er fast ein Drittel des gut 300 Seiten umfassenden Bandes dieser Künstlerpersönlichkeit widmet. Der Untertitel des Buches deutet es schon an „Musikort Weimar. Begegnungen von Luther bis Liszt“, wobei das Titelbild irritierender Weise einen umjubelten Auftritt des Klaviervirtuosen Liszt in Berlin zeigt.



Gänzlich anderen Charakter besitzt der Weimar-Führer von Heinz Stade. Sein knapp 80 Seiten dünnes Büchlein kommt klar als Reisebegleiter daher. Jedes kurze Kapitel endet mit konkreten Besichtigungstipps für Orte und Gebäude – so etwa für das Stadtschloss oder das Liszt-Haus:

„Als Liszt ab 1869 wieder öfter zu längeren Aufenthalten nach Weimar kam, hatte man für ihn als Wohn- und Arbeitsort die bis dahin von Malern als Ateliers genutzte obere Etage des ehemaligen Gärtnerhauses in der Marienstraße zur Verfügung gestellt. Das 1798 errichtete, 1819 nach Vorgaben des Großherzoglichen Oberbaudirektors C. W. Coudray umgebaute Gebäude, war noch vor dem Einzug gemäß den Wünschen des Musik-Stars hergerichtet worden. Hier unterrichtete er in den Sommermonaten unentgeltlich seine internationale Schülerschar.“

Während Huschke historisch bei Liszt endet und die schwierige Rolle von Weimar im politisch extremen 20. Jahrhundert ausblendet, widmet Stade sich auch etwas späteren Ereignissen. Beispielsweise dem Wirken der Bauhauskapelle um 1920 oder der Geigenstudentin Marlene Dietrich zur selben Zeit an der Weimarer Musikhochschule.



Insbesondere Huschkes Buch hätte mehr Lektorat vertragen, das die Tendenz zu verschwurbeltem Schreiben und schiefen Sprachbildern eingedämmt hätte. – Insgesamt lohnen beide Bücher – je nachdem, wie intensiv man sich mit Weimars Musikgeschichte beschäftigen möchte. Stades Büchlein hilft beim schnellen Orientieren und liefert Small-Talk-Stoff, Huschkes Lesebuch bietet Grundlegendes bis weit ins 19. Jahrhundert hinein.

Buchkritik vom 26.5.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster“