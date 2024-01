Eindrückliches Portrait

Buchkritik vom 12.4.2017



Seit über 60 Jahren steht er an den Pulten großer, namhafter Orchester: Herbert Blomstedt. Als Chefdirigent prägte er unter anderem die Staatskapelle Dresden, das San Francisco Symphony Orchestra und das Gewandhausorchester Leipzig. Im Juli dieses Jahres wird Blomstedt 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass ist jetzt ein Gesprächsband erschienen, in dem der bedeutende Dirigent Auskunft gibt über sein Leben, seine künstlerischen Überzeugungen und seine Weltsicht. Titel: „Mission Musik“.

SWR HENSCHEL Bärenreiter - Gespräche mit Julia Spinola | Herbert Blomstedt | Mission Musik Verlag: HENSCHEL Bärenreiter ISBN: ISBN 978-3-89487-950-1

Herbert Blomstedt muss niemandem mehr etwas beweisen. Ihm geht es nun mit fast 90 vor allem darum, noch tiefer in die Musik einzusteigen, noch genauer in der Partitur die geistigen Ideen des Komponisten freizulegen. Für den gläubigen Christen ist der Notentext „heilig“:

„Wenn man versuchen möchte, eine Linie in der Entwicklung zu sehen, denke ich, dass ich selbstständiger und werkbezogener geworden bin. Alles, was außerhalb liegt, was andere sagen, wie andere spielen, wird mit zunehmendem Alter immer unwichtiger. Was man früher vielleicht mehr nach Gefühl gemacht hat, das interessiert einen dann nicht mehr. – Ebenso geht es mir mit der Bibel. Es ist nicht wichtig, wie andere das lesen, sondern ich selber muss versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Und genauso ist es mit den Partituren: Primär ist, was dort steht. Man ist bereit, stärker Verantwortung zu übernehmen, je älter man wird. Man wird auch waghalsiger.“

Diese Sätze stehen ziemlich am Ende des Buches. Und sie gelten auch für den Charakter der Gespräche: Herbert Blomstedt erzählt aus seinem Leben frei von jeglichen Posen. Er schildert ungeschminkt, was er erlebt hat und was ihn bewegt. So welche Musik ihn zu Tränen rührt – wie der zweite Satz aus Franz Schuberts Streichquintett. Blomstedt spricht ebenso von jenen Momenten, in denen er sich geschämt hat für sein eigenes Verhalten. Etwa einer Mäzenin, die ihm ein Studium in den Vereinigten Staaten ermöglicht hatte, keinen Dankesbrief geschrieben zu haben. Es sind zahlreiche kleine Geschichten, die Blomstedts Lebensweg und seinen Charakter anschaulich machen. Zum Beispiel, wenn er auf das Jahrzehnt als Chefdirigent der Staatskapelle Dresden zurückblickt, wo er noch zu DDR-Zeiten gearbeitet hat.

„Die Spielmoral der Kapelle war zu meiner Zeit einzigartig. Ich hatte so etwas vorher noch nie erlebt und auch danach nicht mehr in dem gleichen Sinne. Das Orchester war geballte Energie, wie ein Kernkraftwerk. Sie setzten alles daran, dass es immer noch besser wurde. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Einmal merkte ich während einer Probe, dass das Orchester plötzlich leiser spielte, obwohl ich gar kein entsprechendes Zeichen gegeben hatte. Woher kam das? Der Konzertmeister Rudolf Ulbrich hatte eine winzige Bewegung mit seinem Oberkörper gemacht, er war so ein bisschen mit der Schulter nach unten gesunken – und sofort spielten alle leiser.“

Die Musikjournalistin Julia Spinola hat sich ein halbes Jahr Zeit genommen, um an verschiedenen Orten mit Herbert Blomstedt Interviews zu führen. Die gut lesbaren Gespräche verpackt Spinola in kleine Reportagen: Sie geht mit dem Dirigenten und dem Gewandhausorchester Leipzig auf Tournee, sie besucht Blomstedt zu Hause in Luzern, und Spinola reist mit ihm ins idyllische Värmland, im Westen Schwedens, wo er als Kind die Ferien bei seinen Großeltern verbracht hat. Eine gute Gelegenheit, um über seine Eltern zu sprechen – den streng gläubigen Vater und die fantasievolle Mutter, die als Konzertpianistin ihre Kinder an die Musik heranführte. Neben dem Familienmenschen Herbert Blomstedt lernen wir auch den Bücher-Fan kennen. An der Universität von Göteborg lagern bereits in einer eigenen Sammlung rund 20.000 Exemplare; 10.000 Bücher, Partituren und seltene Drucke befinden sich in Blomstedts Privatwohnung. Für den Dirigenten große Schätze und Hilfsmittel, um Musik tiefer zu verstehen. So haben die Werke des jiddischen Schriftstellers Scholem Alejchem ihm die Musik Gustav Mahlers erschlossen:

„Ich war am Anfang kein besonderer Mahler-Freund gewesen. Ich hatte seine Musik nicht verstanden. Die Zitate mit Volksmusik in seinen Symphonien erschienen mir sentimental und vulgär. [...] Durch Alejchems Beschreibungen des Lebens im Getto und im Stetl verstand ich, dass man dort genauso gesungen und musiziert hat, wie Mahler es in seiner Musik zitiert.“

Überhaupt geht es natürlich immer wieder um Musik. Um Blomstedts Partituranalyse und die Vorzüge der deutschen Orchesteraufstellung, um Komponisten wie Wilhelm Stenhammar und Johann Sebastian Bach, auch um zeitgenössische Musik und die universelle Kraft von Kompositionen:

„Das Schöne in der Musik ist ja, dass man in einem einzigen Takt viele verschiedene Gefühlslagen auf einmal ausdrücken kann. Unten ist es dunkel und oben hell, hier warm, dort drohend. Musik kann das alles auf einmal ausdrücken.“

Diesem Gesprächsband gelingt zweierlei: Er ist nicht nur ein eindrückliches Porträt der Künstlerpersönlichkeit Herbert Blomstedt, sondern auch ein Aufruf, den Reichtum großer Musik immer wieder neu zu entdecken. Ein Buch, das alle Kulturinteressierten mit Gewinn lesen dürften.

Buchkritik vom 12.4.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster“