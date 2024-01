Zwiespältig und facettenreich

Buchkritik vom 11.4.2017

SWR Rowohlt - Dieter Borchmeyer: Was ist deutsch? Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN 978-3-87134-070-3

Person und Musik Richard Wagners gelten gemeinhin als typisch deutsch. Doch schon Friedrich Nietzsche nannte dies ein „Missverständnis unter Deutschen“. Wagner selbst schrieb ihm am 24. Oktober 1872:

„Ueber das ‚Was ist deutsch?‘ denke ich immer mehr nach, und gerathe endlich, an Hand einiger neuerer Studien, in eine sonderbare Skepsis, die mir das ‚Deutschsein‘ als ein reines Metaphysicum übrig läßt.“

„Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden, wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf“, so hieß es schon in Goethes und Schillers Xenien. „Kein Volk der Geschichte hat sich so unaufhörlich mit der eigenen Identität beschäftigt wie das deutsche.“ So lautet der erste Satz des 1000-seitigen Wälzers, den der renommierte Literatur- und Theaterwissenschaftler Dieter Borchmeyer jetzt vorgelegt hat. Er breitet ein kulturgeschichtliches Panorama der Frage „Was ist deutsch?“ vor dem Leser aus, das von Grimmelshausens Roman „Der abenteuerliche Simplizissimus“ aus dem Jahre 1668 bis zur deutschen Wiedervereinigung reicht. Borchmeyer seziert eine Nation zwischen Weltbürgertum und nationaler Überheblichkeit auf der Suche nach sich selbst. Die ganze Zwiespältigkeit deutscher Selbstdefinitionen handelt Dieter Borchmeyer mit Blick auf die Musik exemplarisch ab. Nirgends kommt die nationale Unsicherheit der Deutschen – so erfährt man – deutlicher zum Ausdruck als in der deutschen Nationalhymne , die auf Haydns Kaiserlied und Hoffmann von Fallerslebens „Lied der Deutschen“ fußt und von der heute aus Scham vor der ersten nur noch die letzte Strophe gesungen wird.

Eines, und nicht das unwichtigste der zwölf Kapitel des Buches ist dem Paradigma der deutschen Musik gewidmet. Auf mehr als 100 Seiten macht Borchmeyer deutlich, dass die deutsche Musik stets übernational, ja kosmopolitisch war und zitiert Paul Bekker, einen der renommiertesten Musikwissenschaftler der Weimarer Republik:

„Alle großen deutschen Musiker, Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, zum Teil auch Wagner, sind Zusammenfasser gewesen. Der deutsche Geist hat sein Höchstes stets da geleistet, wo er sich nicht auf heimatliche Enge beschränkt, sondern vorurteilsfrei in die Welt gegriffen, auf fremden Anregungen weitergebaut hat.“

Thomas Mann, der sich selbst „als Musiker unter den Dichtern“ charakterisierte, hat die Musik als Bestes der Deutschen bezeichnet. Ihr hat er seinen Roman „Doktor Faustus“ gewidmet, in dem er das Deutsche und den Deutschen in Gestalt des Komponisten Adrian Leverkühn zu definieren versuchte, wie Borchmeyer ausführt. Thomas Mann, der so viel über Musik geschrieben hat, wie kein anderer deutscher Schriftsteller, prägte in seinem Essay „Deutschland und die Deutschen“ den Aphorismus:

„Soll Faust der Repräsentant der deutschen Seele sein, so müßte er musikalisch sein.“

Die Deutschen haben dem Abendland seine tiefste, bedeutendste Musik geschenkt, resümiert Thomas Mann in seinem Musikerroman „Dr. Faustus“, aber solche Musikalität der Seele musste in anderer Sphäre teuer bezahlt werden. Das sogenannte deutsche Wesen war stets ambivalent. Am Beispiel so exemplarischer Musiker wie Bach und Wagner, Busoni und Pfitzner macht Borchmeyer es besonders anschaulich. Auf die Frage „Was ist deutsch?“ gibt er aber auch jenseits der Musik tausendfache Antwort mit seinem überwältigenden Zitatenstreifzug durch Bibliotheken deutscher Kulturgeschichte. Er belegt, dass die Deutschen sich seit je vor allem über das Wort und über die Musik definierten. Sein Buch schildert, wie die Größen der deutschen Geistesgeschichte von nationalistischer Einengung nichts wissen wollten, wie der Begriff des Deutschen sich über Jahrhunderte wandelte und immer wieder neue Identitäten hervorbrachte. Insofern ist Borchmeyers Buch eine facettenreiche Anregung zur kulturellen Standortbestimmung in heutigen Rechtsruckzeiten.

„In der Mitte eines geeinten Europa sollte Deutschland, das, lange bevor es Staat wurde, eine Kulturnation war, eine Kulturnation, ein Kulturstaat sein.“

Borchmeyers Reflexionshorizont der deutschen Geistesgeschichte dürfte wohl nur noch einer abnehmenden Minderheit von Lesern präsent sein. Seine Botschaft bleibt dabei klar: „Die klassischen Definitionen des Deutschen sind kosmopolitisch“ und sie sind ein „geistiges Heilmittel gegen jede Form von Nationalismus“.

Buchkritik vom 11.4.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster“