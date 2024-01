Leicht konsumierbarer Lesestoff für Mozart-Anfänger

Buchkritik vom 22.3.2017

SWR Ecowin Verlag - Omer Meir Wellber | Inge Kloepfer | Die Angst, das Risiko und die Liebe. Momente mit Mozart Verlag: Ecowin Verlag ISBN: ISBN 978-3-7110-0131-3

Schon der Prolog des Buchs beginnt ungewöhnlich, nämlich mit einer fiktiven Szene: Wellber malt sich aus, wie es gewesen sein könnte, als Mozart erstmals seinen späteren Librettisten Lorenzo da Ponte traf und ihm Beauchmarchais’ „La folle Journee“ als Sujet vorschlug, aus dem dann „Le nozze di Figaro“ wurde, die erste der drei da-Ponte-Opern.

„Mozart wirft das Büchlein auf den Tisch. Herausfordernd schaut er den Dichter an. Wie so häufig wippt er mit den Knien, schlägt unter dem Tisch immer wieder die Hacken zusammen. Still sitzen kann er nicht. Da Ponte hat den Text natürlich längst gelesen. Er kennt Beaumarchais, lächelt sein wissendes Lächeln und wiegt den Kopf. „Mozart, der Stoff ist ob seiner Anstößigkeit verboten worden“, sagt er."

Diese Szene ist natürlich hemmungslos erfunden, aber über die Zusammenarbeit von Mozart und da Ponte weiß man so gut wie gar nichts, und so nimmt man diese amüsant geschriebene Fiktion erst einmal dankbar an. Dann folgt das erste Kapitel, das sich mit Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ beschäftigt. Eigentlich aber geht es um Dirigent Wellber selbst, denn er erläutert, was er – der Mozart-Neuling – an Mozart für sich bei der Arbeit am Figaro entdeckt hat.

„Ich beschloss damals, die Opern von den Rezitativen her zu denken. Die ganze Idee meines Mozart-Zyklus ist, dass die Hälfte der Opern aus Improvisationen besteht.“

Wellber saß in Dresden selbst an Cembalo, Hammerklavier und Akkordeon. Es ist allerdings keine Novität, sondern heute eher die Regel, dass der Dirigent die Rezitative selbst begleitet. Doch Wellber will noch mehr.

„Während die Sänger „sprechen“, improvisiere ich seitdem also, bediene mich allerdings nicht nur des musikalischen Materials, das uns Mozart in all seinen Werken hinterlassen hat.“

Wellber berichtet, wie er in den Aufführungen mitunter tagesaktuelle Anspielungen unterbrachte, und mit Zitaten von Edith Piaf bis Michael Jackson bis ins 21. Jahrhundert vorgriff. Leider kann man sich das klanglich schwer vorstellen und es ist nirgends ein Tonbeispiel aufzutreiben, das diese offenbar anarchische Praxis hören lässt. So bleibt dieser wichtige Punkt seiner Mozart-Auffassung papierne Behauptung und wird im Verlauf auch nicht weiter thematisiert. Stattdessen beginnt Wellber nun, ganz brav die Handlung zu erzählen. So, wie man es überall nachlesen kann. Nur wenig Deutendes setzt er dem sattsam Bekannten hinzu. „Risiko“ lautet der zweite Titel des Kapitels und soll auf den Punkt bringen, worum es Wellbers Meinung nach in der ersten der drei Opern geht. Doch bleibt das, was Wellber schreibt, meist weit hinter dem zurück, was schon über den Figaro Kluges gedacht wurde. Wenn er etwa über den Grafen und die Gräfin schreibt.

„Sie müssen im Sturm des tollen Hochzeitstages von Figaro und Susanna wieder zueinander finden. Am Ende schaffen sie es – mit einer großartigen Geste der Vergebung.“

Das ist schon fast banal und allmählich wird man ungeduldig – obwohl die luftig gesetzten Seiten schnell wegzulesen sind. Das zweite Kapitel widmet sich dem „Don Giovanni“, Untertitel „Angst“. Aber wieder liest man sattsam Bekanntes, in jedem Programmheft Wiederholtes.

„Don Giovanni ist als Meister der Verführung nie wirklich greifbar und deshalb umso begehrenswerter – auch wenn er manipuliert, betrügt, lügt und sich darüberhinaus über die ernsthaften Gefühle seiner Umwelt noch mokiert. Er übt auf die Menschen, die seinen Weg kreuzen, eine unwiderstehliche Faszination aus – die Faszination des Regelbrechers, des Sündigen.“

Klappentexte sind bekanntlich geduldig: Dort heißt es nämlich, dass Wellmer in diesem Buch „ein verblüffendes Mozartbild“ entwerfe, und einen „ganz neuen Zugang zu seiner Musik“ finde. Davon kann – zumindest bis zum Ende des „Don Giovanni“-Kapitels nun wirklich keine Rede sein. Auch deshalb, weil man den angeblich neuen Zugang – über die Rezitative – nicht nachvollziehen kann. Dann aber folgt mit „Cosi fan tutte: Liebe“ das finale Kapitel, das noch einmal aufhorchen lässt. Denn Wellber arbeitet sich an Mozarts Tonarten-Regie ab, die in der Ouvertüre bei C-Dur beginnt.

„Aber er wird nicht allzu lange in dieser Tonart verweilen. Er wird sie wechseln und sein harmonisches Spiel beginnen. Denn mit dem Einsatz verschiedener Tonarten erschafft er immer neue Atmosphären. Mitunter liegen Welten dazwischen.“

Diesen Gedanken entwickelt er dann fort und analysiert das Geschehen und seine untergründigen Zusammenhänge anhand der Logik der Tonarten.

„Später wird Fiordiligi überwiegend in E-Dur singen. Mozart wird diese Tonart damit der weiblichen Sphäre zuordnen, weil sie so nah an A-Dur liegt, die der Sicht der beiden Schwestern auf das Leben vorbehalten ist. Wenn Don Alfonso ausgerechnet in E-Dur singt, weiß er offenbar, wie anders Frauen denken und empfinden.“

Diese Passagen sind dann durchaus erhellend und nachvollziehbar. Hätte er doch früher schon mehr als Musiker argumentiert! So bleibt das Büchlein ein leicht konsumierbarer Lesestoff für Mozart-Anfänger. Fortgeschrittenen bietet es in der Summe doch arg wenig Neues.