Ausgrabung aus der Vorzeit

Buchkritik vom 15.3.2017



Was ist Musik? – Letztlich ist es diese Frage, welcher der bedeutende französische Philosoph Vladimir Jankélévitch in einem musikphilosophischen Meisterwerk auf den Grund geht. Erstmals 1961 in Frankreich erschienen, ist es nun endlich in deutscher Übersetzung zu entdecken. Wenn ein französisches Musik-Buch ein halbes Jahrhundert nach seinem Ersterscheinen auf Deutsch vorliegt – ist das nun eine längst fällige Ausgrabung? Ist das verspätet, zu spät oder immer noch hochaktuell? Mit „Die Musik und das Unaussprechliche“, deutscher Titel eines großen Essays des französischen Philosophen und Musikwissenschaftlers Vladimir Jankélévitch, steht man als Leser vor vielen Fragen.

SWR Suhrkamp - Vladimir Jankélévitch: Die Musik und das Unaussprechliche | Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN 978-3-518-58692-1

„In der Musik gibt es eine doppelte Komplikation. Zum einen ist sie zugleich ausdrucksvolll und ausdruckslos, ernsthaft und leichtfertig, tiefgründig und oberflächlich; sie hat einen Sinn und hat keinen. Ist sie eine bedeutungslose Unterhaltung? Oder ist die Musik eine chiffrierte Sprache und gleichsam die Hieroglyphe eines Mysteriums?“

„Die Musik und das Unaussprechliche“, „La musique et l'ineffable“ – das ist ein Buch für diejenigen unter den lesenden Musikfreunden, die dem Zeitgeist gegenüber gern eine gewisse Unabhängigkeit bewahren; wofür sich Vladimir Jankélévitch tatsächlich als starker Bündnispartner anbietet. Vermittlung? Komplexitäts-Reduktion? Vereinfachung? Nein, sagt der Autor: Musik will das „Unausdrückbare bis ins Unendliche ausdrücken“. Musik konfrontiert uns „mit dem ungreifbaren Wirken eines Zaubers“. „Charme“ steht im französischen Original. Mit „Zauber“ trifft Übersetzer Ulrich Kunzmann die Intention des Autors ziemlich genau:

„Die Zauberwirkung, die von einem ausdruckslosen Espressivo ausgeht, ist kein Sagen, sondern ein Tun, und hierin gleicht die Musik dem poetischen Akt. Der Schöpfer, der Ausführende, der ein aktiver Neuschöpfer ist, und der Hörer, der ein fiktiver Neuschöpfer ist, alle drei beteiligen sich an einem magischen Vorgang.“

Zur Nüchternheit, zum Positivismus, zum Rationalismus der Moderne steht dieses Buch, erschienen 1961 bei Editions Armand Collin, in größtem Gegensatz. Mit der Musikmoderne seiner Zeit hat Jankélévitch ebensowenig zu schaffen wie mit der der Vorkriegsmoderne. Seine Hausgötter stehen im Sternzeichen des Impressionismus, heißen Maurice Ravel, Claude Debussy sowie, Zugeständnis an seine russischen Wurzeln, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimski-Korsakow. Vor allem aber ist es das Werk Gabriel Faurés, in das Jankélévitch immer aufs Neue eintaucht. Was ihn fasziniert daran, ist das Hingetupfte, das Verschleierte, das, mit seinen Worten: bis ins „Unendliche ausgedrückte Unausdrückbare“. Fordert Fauré beispielsweise in den ersten Takten des sechsten Nocturne „forte con sordino“ – also lautes Spiel bei gleichzeitig niedergedrücktem Dämpfungspedal –, dann ist das für Jankélévitch kein Widerspruch, sondern ein „Widerstreit“, der ihm das „Mysterium der beherrschten Kraft“ offenbart.

Die Beobachtungen, die Jankélévitch insbesondere zum Werk Faurés liefert, die Nähe, die er gerade zu diesem Komponisten entwickelt, gehören zu den lohnendsten Passagen dieses großen Musik-Essays, der aufs Ganze gesehen, eine Art Bekenntnisschrift ist – Bekenntnis eines Musikphilosophen, der sich aus der Gegenwart zurückträumt. „Die Musik und das Unaussprechliche“ ist ein Buch, das Antworten auf Fragen gibt, die heute so niemand mehr stellt. Eine Flaschenpost, eingepfropft vor mehr als einem halben Jahrhundert, mit einer Botschaft an der Grenze zu den Unschärfen der Poesie. Was die Übersetzung nicht gerade einfach macht. Manche Nuance fällt da leicht unter den Tisch, etwa wenn Ulrich Kunzmann für „divertissement sans portée“ („bedeutungslose Unterhaltung“) sagt. Unterhaltung ohne Noten wäre das wörtlich, woran man plötzlich bemerkt, dass Jankélévitch damit auf die nicht-komponierte Welt der Chansons, auf den Jazz zielt, ganze Gattungen außen vor hält, für nicht musik- beziehungsweise nicht kunstfähig erachtet. Edith Piaf, Charlier Parker spielen nicht mit.

Mit Vladimir Jankélévitch blicken wir hoffnungslos Spätgeborenen noch einmal auf ein Musikdenken, das sich seiner elitären Exklusivität noch sehr sicher war. „Die Musik und das Unaussprechliche“ ist ein verstörendes Buch, eines, das sich liest wie eine Ausgrabung aus der Vorzeit. Aber Ausgrabungen faszinieren ja auch.

Buchkritik vom 15.3.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster“