Kompetent, klar und unterhaltsam

Buchkritik vom 8.3.2017

SWR C. H. Beck - Oper. Die 101 wichtigsten Fragen Autor: Sabine Henze-Döhring | Sieghart Döhring Verlag: C. H. Beck ISBN: ISBN 978-3-406-70667-7

Am 24. Februar 1607 führte der Hofkapellmeister Claudio Monteverdi im Palast Vincenzo Gonzagas, des Herzogs von Mantua, seine „Favola in musica“: L'Orfeo zum ersten Mal auf. Es war der Urknall, die Initialzündung der Gattung Oper und zugleich ihr erster Höhepunkt. Eben darauf richtet sich auch die erste der 101 Fragen des Buches: Wann, wo und warum wurde die Oper erfunden.

„Die Oper als Kunstform entstand um 1600 in Florenz, Sitz der Kunst und Wissenschaft fördernden, extrem reichen Dynastie der Medici, Großherzöge der Toskana. Auf ihren prächtigen Hoffesten spielte seit jeher Theater eine Rolle, in dem zwischen den Akten Schaustücke mit Musik – Intermedien – vorkamen. Wie in den Bildkünsten thematisierte man auch im Theater antike Mythen, zum Beispiel den Mythos von Orpheus und Eurydike. Die Oper knüpfte literarisch und bildkünstlerisch an diese Vorlieben an, brachte musikalisch jedoch spektakulär Neues hervor. Die von allen Beteiligten als modern empfundene Vertonung, das Übertragen der Poesie in einen zwischen Sprechen und Singen vermittelnden Vortrag sollte zum Mitweinen, Mitleiden oder auch Mitfreuen anregen, die Zuhörer seelisch berühren. Damit ist die Frage nach dem Warum der Erfindung der Oper auch schon beantwortet.“

Sabine Henze Döhring und Sieghart Döhring machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Sie plädieren in ihrem schmalen Bändchen ungeniert für die Oper. Ein Bekenntnisbuch. Warum auch nicht? Die Oper ist die utopischste aller Künste, in ihr ist alles möglich, ein Kraftwerk der Gefühle und einer der letzten Aufbewahrungsorte des Mythos und des kollektiven kulturellen Bewusstseins.



Einige der typischen Fragen, die gestellt und beantwortet werden, lautet: Wird in der Oper fast immer geliebt und gehasst? Waren Verdi und Wagner tatsächlich Antipoden? Was haben Tiere in der Oper zu suchen? Warum ist eine Oper so teuer? Können Opernfilme Aufführungen ersetzen? Was ist Belcanto? Welche Funktion hat die Partitur? Seit wann wird in der Oper geklatscht und gebuht? Es geht aber auch um legendäre Sänger: Warum, so fragen die Autoren beispielsweise, gilt Maria Callas als Inbegriff von Gesangskunst? Die Antwort:

„Als sie 1947 die internationale Opernszene betrat, verkörperte sie ganz und gar nicht das bestehende Stimm- und Gesangsideal, sondern setzte ihm ein provozierend neues entgegen, das Schönheit in den Dienst der Ausdruckswahrheit stellte. Damit hatte sie eine Bewegung angestoßen, die in wenigen Jahren die Spielpläne in aller Welt nachhaltig umgestaltete und bis heute andauert.“

In neun Kapiteln befassen sich die Autoren mit Basisfragen, Gattungsformen der Oper, Stoffen und Handlungen, Meisterwerken und Meisterkomponisten, mit Sängern und der Gesangstechnik, aber auch mit der Bühne und ihrer Technik, der medialen Vermarktung von Oper, Fragen der Finanzierung und Organisation und schließlich mit dem Publikum. Die letze Frage des Buches lautet: Hat die Oper Zukunft?

„Oper wird Zukunft dann haben, wenn sie den alles entscheidenden Pakt zwischen Begabung und Professionalität nicht bricht. Die Aneignung durch ihre Interpreten hat auf der Grundlage der Partitur zu beruhen. Die Feinde der Oper sitzen nicht im Publikum, sondern unter Deutungshoheit beanspruchenden Regisseuren ohne Metier und Talent, unter Intendanten mit Angst vor Wagnis … Um ihre Zukunft zu sichern, sollte Respekt vor ihrer Geschichte, traditionelle Professionalität bewahrt und dennoch nicht vergessen werden: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern“ – wie es in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman „Il Gattopardo“ heißt.“

Sabine Henze-Döhring und Sieghart Döhring sind renommierte Musikwissenschaftler. Sie haben in der Vergangenheit bedeutende wissenschaftliche Publikationen über die Oper vorgelegt. Ihr neuestes, schmales Bändchen über die Oper haben sie für ein breites Publikum geschrieben, ganz unakademisch und leicht lesbar. Ihr Ziel, in knappen, präzisen Artikeln alles, was man über Oper wissen sollte, zu vermitteln, die „Basics“ für Unvorbelastete und Neugierige bereitzustellen, haben sie erreicht. Kompetent, klar und unterhaltsam erschließen sie die Geschichte und das Wesen der Gattung Oper.

Buchkritik vom 8.3.2017 aus der Sendung „SWR“ Cluster“