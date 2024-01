Praxistaugliche Anregungen zum einen – Lesenswert zum anderen

Buchkritik vom 28.9.2016



Jeder, der einmal ein Musikinstrument erlernt hat, kennt das: üben, üben, üben. Bei dem einen ist es täglich eine Stunde, bei einem anderen ab und zu zehn Minuten, und wieder andere traktieren täglich bis zu sechs Stunden lang ihr Instrument. Dass das nicht immer eine große Freude für den Übenden ist, hat wahrscheinlich jeder schon einmal erlebt. Das liegt vor allem an den ständigen Wiederholungen von bestimmten Repertoire-Stellen, von Artikulationsformen, Tonleitern, Figurationsmustern usw. Dieses stupide Reproduzieren bis zur Perfektion haben auch die meisten heute als Instrumentalpädagogen arbeitenden Musiker selbst erlebt – und wahrscheinlich genauso wenig gemocht wie heutige Schüler. Deshalb suchen sie auf der praktischen wie auch wissenschaftlichen Ebene schon länger nach Alternativen. Im Idealfall sollte das Üben dabei nicht nur technische und künstlerische Fortschritte mit sich bringen, sondern selbst zu einem ästhetischen Erlebnis werden. Das klingt zunächst sehr utopisch, es gibt aber eine ganze Reihe von Ideen, wie man dieses Ziel erreichen oder zumindest in seine Nähe kommen kann. Zwei neue Bände der Reihe "üben & musizieren" des Mainzer SCHOTT-Verlages geben jetzt darüber Auskunft. Jan Ritterstaedt hat sie für SWR2 Cluster gelesen.

SWR SCHOTT - MARTIN WIDMAIER: Zur Systemdynamik des Übens | NATALIA ARDILA-MATILLA, PETER RÖBKE, CHRISTINE STÖGER UND BIANKA WÜSTEHUBE (HG.): Herzstück Musizieren Autor: SCHOTT Verlag: SCHOTT ISBN: ISBN 978-3-7957-0951-8, ISBN 978-3-7957-0954-9

Es braucht schon eine gewisse Übung, um eine Etüde vortragsreif spielen zu können. Aber bedeutet das automatisch, ein Werk so lange zu exerzieren, bis es endlich sitzt? Nein, sagt der Klavierpädagoge Martin Widmaier. In seinem Buch „Zur Systemdynamik des Übens. Differenzielles Lernen am Klavier“ wendet er sich klar gegen die gängige Praxis des Lernens durch permanentes Wiederholen. Stattdessen plädiert er dafür, sich einem Musikstück über ständiges Variieren und Improvisieren zu nähern. Die Grundidee dafür hat er aus der Sportwissenschaft übernommen. Dort gibt es eine Theorie, die besagt, dass Bewegungsabläufe beim Training niemals genau gleich sein können, sondern immer ein bisschen anders. Darauf aufbauend zieht Widmaier nun seine Schlüsse für das Training von Musik und startet einen Selbstversuch. Anhand der Liszt-Transkription des Schubert-Liedes „Du bist die Ruh“ stellt er zahlreiche Möglichkeiten dar, sich dem Klavierstück durch die Hintertür zu nähern, indem er mal den Rhythmus variiert, dann die harmonische Struktur reduziert, die Melodie variiert, verschiedene Artikulationsformen wählt usw.

Nach der wissenschaftlichen Begründung für seine Idee versucht Martin Widmaier eine historische Herleitung seines Übe-Ansatzes. Dafür analysiert er verschiedene Klavierschulen, angefangen bei Johann Nepomuk Hummel bis zu Günter Philipps „Klavierspiel und Improvisation“. Er entwirft eine sogenannte „Geografie des Übens“, in der er seine aus den vorangehenden Teilen gewonnenen Erkenntnisse mit seinen Erfahrungen als Klavierpädagoge verknüpft und daraus einige konkrete Anregungen für die Übepraxis gewinnt. U. a. anhand von Beethovens E-Dur-Klaviersonate op. 109 macht er an einigen konkreten Stellen klar, wie die Parameter Rhythmus, Tempo, Artikulation und Harmonik immer wieder beim Üben verändert werden können, um sich auf diese Weise dem eigentlichen Werk anzunähern.

Genauso wie Widmaier in seinem Buch die Musik des 21., aber auch des 18. Jahrhunderts ausklammert, so lässt er leider auch die Gruppe der Kinder, Jugendlichen und Anfänger bei seinen Betrachtungen außen vor. Der Autor denkt vor allem an Musikstudenten, also bereits fortgeschrittene Pianistinnen und Pianisten. Für diese Gruppe und natürlich für Instrumentallehrerinnen und -lehrer bietet sein Buch aber eine Fülle praxistauglicher Anregungen und Überlegungen, die allerdings im theoretischen Diskurs durchaus noch einmal weiter gedacht und entwickelt werden könnten. So beispielsweise der Aspekt des Künstlerischen, des Übens als wichtigen Bestandteil des echten Musizierens.



Damit beschäftigt sich die zweite Neuerscheinung aus der Schott-Reihe „üben & musizieren“. Unter dem Titel „Herzstück Musizieren. Instrumentaler Gruppenunterricht zwischen Planung und Wagnis“ sind zehn Artikel zusammengefasst, die auf Vorträgen zu einem musikpädagogischen Symposium vom März des letzten Jahres in Wien basieren. Im Kern geht es darum, die Diskrepanz zwischen individueller Förderung des einzelnen Schülers und der Dynamik des gemeinsamen Musizierens im Gruppenunterricht zu überwinden und schließlich das eigentliche künstlerische Tun in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Autorinnen Elisabeth Aigner-Monarth und Natalia Ardila-Mantilla plädieren in ihren Überlegungen für einen lebhaften Wechsel zwischen individuellem und Gruppen-Musizieren. Davon würden alle Beteiligten profitieren, es ergäbe sich ein konstanter Musizierfluss und damit ein kontinuierlich hohes musikalisches Energieniveau. Der Lehrkraft käme dabei die Rolle eines Regisseurs zu, der mehr Anregungen zum Musizieren gibt als konkrete Spielanweisungen. Genau dieses Moment des gemeinsamen Musizierens rückt Autor Peter Röbke in seinem Artikel in den Fokus und untersucht zunächst einmal die ältere, didaktische Fachliteratur nach Hinweisen für solche Ideen. Schließlich kommt er zu der Überlegung, nicht nur die Grenzen zwischen Individuum und Gruppe fließend zu gestalten, sondern auch zwischen Lehrkraft und Schülern. So entstünde ein „Musizieren für den Moment“, das dann bei allen Beteiligten echte Glücksgefühle auslösen könnte. Diesen Punkt stellt auch der Musikpädagoge Ulrich Mahlert in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er weist auf die große Bedeutung einer guten Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler hin. Die sei die Voraussetzung für ein „erfüllendes“ gemeinsames Musizieren und damit den von ihm favorisierten Glückszustand. Allerdings gibt er selbst zu, dass sich dieser kaum planen, geschweige denn forcieren lasse.

Den Schritt zurück aus der Utopie in die Realität des Unterrichtens unternimmt Wolfgang Lessing, indem er die Diskrepanz zwischen der immer wieder geforderten Freiheit beim Üben und den vorher festgelegten Zielen der Lehrkraft aufgreift. Diese scheinbar natürliche „Antinomie“, wie er das nennt, möchte er überwinden. Deshalb sollten die Instrumentallehrerinnen und -lehrer stets sorgfältig zwischen den notwendigen didaktischen Zielvorstellungen auf der einen und dem Aufgehen im künstlerischen Musizieren auf der anderen Seite abwägen.



Man könnte also sagen: ein Häppchen Tonleiter, ein bisschen Improvisation und schließlich das gemeinsame Erleben von Musik – in dieser Mischung liegt vielleicht der Schlüssel zum erfolgreichen Gruppenunterricht. Das macht dieser vor allem für Musikpädagoginnen und -pädagogen sehr lesenswerte Band deutlich. Und wenn das auch in der Praxis funktioniert, dann klingen bald vielleicht selbst die trockensten Etüden wie Musik in den Ohren.

Buchkritik vom 28.9.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“