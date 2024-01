Sympathische Offenheit

Buchkritik vom 21.9.2016



Über die epische Distanz von 46 Jahren war Peter Brem, gebürtiger Münchner, Jahrgang 1951, Tutti-Geiger bei den Berliner Philharmonikern. Am 3. September 2016 hatte er bei den Londoner Proms sein letztes Konzert. Was ihm das Orchester als Abschiedsgeschenk überreicht hat, wissen wir nicht. Aber das farewell present, das Brem sich selbst gemacht hat, das ist jetzt sogar öffentlich geworden: 260 Seiten für mehr als vier Jahrzehnte mit den Berliner Philharmonikern; interessant nicht nur für die zahlreichen Fans des Orchesters. Unter den ersten Lesern Rezensent Georg Beck – mit Eindrücken, die dort beginnen, wo alle Geiger anfangen, selbst die Größten.

„Um Punkt Drei rief meine Mutter durchs Haus: ‚Peeeeeter‘. Ob ich mit den Hausaufgaben schon fertig oder mitten im Satz war, interessierte niemanden. Um drei Uhr begann das Üben. Und mein Vater saß daneben, jeden Tag. Zehn Jahre lang.“

Das harte Brot der frühen Jahre. So fangen diese Erinnerungen an, als Trost- und Mahnbuch für die Eltern von Geigenkindern. Und Peter Brem? Schaut in Dankbarkeit zurück. Von „Mühle“, von „Überforderung“ (die Panik-Ideen aufgeklärter Mütter und Väter) keine Rede. Im Gegenteil. Der Peter, den Mutter Brem Punkt Drei ans Instrument ruft, wollte es ja wissen. Unbedingt sogar. Mit im Spiel dabei ein nicht unbeträchtlicher Heimvorteil: Das Elternhaus musikliebend, der Vater Solotrompeter im Münchner Staatsopern-Orchester. Dazu ein Lehrer, der das berühmte „Händchen“ hatte. Der es sich aber auch nicht nehmen lässt, knallharte Übepläne zu schreiben. Ein Grundton, der sich durchzieht. Es ist kein Ende damit. Auch nicht für Peter Brem. Ein ganzes Philharmoniker-Leben später, Seite 223, dieses dicke Ding respektive Brett: 2015 unter Simon Rattle ein Strauss-Klassiker in Baden-Baden:

„Stunden um Stunden übte ich das Stück, regelrecht hineingebohrt habe ich mich. Dann fand die erste Probe statt, und ich war zutiefst frustriert. ‚Das kann doch nicht sein, dass ich schon über 40 Jahre professionell Geige spiele und jetzt den Rosenkavalier nicht auf die Reihe bekomme, das gibt‘s doch nicht!‘“

Es ist die sympathische Offenheit, die den Herzschlag dieses Buches ausmacht. Da ist man als Leser natürlich dabei, fiebert mit. Verflixt noch mal, was ist denn nun mit diesem Rosenkavalier?! Wann immer Peter Brem über sein Metier spricht, ist dieses Buch bei sich, geerdet. Was nicht heißt, dass es dabei nur stocknüchtern zuginge; wie dieses Bremsche Musikerleben ja überhaupt voller Anekdoten ist. „Über die Menschen, die Musik machen und die Leidenschaften, die sie antreiben“, wie Brem schreibt. Inklusive der heißen Lieben, die auch in diesem Geigerleben vorkommen. Namentlich haben ihm den Kopf verdreht: eine Carlo Giuseppe Testore von 1750, eine Giovanni Battista Guadagnini. Dazu natürlich Ehefrau Brigitte, ebenfalls Geigerin. Sie war es im Übrigen, die ihn ermuntert hat zu diesem Erinnerungsbuch über seine Zeit bei einem der besten Orchester und besten Dirigenten der Welt. Bei Simon Rattle, Claudio Abbado und zuvor, es war sein Einstieg ins Berufsleben, bei Herbert von Karajan. Hier ist Brem am ausführlichsten; kritische Töne kommen nicht vor; die Sympathieerklärung eindeutig:

„Bis heute für mich der Größte.“

Nur eben, dass direkt neben dem „Größten“ dieser größte anzunehmende Unfall liegt. Brem begegnet ihm in Gestalt von Michel Schwalbé, dem langjährigen Konzertmeister des Orchesters. Sein Spiel hatte ihn zu Tränen gerührt.

1970: Brem, ein Anfänger im Probejahr. Der junge Tuttigeiger spürt, was er noch alles lernen muss, fasst sich ein Herz und bittet Schwalbé um Unterrichtsstunden. Dieser sagt zu, freudig sogar. Was folgt, sind stundenlange Sitzungen in Brems spartanisch möbliertem Zimmer. Schwalbé, eigentlich, so Brem, „ein einsamer Mensch“, öffnet sich, erzählt von seinen Anfängen, zeigt ein Foto vom Wieniawski-Wettbewerb 1935 in Warschau.

Eine Stelle, an der der anekdotische Tonfall abbricht. Der ganze Rest, die Ruchlosigkeit, steht, wiewohl emotional unabgeschlossen, im Tempus der abgeschlossenen Handlung: Michel Schwalbé, der polnische Jude, der Holocaust-Überlebende, die Flucht, der Mord an der Mutter, an der Schwester – wurde, hatte, war gewesen. Denn, diese Frage stellt sich ja doch: Wie hat es Schwalbé selber erzählt, damals in Brems Berliner Bude? Hatte er Worte dafür? Und: Wie hat er eigentlich die groteske Konstellation empfunden, dass Karajan, der sich nach dem Krieg um ihn bemüht, gleich zwei Mal in die NSDAP eingetreten war? Wusste Schwalbé es überhaupt? – Nur zu gern wüssten wir, was der wunderbare Geiger seinem jungen Kollegen in all den Berliner Philharmoniker-Jahren nach Dienstschluss sonst noch anvertraut hat. Fortsetzung dringend erwünscht. Auch dies gehört zur Musik.

