SWR STUDIO•VERLAG - Luigi Cherubini: Vielzitiert, bewundert, unbekannt Kongressbericht Weimar 2010 | Herausgegeben von Helen Geyer und Michael Pauser Verlag: STUDIO•VERLAG ISBN: ISBN 978-3-89564-158-9

Der großen Sopranistin Maria Callas ist es zu verdanken, dass Cherubinis „Medea“ seit den 1950er Jahren wieder öfter auf den Spielplänen der Opernhäuser steht. Davor war das Werk und damit auch fast das gesamte Schaffen des Komponisten weitgehend vergessen gewesen. Allerdings schwörte die Callas auf die italienische Fassung der „Médée“ mit den erst später hinzukomponierten Rezitativen von Franz Lachner. Ursprünglich standen an diesen Stellen nämlich französische, gesprochene Dialoge. Das erfährt man aus dem Aufsatz von Heiko Cullmann, der sich mit Cherubinis wohl bekanntestem Bühnenwerk und dessen Rezeptionsgeschichte befasst.

Neben den Opern kommt aber auch die kaum bekannte Kirchenmusik Cherubinis in diesem Band zum Zuge. Immer noch selten zu hören ist heutzutage die 1808 bis 1809 entstandene Cäcilienmesse F-Dur. Das war vor 200 Jahren noch völlig anders, schreibt Autor Joachim Kremer über Cherubinis Messkompositionen. Kremer macht deutlich, wie stark diese Musik noch in der italienischen Kontrapunkt-Schule des 18. Jahrhunderts verhaftet ist, obwohl Cherubini sie während seiner Pariser Zeit geschrieben hat.

Überhaupt beschäftigt sich dieser Tagungsband ausgiebig mit der Ausbildung und damit auch den musikalisch-ästhetischen Wurzeln Cherubinis. So geht etwa die iraelische Musikwissenschaftlerin Bella Brover-Lubovsky in ihrem englischsprachigen Artikel auf Cherubinis Lehrer Giuseppe Sarti und dessen Begeisterung für die antike Tragödie ein. Darin spielte der Chor als Kommentator des Bühnengeschehens eine wichtige Rolle.

Ausführlich beleuchtet Arnold Jacobshagen die Funktion des Chores in Cherubinis französischen Opern. Neben seiner klassischen, kommentierenden Funktion setzt ihn Cherubini nämlich immer stärker als Teil der Handlung ein. Die Gründe dafür sieht Jacobshagen in der spezifischen französischen Chortradition der Revolutionszeit. Dort begann gerade in den 1790er Jahren der Aufbau fester Chöre an den verschiedenen Theatern, um vor allem Massenszenen wirkungsvoll auf die Bühne zu bringen. Cherubinis seinerzeit viel gelobte Chorensembles sind also weniger das Resultat eigener musikdramaturgischer Vorstellungen des Komponisten als vielmehr eine Reaktion auf die neuen Möglichkeiten an den verschiedenen Pariser Bühnen.

Lohnend ist auch der Blick auf die Librettisten von Cherubinis Opern. Welche literarischen Entwicklungen beispielsweise hinter seiner italienischen Oper „Ifigenia“ stecken, darüber macht sich Karl Traugott Goldbach Gedanken. Er hat die Vertonung desselben Librettos durch Cherubini und seinen Lehrer Sarti näher untersucht. Dabei veranschaulicht Goldbach, wie eng die musikalische Umsetzung jeweils durch den Text motiviert ist, und dass sich beide Komponisten grundsätzlich in derselben Tradition bewegen, wenngleich Cherubini einen stärkeren musikalischen Akzent auf individuelle Gefühle der Figuren setzt. Neuland betrat Cherubini auch in der Behandlung des Orchesters, dessen Farbpalette er sehr wirkungsvoll einzusetzen wusste. Das arbeitet Erich Tremmel in seinem Aufsatz über die Oper „Les abencérages“ deutlich heraus.

Auch das instrumentale Schaffen Luigi Cherubinis fristet im Konzertleben heutzutage eher ein Schattendasein. Dabei hat der Komponist allein sechs Streichquartette geschrieben. Mit dieser Werkgruppe beschäftigt sich Fabio Morabito. Nach den 1814 und 1829 entstandenen ersten beiden Quartetten komponierte Cherubini die restlichen vier erst in den Jahren 1834 bis 1837. In einem fruchtbaren Vergleich der Quartette Nr. 2 und 3 kann der Autor zeigen, wie sich Cherubinis Stil vom gebräuchlichen Sonatensatz der Wiener Klassik zu einer Art Reihungsform verschiedener musikalischer Gesten verändert hat.



Der von Helen Geyer und Michael Pauser herausgegebene sehr informative und lesenswerte Tagungsband nähert sich dem Phänomen Cherubini aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und wirft vor allem eine Menge interessanter Fragestellungen auf. So beispielsweise, in welcher Form sich italienische und französische Stilelemente in seinen Werken überlagert haben, oder welchen musikhistorischen Stellenwert man seiner Kirchenmusik beimessen kann. Solche Themenfelder allein böten sicher schon genug Stoff für eine neue, große Biografie über den Komponisten und sein Werk. Die letzte deutschsprachige von Richard Hohenemser stammt nämlich aus dem Jahr 1913.

Buchkritik vom 31.8.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“