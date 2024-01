Buchkritik 15.6.2016



Clytus Gottwald hat (ein Stück) Musikgeschichte geschrieben. Vor allem mit seinem Ensemble Schola Cantorum, das er gegründet hat, und das einer der wichtigsten Partner der zeitgenössischen Chor-Komponisten gewesen ist. Dass der Chorleiter, der Komponist, der Bearbeiter, der Musikwissenschaftler, der Rundfunkredakteur, der er auch war – dass Clytus Gottwald zwischen 1958 und 1970 auch Kantor gewesen ist in Stuttgart-West, dies wissen die Wenigsten.



Als ein Mann der Neuen Musik (für ihn im jedem Fall mit großem N geschrieben), als einer, der an verantwortlicher Stelle in der Kirche gearbeitet hat, hat sich dieser Spagat für ihn zu einem Konflikt-, um nicht zu sagen, Minenfeld entwickelt. Auseinandersetzungen um eine Neue Musik im Kirchenraum, die heute historisch erscheinen mögen. Nur, erledigt ist davon das Wenigste. Umso wichtiger, dass dazu jetzt eine neue Studie vorliegt.



Mit Katrin Beck hat sich dabei eine jüngere Musikwissenschaftlerin, Jahrgang 1982, zu Wort gemeldet. Rezensent Georg Beck (im Übrigen nicht verwandt, nicht verschwägert mit der Autorin), hat sich das Schlachtfeld „Neue Musik im kirchlichen Raum. Clytus Gottwald und die Folgen“ einmal näher angeschaut.

SWR von Bockel Verlag - Neue Musik im kirchlichen Raum der 1960er Jahre Clytus Gottwald und die Folgen Autor: Katrin Beck Verlag: von Bockel Verlag ISBN: ISBN 978-3-95675-013-7

Die Glocken läuten. Der Organist hastet zu seinem Arbeitsplatz. Die Gemeinde ist schon da; vollführt teils akrobatische Übungen in den Kirchenbänken, im nächsten Moment muntere Tänzchen auf der Orgelempore. Ein Frauenkopf taucht ins Taufbecken und wieder auf. Beschwörungs-Sing-Sang aus allen Kirchenecken. Heulend wird gebetet, hysterisch geschrieen – alles auf Küchenlateinisch. Dann bläst einer die Kerzen aus. Jemand ruft „Pfui!“

Das dachten sich wahrscheinlich auch die Augen- und Ohrenzeugen der klanggewordenen Groteske im 16mm Schmalfilmformat; wie im surrealistischen Kino dramatische Wechsel zwischen Naheinstellungen und Totalen bei durchgängig unscharfen Bildern. Wer dabei war am 12. Februar 1970 beim damaligen Süddeutschen Rundfunk-Konzert „Musik unserer Zeit“ in der Stuttgarter Pauluskirche, konnte auf der Leinwand mitverfolgen, was da in wochenlanger Dreharbeit in eben der Kirche entstanden war, in der er oder sie gerade saß. Man wandte sich mit Grausen.

Sofern der Streifen überhaupt verstanden wurde, wurde er als „Ärgernis“, als „Blasphemie“, als „psychopathisches Machwerk“ verstanden. Mit der Filmfassung von Mauricio Kagels Chorstück „Hallelujah“, uraufgeführt ein Jahr zuvor in Donaueschingen, hatte Stuttgart über Nacht ein „Skandalkonzert“ und der amtierende Kantor Clytus Gottwald ein Problem:

„Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass sich die Situation an meiner Pauluskirche [...] wieder zugespitzt hat. Daran trägt mein letztes Konzert in der Kirche die Schuld [...] mit elektronischer Musik [...] mit einem modernen Mysterienspiel [...] und Kagels Film „Hallelujah“. Darauf schrieb Metzger dem Oberkirchenrat einen Brief, in dem er meine Abberufung fordert, da ich als Kirchenmusiker ‚untragbar‘ sei.“

Ein Skandalkonzert als Höhe- und Wendepunkt, zugleich als dramaturgischer Ausgangs- und Fluchtpunkt. Was davor, was darin, was dazwischen geschah – darum dreht es sich in diesem Buch. Neue Musik und Evangelische Kirche, respektive Kirchenmusik als Akteure, besser: als zwei mächtig unter Dampf stehende Züge, die Autorin Katrin Beck in ihrer 400-Seiten-Studie aufeinander zurasen lässt. Am Kollisionsort steht das Schild: „Neue Musik im kirchlichen Raum der 1960er Jahre“. Was für solch ein Szenario noch vergleichsweise wissenschaftlich-vornehm klingt. Der Untertitel „Clytus Gottwald und die Folgen“ macht die Brisanz des Themas schon deutlicher.

Die erste ausführliche Untersuchung zu einem exemplarischen Crash im Kirchenraum der Nachkriegsjahre nimmt sich Zeit und Raum für beide Seiten. Einerseits für Clytus Gottwald, um, so die Autorin, „sein Handeln besser zu verstehen“. Aber auch die Beschwerdeführer, die Kirchenmusiker Wolfgang und Hans-Arnold Metzger, aufrechte Freunde einer gemäßigten Moderne, in jedem Fall Anhänger einer liturgisch gebundenen Kirchenmusik, bekommen ihre Kapitel und damit als Person ein Gesicht. Womit die wichtigste methodische Entscheidung dieser Arbeit benannt wäre.

Allzulang wurde die Konfliktgeschichte (Neue) Musik / Kirche geschrieben von den (wahlweise erbitterten, zum Äußersten entschlossenen) Anhängern der einen oder anderen Richtung. Lagerkampf als Prinzip. Mit Katrin Beck betritt eine Autorin das Parkett, die sich von solcherart Wiederholungszwängen, Zwangsidentifikationen frei weiß. Der Leser vermerkt es mit Erleichterung. Leicht geht die Lektüre, man ist neugierig geworden, von der Hand. Was am Ende erscheint, ist ein Clytus Gottwald ohne Märtyrer-Gloriole. Im Gegenteil sehen wir, dass der verdienstvolle Schola Cantorum-Gründer in seiner Eigenschaft als Pauluskirchen-Kantor nicht ganz frei war von der Versuchung, sich als Opfer zu stilisieren. Bereits zwei Monate vor dem „Skandalkonzert“, kann die Autorin nachweisen, hatte er sein Kantorenamt gekündigt. Und damit auch die kritische Allianz Neue Musik / Kirche wie sie – auch dies entnimmt man dieser Studie – über das Wendejahr 1970 hinaus andernorts fortgesetzt worden ist: Von Klaus Martin Ziegler, von Dieter Schnebel und von Gerd Zacher, jenem ‚rasenden‘ „Hallelujah“-Organisten an der Orgel der Stuttgarter Pauluskirche.

Buchkritik vom 15.6.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“