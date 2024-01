Einfühlsam erzählte deutsch-jüdische Emigrantengeschichte

Buchkritik vom 25.5.2016

SWR TWENTYSIX - Der vergessene Maestro. Frieder Weissmann Autor: Rainer Bunz Verlag: TWENTYSIX ISBN: ISBN 978-3-7407-0930-3

Idealer Sängerbegleiter

Startenor Richard Tauber hat seine Schallplattenrezitals bevorzugt mit dem Dirigenten Frieder Weissmann eingespielt. Der war ein idealer Sängerbegleiter. Beide waren sie beim Berliner Schallplattenkonzern Carl Lindström unter Vertrag. Weissmann verantwortete für Carl Lindtröms Marken Parlophon und Odeon bis 1933 rund 2.000 Schallplatteneinspielungen. – Geboren wurde Frieder Weissmann, dessen eigentlicher Vorname Samuel lautete, im Hessischen. Er wuchs in Frankfurt am Main auf, wo sein Vater Kantor der Hauptsynagoge war. Nach seinem Studium in Heidelberg – und nach dem Ersten Weltkrieg – wagte Frieder Weissmann den Sprung in die Dirigentenlaufbahn. Er wurde Korrepetitor an der Oper in Frankfurt am Main, schließlich an der Deutschen Staatsoper in Berlin unter Erich Kleiber. Dann machte er die sogenannte Kapellmeister-Ochsentour durch die Provinz. Münster und Stettin waren seine wichtigsten Stationen, bevor er Ständiger Gastdirigent der Dresdner Philharmonie wurde. Rainer Bunz hat in seiner respektgebietenden Biografie aus weltweit verstreuten Dokumenten akribisch Leben und künstlerische Vita des vergessenen Dirigenten rekonstruiert und nacherzählt.

Weit ausholende Monografie

Mit der Dresdner Sopranistin Meta Seinemeyer, die zu den gefeiertsten Wagnersängerinnen ihrer Generation gehörte, war Frieder Weissmann jahrelang verlobt. Erst auf dem Totenbett der an Leukämie erkrankten 34-Jährigen heiratete er sie standesamtlich. Mit großer Einfühlung beschreibt Rainer Bunz nicht nur die Beziehung Frieder Weissmanns zu Meta Seinemeyer, sondern auch zu all den anderen Frauen, die seinen Lebensweg kreuzten. Er war ein sehr attraktiver Mann und soll ein wahrer Casanova gewesen sein, der zwar lebenslang zu seiner zweiten Ehefrau Rosita Chevallier-Boutell stand, sie aber mit vielen anderen Frauen betrog, wie man liest. Seine letzten Lebensjahre wurde er von einer hingebungsvollen holländischen Freundin, Sylvia Quiel, begleitet – bis zu seinem Tod im Jahre 1984. Aber die weit ausholende Monografie von Rainer Bunz ist alles andere als eine voyeuristische Schlüssellochbiografie, sondern eine aus privater Perspektive einfühlsam erzählte, erschütternd beispielhafte deutsch-jüdische Emigrantengeschichte.

Einer der produktivsten Rundfunk- und Schallplattendirigenten vor dem Zweiten Weltkrieg

Jan Kiepura, Gitta Alpar, Vera Schwarz und der Cellist Emanuel Feuermann gehören zu denjenigen jüdischen Künstlern, mit denen Weissman regelmäßig in Berlin zusammenarbeitete, wo er das Berliner Sinfonie Orchester und die Berliner Philharmoniker dirigierte. Er war vor allem aber einer der produktivsten Rundfunk- und Schallplattendirigenten vor dem Zweiten Weltkrieg, worüber man in der Biografie von Rainer Bunz allerhand erfährt. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft verließ Weissmann nach Hitlers Machtergreifung Deutschland. Es war eine atemberaubende Odyssee, die über Amsterdam, Argentinien und die USA nach Kuba führte. Weissmann dirigierte am Teatro Colón, er leitete das Cincinnati Symphony Orchestra und die New Yorker Philharmoniker. Auch in den USA war er bei renommierten Schallplattenkonzernen wie Columbia Records und RCA Victor unter Vertrag. Mit zahlreichen Stars der Metropolitan Opera (wie den Sopranistinnen Zinka Milanov, Licia Albanese und Helen Traubel, aber auch dem Tenor Jan Peerce und dem Bariton Leonard Warren) hat Weissmann Schallplatten eingespielt. Eine seiner letzten Aufnahmen in Berlin hatte er übrigens 1933, kurz vor seiner Emigration, gemacht, mit dem Tenor Joseph Schmidt.

Endlich dem Vergessen entrissen

1944 wurde Frieder Weissmann amerikanischer Staatsbürger. Er leitete nicht nur jahrelang das New Jersey Symphony Orchestra und das Philharmonische Orchester von Pennsylvania. Als Nachfolger von Artur Rodzindki stand er von 1950 bis 1953 auch am Pult des Sinfonischen Orchesters von Havanna in Kuba, es war die exotischste von Weissmanns vielen Karrierestationen. 1945 startete er zwar eine rege Aktivität als Gastdirigent nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Mexiko, Italien und den Niederlanden. Doch in Deutschland konnte er nicht mehr Fuß fassen. Wie abschätzig der zurückkehrende Emigrant in seinem Heimatland behandelt wurde, auch darüber liest man Aufschlussreiches in dieser hervorragenden, an Fakten, Materialien und Details reichen Biografie des endlich dem Vergessen entrissenen großen deutsch-jüdischen Dirigenten.

