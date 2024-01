Vexierspiel mit facts und fantasy

Buchkritik vom 18.5.2016

SWR Rowohlt - Bachs Welt. Die Familiengeschichte eines Genies Autor: Volker Hagedorn Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN 978-3-498-02817-6

„Noch ehe er den Brief mit dem Siegel des Erfurter Rats öffnet, ahnt Ambrosius Bach, was zu lesen sein wird in dem Schreiben, das ihn, den Direktor der Eisenacher Stadtmusik, zu Beginn des Jahres 1684 in der Fleischgasse erreicht.“

So beginnen Romane – oder Feuilletons. Dieses Buch ist beides: Als Feuilleton setzt es auf Subjektivität, auf Anwesenheit des Autors in der Erzählung. Infolgedessen treffen wir Volker Hagedorn beim Familienforschen in Sachen Bach in dessen Taufkirche zu Eisenach, wir treffen ihn beim Fachsimpeln in den einschlägigen Stadt- und Landesarchiven, und wir werden sogar Zeuge, wenn er in einer Erfurter Musikerkneipe zufällig mit einer bulgarischen Bratschistin ins Gespräch kommt, von der er sich dies und das zum großen Judenpogrom im Jahr 1349 erzählen lässt. Im und als Feuilleton kann alles zum Taktgeber werden – auch Kollege Regieassistent Zufall.

Als Roman genommen, proklamiert diese „Familiengeschichte eines Genies“ das Recht des Autors, von Dingen zu erzählen, die so in keiner Chronik, womöglich in überhaupt keiner Chronik, stehen, die kein Handbuch listet, die sich aber so oder so ähnlich zugetragen haben könnten: Was beispielsweise ging in Bachs Vater Ambrosius vor, als er zu Beginn von Kapitel 6 einen versiegelten Brief bekommt? – Tja, was wohl?

Das Bedürfnis nach psychologisierendem Sich-Hineinversetzen, von Ewigkeit her die Domäne des historischen Romans, bedient heute weitgehend der Film. „Bachs Welt“ hat viel davon, liest sich über Strecken wie das Drehbuch zu einem Historienfilm mit Reportage-Inlays. Nicht, dass der Autor bei seiner Kamerafahrt über 200 Jahre Bach-Familie auf Kriegsfuß mit den Fakten stünde. Im Gegenteil: Mit vollen Händen hat er sie als Lesefrüchte in seinen Text hineingeschaufelt, angereichert mit Pretiosen, dazu gedacht, runterzugehen wie Erbeereis. Andererseits: Ein Literatur-, ein Quellenverzeichnis, ein Anmerkungsapparat belegen den Sinn des Autors für Referenzen, Bezüge, Kontexte. Zuweilen aber überkommt es ihn, und er macht, sagen wir freien copy and paste-Gebrauch von den Fakten, was am Ende jenes „farbenreiche Zeit- und Sittengemälde“ bewirkt, das der Klappentext verheißt.

Gleich zu Anfang verwickelt Autor Hagedorn Bachs Urahn, den Müller, Bäckermeister und Amateurmusiker Veit Bach, während dessen Reise von Pressburg nach Wechmar in einen Überfall mit Mantel, Degen und Radschloss-Arkebusen. Der Überfall ist verbürgt. Nur, dass er nicht dem Ururgroßvater Johann Sebastian Bachs galt, sondern Claudio Monteverdi. In Nogara, in Italien, war es, ungefähr um dieselbe Zeit. Hagedorn selbst nennt uns die Quelle in der Anmerkung und kommentiert im Text:

„Mit Wegelagerern musste gerechnet werden. Ein bewaffneter Überfall ist im Süddeutschland von 1591 nicht minder denkbar.“

Womit denn auch ein anderes Rätsel gelöst wäre. Das nämlich, weshalb es die farbenfroh-lautmalerische „Reiterschlacht am Waldrand“ des holländischen Malers Jacobus Martens aufs Umschlagbild eines Bach-Buches geschafft hat.

„Bachs Welt“ – das ist (um im Bild zu bleiben) der feuilletonistische Parforceritt eines langjährigen, jüngst noch mit dem Ben-Witter-Preis für experimentellen Journalismus gekürten ZEIT-Autors. Nur: Stilistik ist nicht alles. Es bleibt als Riesenproblem dieses Buches das bewusste Verschwimmen-lassen von dokumentarischer und fiktionaler Erzählung. Hagedorn macht es sich zu einfach, wenn er im Nachwort gegen die „wasserdichten „Puppenstuben“ der Musikgeschichtsschreibung polemisiert. „Wasserdicht“ steht immerhin für verlässlich, für verbürgt, was ein Leser, der an Bachs Welt interessiert ist, erwarten darf. Der Hagedorn-Leser muss im Stoff genau genommen bereits trittsicher sein, um im Vexierspiel mit facts und fantasy den Durchblick zu behalten. Fazit: Als Einführung in das Thema ungeeignet. Lektüre, wie bei den Rauschdrogen, nur unter fachlicher Aufsicht.

