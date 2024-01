Glücksfall der Musikgeschichtsschreibung

Buchkritik vom 11.5.2016



Als Leiterin des in Durlach beheimateten Max Reger-Instituts ist Susanne Popp ein halbes Leben lang mit dem Werk von Max Reger vertraut wie wahrscheinlich niemand sonst. Es ist ihr Verdienst, nicht nur ein neues Buch geschrieben zu haben, sondern sich unermüdlich für die Rezeption von Max Regers Werk eingesetzt zu haben. Dass nun, zu Regers 100 Todestag, ihre neue Biographie erscheint, ist im Prinzip nichts ungewöhnliches. Dass sie aber nach wenigen Wochen bereits verkauft und schon zum Jubiläum im Zweitdruck ist, schon.

SWR Breitkopf & Härtel - Max Reger | Werk statt Leben | Biographie Autor: Susanne Popp Verlag: Breitkopf & Härtel ISBN: ISBN 978-3-7651-0450-3

Es ist der Tod, gegen den Max Reger in seinen letzten Lebens-Monaten förmlich ankomponierte.

So dicht seine Musik ist, so dicht sein Leben ist, so dicht – auch – sein Alkoholkonsum ist, so wurde doch all das noch um einiges dichter, je näher der 11. Mai 1916 kam. Jener Tag, an dem man Max Reger, 43 Jahre alt, morgens tot in seinem Leipziger Hotelzimmer fand. Die Tageszeitung noch in der Hand, die Korrekturfahnen eines neuen Werkes auf dem Tisch.

Vulkanischer Schaffensprozess Regers

Der Musikschriftsteller Werner Zillig sprach in den 60er Jahren von einem „schon fast vulkanischen Schaffensprozess“ bei Reger. Vulkanisch in seinem Ausmaß und eben auch in seiner Wucht, die Publikum, Interpreten und Wissenschaftler spüren, wenn sie sich mit dem Werk von Reger befassen. Eine Wucht ist das, die manchen verstört oder zumindest bis heute irritiert, und die es der Musik von Max Reger auch nach 100 Jahren immer noch nicht einfach macht, auf dem Konzertpodium den Platz einzunehmen, der ihr eigentlich gebührt.

Vertraut mit Regers Werk wie kaum jemand

Als Leiterin des in Durlach beheimateten Max Reger-Instituts ist Susanne Popp ein halbes Leben lang mit dem Werk von Max Reger vertraut wie wahrscheinlich niemand sonst. Die Überfülle an Zeugnissen dieses Komponisten und Interpreten, der wie ein Verrückter auf Konzertreisen unterwegs war, täglich bis zu 30 Briefe schreiben konnte, Stücke wie musikalische Konzentrate komponierte, ist ihre Welt. Sie hat das Vermächtnis von Reger verwaltet, gepflegt, ausgewertet, kuratiert, gehütet und vermehrt. So gesehen ist die Biographie, die Susanne Popp jetzt über Max Reger schreibt, nichts weniger als eine Synthese all dieser Teile seines künstlerischen und biographischen Nachlasses.

Glücksfall der Musikgeschichtsschreibung

Und so scheint es eigentlich ein Glücksfall der Musikgeschichtsschreibung, dass es jetzt – nach Rainer Cadenbachs Reger-Monographie von 1991 – nochmals über 20 Jahre dauern sollte, bis eine umfassende, wissenschaftlich hervorragend und auf aktuellem Stand gemachte Reger-Biographie erscheint. Werk statt Leben hat Susanne Popp vieldeutig ihr dickes Buch betitelt, Werk statt Leben versteht sich, wenn man die Überfülle von Regers Schaffen betrachtet, wie eine Zusammenfassung in drei Worten.

Annäherung an das komponierende Raubein

In acht Kapiteln gliedert Susanne Popp das Buch, unterteilt klar chronologisch in die einzelnen Lebensstationen des Komponisten. Wie selbstverständlich verbindet sie in jedem Kapitel das Biographische mit den jeweiligen Kompositionen, fügt anhand von Briefen und sonstigen Quellen interessantes Material hinzu, fasst alles wertend und analysierend zusammen. Die Autorin schreibt in einer feinen, sehr gut lesbaren Sprache, die Freude macht, sich einem komponierenden Raubein zu nähern, der sonst mit seinem derben Witz und seiner Unmäßigkeit – zum Beispiel beim Vertilgen großer Mengen Bratwürste, Zigarren und Alkohol – Annäherungsversuche nicht jedem leicht macht.

Bis heute hat es die Musik Max Regers schwer

Ihre Modernität ist so subtil, dass sie verwirrt. Romantisch noch oder neu schon? Neu noch, vielleicht sogar? 40 von Regers Kompositionen standen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Arnold Schönbergs berühmtem Verein für musikalische Privataufführungen auf dem Programm, in denen Neues musterhaft quasi in einem Schutzraum vor Öffentlichkeit und Musikkritik aufgeführt wurde. Schönberg erkannte, dass Reger auf dem Weg zur Neuen Musik ein entscheidender Schritt gelungen war, und er erkannte das in einer Zeit, als man Reger ob seiner Hinwendung zu Bach eher für einen Traditionalisten hielt.

Kampf gegen Zwänge und Automatismen

Dieses Unverstandenwerden oder sagen wir eher: diese Unzeitgemäßheit zieht sich durch Regers Leben und Werk wie auch durch seine Rezeption. Susanne Popp weist in ihrer Biographie darauf hin und schreibt: „Eine starke Resonanz zwischen Lebensgang und Kunstproduktion äußert sich darin, dass Reger hier wie dort mit großem Eigensinn jede Zwangsläufigkeit ablehnt. Seine Kämpfe gegen Zwänge und Automatismen bilden daher einen roten Faden des Buches.“

Monographie, die sich liest wie ein Roman

Susanne Popp gelingt in dieser Biographie das Kunststück, aus einer schier endlosen Zahl von Quellen, die ihr wie kaum jemand sonst über ein ganzes Forscherinnenleben im Dienste von Max Regers Werk bekannt, ja vertraut sind, ein Buch zu schreiben, das sich liest wie ein Roman. Ein Buch, das den extremen Menschen Reger samt seinem extremen Werk auf eine durch und durch lebendige Art präsent macht, ohne je den Boden der Wissenschaftlichkeit zu verlassen.

So gesehen ist es nicht nur eine Monographie zu Max Reger, sondern auch eine Art Lebenswerk seiner wissenschaftlichen Erbverwalterin.

Ein kleiner Schönheitsfehler dieses Buches: sein Einband. Als 540 Seiten dickes Paperback macht es zwar viel her. Aber ein derartiges Standardwerk, das mit Sicherheit so bald kein vergleichbares nach sich ziehen wird, würde mit einem stattlichen Hardcover-Einband doch noch etwas besser in der Hand liegen.

Buchkritik vom 11.5.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“