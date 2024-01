Anschauliche Biografie zum einen - Lohnende Blickwinkel zum anderen

Buchkritik 30.3.2016

SWR Weimarer Verlagsgesellschaft - Marie Jaëll | Cora Irsen schreibt über die weitgehend unbekannte Komponistin und virtuose Interpretin des 19. Jhd. Verlag: Weimarer Verlagsgesellschaft ISBN: ISBN 978-3-7374-0241-5

Die Musik von Marie Jaëll überwältigte schon vor über 100 Jahren ihre Zeitgenossen wie Camille Saint-Saëns oder auch Franz Liszt. Ihm zum Beispiel war bewusst, dass Jaëll als Frau niemals wirklich berühmt werden kann:

„Würde der Name eines Mannes auf ihren Kompositionen stehen, wären sie auf allen Klavieren zu finden.“

So verwundert es nicht, dass die Stücke von Marie Jaëll bis heute kaum verlegt sind. Wer von dieser Komponistin Noten sucht, hat es schwer. Große Teile ihrer fast 80 Werke gibt es nur auf Mikrofilm, oftmals Handschriften, welche in der National- und Universitätsbibliothek in Straßburg lagern. Auch zur Pianistin selbst findet sich kaum Material. Mit den beiden gerade erschienenen Publikationen ändert sich das. Doch wer war diese Frau, die jetzt auf einmal so viel Beachtung findet?



1846 wird Marie Jaëll als Marie Trautmann auf dem Land im Elsass geboren. Mit sechs Jahren sitzt sie zum ersten Mal am Klavier und ist fasziniert. Es ist sofort ihr Instrument. Jaëll gilt als Wunderkind, kommt mit zehn schon ans Pariser Konservatorium und macht als Teenager bereits Tourneen quer durch Europa.

Marie Jaëll spielt alle großen Komponisten ihrer Zeit. Doch sie spielt nicht nur einfach gut, sie spielt brillant. So führt Jaëll zum ersten Mal überhaupt alle 32 Beethoven-Sonaten hintereinander auf und spielt auch das komplette Klavierwerk von Franz Liszt. Ein Kraftakt physisch und mental. Doch unbändig ist ihre Liebe zur Musik und zu ihrem Instrument:

„Ich liebe es, leidenschaftlich Klavier zu spielen. Das ist eine der größten Freuden meines Lebens. Es ist schön, zu fühlen, dass man seine ganze Seele in diese Elfenbeintasten legen kann.“

Jaëll spielt nicht nur allein zahlreiche Konzerte, oftmals auch gemeinsam mit ihrem Mann, dem Pianisten Alfred Jaëll. Sie ist befreundet mit Camille Saint-Saëns, mit Johannes Brahms und natürlich Franz Liszt. Nach und nach beginnt die Pianistin auch eigene Musik zu schreiben. Ihre Werke werden im Gewandhaus in Leipzig aufgeführt, in Paris oder Antwerpen. Doch egal, wie erfolgreich dieses Musikerin auch ist, sie bleibt immer im Schatten ihrer Kollegen – auch wenn sich die Rezensenten vor Lob überschlagen:

„Sie ist Frau, das ist richtig, aber durch ihre Musik ließe sich nicht ihr Geschlecht erkennen. Welche Hemmungslosigkeit, Kühnheit und Männlichkeit! Keine Frau hat jemals eine solche Kraft, eine solche Energie und einen solchen Willen gezeigt.“

Die Worte der Presse damals machen neugierig. Wer ist also diese Frau, die mit ihrer Musik und mit ihrem Spiel so beeindruckt? Genau diesen Fragen nähern sich die beiden gerade erschienenen Bücher von unterschiedlichen Seiten. Beide im Taschenbuchformat, das eine herausgegeben von der Stiftung Palazzetto Bru Zane. Eine französische Stiftung mit Sitz in Venedig, die bewusst musikalische Schätze vor allem der Romantik erforscht und dann publiziert: Ein Buch mit festem hellblauen Einband auf dem rot das Konterfei der Komponistin leuchtet.



Die andere Ausgabe dagegen erscheint in elegantem Grau und ist herausgekommen beim Verlag Weimar. Geschrieben hat diese erste deutsche Biografie über Marie Jaëll die Pianistin Cora Irsen. Seit Jahren führt die in Weimar lebende Musikerin nicht nur die Werke der französischen Komponistin auf. Gerade hat sie das gesamte Klavierwerk Jaëlls eingespielt, und damit liegt zum ersten Mal eine vollständige Aufnahme vor. Doch Irsen hat darüber hinaus nach Briefen, Noten, Rezensionen in Archiven und Bibliotheken gesucht, ist an Orte aus Jaëlls Lebens gereist, um ein vollständiges Bild dieser Frau zu gewinnen. Auf 100 Seiten kann man in das Leben der Marie Jaell eintauchen, lernt, einfühlsam beschrieben, eine Frau kennen, die zerrissen ist zwischen ihrem Leben als hochbegabte Künstlerin und Ehefrau. Eine Intellektuelle, die sich mit Nietzsche und Schopenhauer beschäftigt, die viele Fragen stellt, Antworten sucht und dabei immer wieder an ihre Grenzen stößt. Eine anschauliche Biografie, bestückt mit zahlreichen Briefen und Fotos. Neben vielen Porträts findet sich dabei auch eines von ihrer eindrucksvollen Hand. Denn Marie Jaëll ist eine angesehene Klavierpädagogin. Sie will verstehen, wie Klavierspielen funktioniert. Dafür forscht sie akribisch Zeit ihres Lebens, beschäftigt sich ganz intensiv mit der Physiognomie der Hand und publiziert auch ihre Ergebnisse. Albert Schweitzer ist einer ihrer Schüler und begeistert von ihrer wissenschaftlichen Arbeit:

„Ich bin dieser genialen Frau so viel schuldig. In dem ich mit Marie Jaëll arbeite, habe ich meine Hand völlig verändert. Dank einer rationalen Übung bin ich mehr und mehr Herr meiner Finger geworden.“

Genau diesem Part in Jaëlls Leben widmet sich auch das Buch, das die Stiftung Palazzetto Bru Zane herausgegeben hat. Innerhalb der rund 60 Seiten kommt die Pianistin und Pädagogin in zwei Kapiteln selbst mit Ausschnitten aus ihren Publikationen zu Wort. Keine typische Biografie also, die die Stiftung da präsentiert. Außerdem nähern sich in vier Kapiteln unterschiedliche Autoren dieser Musikerin. Strikt nach Kapitel geordnet, lernt man Jaëll erst rein biografisch kennen, danach ihre Kompositionen und schließlich die zahlreichen Korrespondenzen. Geordnete Blickwinkel, die sich lohnen. Einziger Wehrmutstropfen, alle Texte sind ausschließlich auf Englisch oder Französisch. Das Plus bei dieser Ausgabe aber sind die drei CDs, die zu diesem Buch dazu gehören, darauf eine breite Auswahl der Werke Jaëlls: von ihren Klavierstücken, über ihre Lieder bis hin zu ihren Konzerten.



Zwei Bücher, die sich einer Frau nähern. Einer Frau, die, auch wenn sie bisher zu den eher unbekannten Musikerinnen des 19. Jahrhunderts zählt, das hoffentlich nicht mehr lange bleiben wird.

Buchkritik vom 30.3.2016 aus der Sendung „SWR" Cluster“