Vielseitige Künstlerin

Buchkritik vom 9.3.2016



Als berühmte Sängerin, Komponistin, Pianistin und Pädagogin war Pauline Viardot-Garcia Inspiration für Zeitgenossen wie Hector Berlioz, Charles Gounod und Giacomo Meyerbeer. Erstmals auf Deutsch ist nun die Biografie „Pauline Viardot-Garcia. Fülle des Lebens“ erschienen. Darin beschreibt die Autorin Beatrix Blochard den Einfluss der Künstlerin auf das Musikleben des 19. Jahrhunderts, angereichert mit wertvollen Quellen.

SWR böhlau - BEATRIX BORCHARD: PAULINE VIARDOT-GARCIA | Fülle des Lebens Verlag: böhlau ISBN: ISBN 978-3-412-50143-3

Pauline Viardot-Garcia liebte es, Maßstäbe zu setzen. So überließ sie kein Detail ihrer Interpretation dem Zufall, als sie 1859 die Partie des Orpheus zum Leben erweckte: Vom Kostüm über den mimischen und gestischen Ausdruck bis hin natürlich zum Gesang, zu Verzierungen und Haltetönen – alles hat sie bedacht, wie etwa eine Foto-Reihe und Kommentare in den Noten zeigen. Dabei hat sie auch die Ideen von Hector Berlioz selbstständig verändert, wenn es ihr nötig erschien. Ihre gemeinsame, 1859 in Paris uraufgeführte Fassung der Orpheus-Oper von Christoph Willibald Gluck sorgte für eine Gluck-Renaissance und gilt bis heute als epochal.

Auf die Liste jener Komponisten, die Pauline Viardot-Garcia inspirierte, gehören neben Berlioz auch unbedingt Charles Gounod und Giacomo Meyerbeer. Für alle drei Komponisten war die Ausnahmesängerin mehr als die ideale Interpretin ihrer Werke, sie war eine „Mitarbeiterin“ – wie Meyerbeer sie selbst einmal bezeichnete. Die jüngste Tochter des berühmten Belcanto-Tenors Manuel Garcia der Ältere war also beteiligt am Schaffensprozess etwa von Meyerbeers Oper „Der Prophet“ oder von Gounods Opernerstling „Sapho“. Doch diese schöpferischen Anteile hätten neben ihren Bühnenerfolgen bisher wenig Niederschlag in der Viardot-Literatur gefunden – darauf weist Beatrix Borchard in ihrer Biografie hin. Vielmehr sei eine typische biographische Darstellungsweise, dass Viardot-Garcia ihre Bedeutung erst über diese berühmten Männer erlangt habe. Gern werden ihr auch Affären angedichtet. Mit solchen Spekulationen räumt Borchard entschieden auf.

Im Laufe eines Jahrzehnts ist die 440 Seiten starke Biografie über Pauline Viardot-Garcia entstanden. Beatrix Borchard, eine Hamburger Musikwissenschaftsprofessorin und Pionierin der musikwissenschaftlichen Gender-Forschung, erzählt dabei nicht einfach das Leben dieser herausragenden Künstlerin nach, sondern sie skizziert zunächst auf knapp 50 Seiten den Weg Viardot-Garcias in Kürze, um dann zentrale Aspekte ihrer Biografie zu fokussieren.

Neben ihrem Hauptberuf Sängerin entwickelte Pauline Viardot-Garcia schnell ein ganzes Spektrum an künstlerischen Aktivitäten und beeinflusste stark das kulturelle Leben in Deutschland, Frankreich, Russland und zeitweise auch in England. Die Biografin hat gemeinsam mit anderen Forscherinnen zahlreiche neue Quellen erschlossen wie Kompositionen, Skizzen und Briefe. Und diese Quellen zieht sie auch heran, um zu zeigen, wie fließend die Grenzen zwischen den verschiedenen Tätigkeiten von Pauline Viardot-Garcia waren. Borchard interessiert besonders, wie eng das Singen mit dem Komponieren und dem Unterrichten zusammenhing. So schrieb die 1821 in Paris Geborene nach ihrem endgültigen Bühnenabschied für ihre Schülerinnen Salonoperetten, die stark improvisatorischen Charakter besitzen.

1863 zog Pauline Viardot-Garcia mit ihrer Familie und ihrem Herzensfreund, dem Schriftsteller Ivan Turgenev, nach Baden-Baden. Dort baute sie sich in ihrem Garten ein kleines Opernhaus und führte hier ihre Salonoperetten vor einem illustren Publikum auf. Da die Besetzungen immer wieder wechselten ebenso wie die Möglichkeiten der Stimmen, passte sie ihre Werke immer den Gegebenheiten an. Eine charakteristische Aufführungspraxis, die Beatrix Borchard anschaulich schildert.

Borchard setzt in ihrer Biografie darüber hinaus stark darauf, Originaldokumente für sich wirken zu lassen. So gibt es immer wieder Montagen von Zitaten etwa aus Zeitungsartikeln oder Briefen zu einzelnen Themen. So natürlich zu Viardot-Garcias Stimme, die außergewöhnlich ausdrucksstark gewesen sein muss. Ebenso baut die Autorin umfangreiche Auszüge aus Briefwechseln mit ihren Freundinnen und Freunden ein.

„Fülle des Lebens“ – so der passende Untertitel der Biografie über Pauline Viardot-Garcia. Und diese Fülle vermittelt sich beim Lesen. Es ist ein Verdienst von Beatrix Borchard, dass sie durch eine klare Struktur und Sprache zentrale Facetten der Ausnahmekünstlerin einfängt. Dabei reflektiert sie immer wieder sachkundig übliche Klischees beim Blick auf Künstlerinnen. Und Borchard resümiert am Ende: Viardot-Garcia habe ihre Arbeit und ihre Werke als Gemeinschaftsproduktion verstanden. Ein Gegenprogramm zum einsam schaffenden Komponisten. So ist diese Biografie auch ein Beitrag zur Frage, wie Musikgeschichte offener betrachtet und definiert werden kann.

Buchkritik vom 9.3.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“