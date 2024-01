Lesenswert

Buchkritik vom 24.2.2016

SWR böhlau - Robert Lackner: Hugo Botstiber und das Wiener Konzerthaus | LEBEN UND WIRKEN EINES KULTURMANAGERS VOM FIN DE SIÈCLE BIS ZUM ANSCHLUSS Verlag: Böhlau ISBN: ISBN 978-3-205-79678-7

Richard Strauss hat das Festliche Präludium für Orgel und Orchester eigens für das Eröffnungskonzert des Wiener Konzerthauses am 19. Oktober 1913 komponiert. Äußerst glücklich dürfte Hugo Botstiber dieser Musik gelauscht haben; war doch das Wiener Konzerthaus zu einem großen Teil das Resultat seines unermüdlichen Einsatzes im Vorfeld gewesen. Allein worin dieser ganz konkret bestanden hat, darüber erfährt man kaum etwas in Robert Lackners Buch. Das Problem ist generell die Quellenlage: Große Teile des Archivs der Konzerthausgesellschaft sind in den 1970er Jahren vernichtet worden. Es blieben lediglich die Protokolle der regelmäßigen Sitzungen der Direktion erhalten. An denen und an den Erinnerungen von Botstibers Sohn Dietrich muss sich der Autor nun chronologisch entlanghangeln – zumal auch persönliche Dokumente aus dem Nachlass des Wiener Kulturmanagers weitgehend fehlen.

Das hat zur Folge, dass Lackners Buch über weite Strecken vor allem die Entwicklung der Institution Konzerthausgesellschaft nachzeichnet und Botstibers offizielles Handeln als dessen Generalsekretär. Man erfährt beispielsweise saisonweise wie sich die Finanzen der Gesellschaft in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen entwickelt haben. Zudem kommt das nicht immer unproblematische Verhältnis zum Wiener Musikverein zur Sprache, sowie die langjährige Kooperation mit dem jungen österreichischen Rundfunk. Daraus geht hervor, dass der umtriebige Generalsekretär offenbar über ein gut ausgebautes Netzwerk nicht nur innerhalb der Wiener Musikszene verfügt haben muss. So ist es ihm während seiner Tätigkeit für das Konzerthaus etwa gelungen, u. a. Dirigenten wie Karl Böhm oder Bruno Walter für das eigene Orchester zu verpflichten.

Besonderen Wert legt Autor Robert Lackner darauf, Botstiber als verdienstvollen Förderer der zeitgenössischen Musik darzustellen. Regelmäßig betont er die ausgeprägten künstlerischen Ambitionen des Juristen und Musikwissenschaftlers. Allein über dessen persönliche Vorlieben für bestimmte Musikrichtungen, seine Haltung im vielfältigen Geflecht der unterschiedlichen Avantgardeströmungen der 1920er und 30er Jahre erfährt man kaum etwas. Nachweislich hat Botstiber vor allem zwei Vertreter der so genannten zweiten Wiener Schule in seine Programme mit einbezogen: seine persönlichen Freunde Alexander von Zemlinsky und Arnold Schönberg. Es sind allerdings eher weniger progressive Werke wie etwa dessen „Gurrelieder“ oder das Streichsextett „Verklärte Nacht“; Musik also, die sich noch sehr stark am romantischen Klangideal orientiert.

So wenig man über Botstibers konkrete künstlerische Ambitionen bei der Programmplanung erfährt, so wenig auch über ihn als Mensch. Autor Robert Lackner behilft sich deshalb im Kapitel über seine Jugend- und Lehrjahre mit einer allgemeinen Darstellung der sozialen Lage und den Hoffnungen jüdischer Immigranten im Wien des späten 19. Jahrhunderts. Botstiber stammte aus einer einfachen, ursprünglich in Ungarn ansässigen Holzhändler-Familie, die ihr Glück in der Hauptstadt des Habsburger-Reiches gesucht hat. Und das bestand für diese Bevölkerungsgruppe damals in erster Linie im sozialen Aufstieg. Also durfte Hugo das Gymnasium besuchen, erhielt eine breit gefächerte Bildung, identifizierte sich voll mit den klassischen Wertvorstellungen des Wiener Bürgertums. Schließlich konvertierte er zum Katholizismus und entwickelte eine starke Neigung zur Kunst und vor allem der Musik, die dann seinen späteren Lebensweg prägen sollte.

Botstibers Karriere verläuft ziemlich geradlinig vom Gymnasium über das Studium der Rechts- und der Musikwissenschaft, seine Tätigkeit als Bibliothekar beim Musikverein, als Leiter von dessen Konservatorium bis zum Generalsekretär der Konzerthausgesellschaft. Im Jahr 1938 teilt er dann das Schicksal vieler sozial aufgestiegener Wiener Juden: nach dem so genannten „Anschluss“ Österreichs wird er aus dem Amt gedrängt, muss sich aus dem Musikleben zurückziehen und ein Jahr später nach Großbritannien fliehen. Hier kann der inzwischen über 60-Jährige aber nicht mehr an seine Wiener Karriere anknüpfen. Ein für seine Flucht maßgebliches Forschungsvorhaben über Joseph Haydn in England bleibt in seinen Ansätzen stecken. Im Exil stirbt der von einem Schlaganfall und sicher auch psychisch gezeichnete Hugo Botstiber am 15. Januar 1941 in der Nähe von London.

Robert Lackners Buch über Hugo Botstiber und das Wiener Konzerthaus ist ein sehr verdienstvolles Vorhaben, das sicherlich völlig zu Recht auf das Wirken dieses Mannes in der Wiener Musikszene und dessen Schicksal aufmerksam macht. Es bleiben allerdings vor allem in musikhistorischer Hinsicht einige Fragen offen, die sich vielleicht teilweise nicht beantworten lassen oder denen der Autor als Historiker nicht so detailliert nachgehen wollte. Dennoch ein lesenswertes Buch, das den Fokus bewusst einmal weg von der Kunstproduktion selbst auf den nicht minder wichtigen administrativen und organisatorischen Bereich der Kulturmaschinerie lenkt.

