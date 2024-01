Zwischen Liebeserklärung und Ironie

Buchkritik vom 17.2.2016



In zahlreichen von Robert Walsers Erzählungen, Gedichten und Prosatexten finden sich Bemerkungen zum Thema Musik: zu Komponisten, Werken und Musikern. Es ist kein Zufall. Roman Brotbeck, Musikwissenschaftler an der Hochschule der Künste in Bern und Reto Sorg, Leiter des Robert Walser-Zentrums in Bern, haben jetzt eine Anthologie mit Texten Walsers zur Musik herausgegen, die Walsers Verhältnis zur Musik nachgeht. Unter dem Titel "Das Beste, das ich über Musik zu sagen weiss" ist sie als Insel Taschenbuch erschienen. Dieter David Scholz hat das Buch für uns gelesen.

ROBERT WALSER: »DAS BESTE, WAS ICH ÜBER MUSIK ZU SAGEN WEISS« Verlag: INSEL VERLAG ISBN: ISBN 978-3-458-36120-6

Titel wie "Paganini", "Über eine Opernaufführung", "Ich wohnte einem Konzert bei" oder "Worte über Mozarts Zauberflöte" belegen das große Interesse des Schriftstellers Robert Walsers an der Musik. Doch sein Verhältnis zur Tonkunst war nie ungebrochen, wie Roman Brotbeck und Reto Sorg betonen. Die 60 Texte, die die Herausgeber aus seinem Gesamtwerk ausgewählt haben, sind einerseits Liebeserklärungen an die Musik, andererseits dokumentieren sie die durch und durch ironische Haltung Walsers zur allem Musikalischen. Es gibt Prosatexte, die sich explizit mit Musik befassen. Sie beschäftigen sich mit Beethoven, Offenbach, Chopin und Wagner, mit Oper, Sinfonik, Kammermusik, populärer und sogenannter Volksmusik. Und es gibt Erzählungen, in denen Walser vor allem musikalische Stimmungen, atmosphärische Kulissen und „Environments“ seiner Figuren, seien es Spaziergänger oder Wanderer beschreibt. Anders als beispielsweise Thomas Mann geht es Walser nicht um differenzierte Urteile über Musik, nicht um Analyse und Diskurs, sondern eher um die Schilderung von Menschen im Umgang mit Musik.

Über die Oper "Don Giovanni" schrieb Robert Walser am häufigsten. Mozart war sein Lieblingskomponist. In der Novelle "Der Spaziergang" oder "Frau von Twann" bekennt er sich dazu. Auch über die "Zauberflöte" und "Figaros Hochzeit" äussert er sich immer wieder, wenn auch oft mit ironischen Seitenhieben auf Libretti, alberne Inszenierungen und den Opernbetrieb als solchen, den er, wie alle „Aufführungsrituale“, verabscheute. In den Erzählungen "Konzert", "Aquarelle" und "Der Einsame" macht er sich lustig über das Über-hebliche und Wichtigtuerische des klassischen Musikbetriebs. Er verabscheute Musikkonsum als das Gegenteil von Versenkung und Konzentration. „Es wird zuviel musiziert heutzutage“, liest man in einem seiner Texte aus dem Jahre 1926, der als Reaktion auf Frank Wedekinds Sittengemälde "Musik" zu verstehen ist. Der Satz ist aktueller denn je.

Akkordeonmusik als Musik der armen und einfachen Leute schätzte Robert Walser besonders. Er hatte eine tiefsitzende Abneigung gegenüber allem Bildungsbürgerlichen, Pompösen und Aufgeblasenen des gesellschaftlichen Umgangs mit Musik. Musikalität an sich war Walser hingegen schon deshalb eigen, weil er als Schriftsteller geradezu musikalisch agierte, sprachlich wie dramaturgisch. In dem lesenswerten Kompendium seiner Äußerungen zur Musik kann sich der Leser ein Bild davon machen. Seine erotischen Liebesromanzen und Ständchen nennt Walser "Serenaden". Nicht ohne Grund vergleicht er seine literarischen Werke immer wieder mit musikalischen Formen. 1915 veröffentlichte er unter dem Titel "Kammermusik" eine ganze Reihe von Texten in der Vossischen Zeitung. 1918 plante er unter demselben Titel sogar eine Buchpublikation, die jedoch nicht realisiert wurde.



Zu singenden Frauen, zumal Opern- oder Operettensängerinnen, hatte Robert Walser ein gespaltenes Verhältnis. Aber, wie man in der klug zusammengestellten Anthologie feststellt, ist Walsers Haltung zur Musik grundsätzlich ambivalent, ja zwiespältig, was auch in seinen Äußerungen zu bestimmten Musikinstrumenten zum Ausdruck kommt. Die Geige etwa nennt er in dem Text "Paganini" aus dem Jahre 1912 noch „etwas Himmlisches". 1930 war sie für ihn ein „Marterinstrument“, wie man in dem kurzen Prosastück "Das Konzert" nachlesen kann. Die größte Wertschätzung erfährt in Walsers Texten jene Musik, die heimlichen Beobachtern und beiläufigen Zuhörern zu Ohren kommt, unaufdringliche Musik. Vor allem Tanzmusik mochte er, in der Ferne verklingende Töne à la Gustav Mahler und Musik vorbei ziehender Handwerksburschen, Musikkapellen oder Boote , wie man in seinen frühen Texten "Brentano. Eine Phantasie" und "Simon. Eine Liebesgeschichte" erfährt. Es ist der gebrochene Blick aufs Musikalische, die erfrischende Ironie im Umgang mit allem Tönenden, die diese Texte so lesenswert macht. „Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiss“, so schreibt Robert Walser in „Fritz Kocher's Aufsätzen“ : „Mir fehlt etwas, wenn ich keine Musik höre, und wenn ich Musik höre, fehlt mir erst recht etwas.“

Buch-Tipp vom 17.2.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“