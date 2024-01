Verschnörkelt-neobarock

Buchkritik vom 3.2.2016



Titel wie Le mal propre, Das eigentliche Übel: eine kritische Studie über die Verschmutzung unserer Umwelt, der realen wie der durch Graffitti verursachten oder der sympathische Aufruf eines Oldies an die Smartphone-Youngsters: Petite Poucette / Erfindet euch neu! – Michel Serres, französischer Philosoph, Jahrgang 1930, ist präsent. Auch auf dem deutschen Buchmarkt. Jetzt gibt es einen brandneuen Michel Serres zu bewundern – oder zu berätseln, wie Georg Beck meint.

Es gibt philosophische Bücher und solche, die aus Frankreich kommen. Was ein Unterschied ist – wie jeder weiß, der einmal das Abenteuer einer Strukturalismus-Lektüre hinter sich gebracht hat. Der Boden schwankt vor lauter symbolistischer Neuordnung, anarchischer Disziplinvermengung, Verweigerung dessen, was wir (in unserer „Naivität“) als „Sinn“ zu erkennen meinen. Sicher, wir haben uns gewöhnt daran. Und doch sind wir immer wieder von neuem überrascht, wenn das, was wir erwarten, und das, was wir lesen, derart in die Grätsche geht, dass es einen von den Beinen reißt.

Jüngstes Beispiel ein kleines Bändchen aus der fleißigen Feder von Michel Serres: „Musik“. So einfach wie umfassend kommt dieser Titel daher. Weiße Schrift auf blauem Grund. Man erkennt es sofort, das Klar-Design des Berliner Merve-Verlages, der so etwas wie ein Abonnement hat auf die Michel Serres-Übersetzungen ins Deutsche.

Bevor Michel Serres Philosoph geworden ist, ist er zur französischen Marineakademie gegangen. Zehn Jahre hat er Seeluft geschnuppert, um dann anzufangen, seine Bücher zu schreiben. Das Schweifende seiner Themen wie seines Stils mag daher rühren, dass er tatsächlich so viele Jahre auf einem Element unterwegs war, das keine Balken hat, dafür stets einen weiten Horizont. Egal, der Académie française war es recht. 1990 nahm sie Michel Serres auf in ihren Parnass.

Und jetzt also „Musik“: die deutsche Übersetzung des 2011 in Paris bei Pommier erschienenen Titels gleichen Namens. Wer sich an die Lektüre macht, angeregt durch die Aussicht, auf 160 Taschenbuch-Seiten substantielle Einsicht ins Thema zu gewinnen, läuft mit solcher Lektürehoffnung schnell auf Grund. Man kann auch sagen: erleidet einen Schiffbruch.

Enttäuscht wird zunächst die Erwartung, die von der clarité der Merve-Aufmachung ausgeht. Inhalt und Diktion von „Musik“ sind verschnörkelt-neobarock wie die trompetenden Engel auf dem Jugendstil-Cover der französischen Original-Ausgabe.

Das Wenige, das klar ist bei Serres, ist seine Gliederung in drei Kapitel. „Lärm“ überschrieben das erste, „Stimmen“ das zweite, „Wort“ das dritte. Was darin passiert, gleicht allerdings wiederum einem Abenteuer-Parcours. Da geht es gleich los mit Orpheus und seinen neun Musen. Serres belauscht sie beim freien Phantasieren:

„Höre Orpheus! Vernimm die Musik! Sie erfüllte ehemals den Raum dieser Theater. Heute durchströmt sie die Straßen und Plätze. Wer würde sprechen, wenn es sie nicht gäbe?“

Kapitel 2 bringt ein autobiographisch gefärbtes Mäandern durch Musik-Erlebnisse des Autors: Sehr ehrlich, sehr authentisch:

„Als Kind habe ich mir selber Lieder ausgedacht. So versuchte ich, die Raserei und den Lärm des Krieges zu überdecken.“

Kapitel 3 dann eine freie biblische Betrachtung über (Nietzsche würde hellhörg werden) die Geburt der Musik aus dem Geist der mit Johannes schwangeren Elisabeth sowie der mit Jesus schwangeren Gottesmutter Maria. Deren Lobpreis ist eingegangen in die katholische Liturgie und ist Gattung geworden in den „Magnificat“-Vertonungen. Beides interessiert Michel Serres nicht. Was ihn vielmehr interessiert, ist, was Maria und Elisabeth über ihre Schwangerschaft denken:

„Musik erlöse uns vom Schmerz. Musik, entfessle die Freuden unserer Emotionen.“

Zu sagen, dass „Musik“ von Michel Serres die Grenzen zur Literatur überschreitet, ist keine falsche, aber unvollständige Antwort. Der Autor, vielgereister Seefahrer, der er ist, würde selber, und zwar wohl ziemlich bedenkenlos, einen Schritt weitergehen – man könnte auch sagen – einen Schritt zurück: Philosophie, wie sie sich in der Antike aus ihrer Differenz zum Mythos gebildet hat, hält Serres für einen Irrweg. Philosophie, meint Michel Serres, muss zurück zum Lobgesang, muss zurück zum Mythos. Philosophie muss die Musen wieder anrufen:

„Dieses Buch über drei Kindheiten, drei große Erzählungen ... vermischt Kunst und Handwerk, Emotion und Vernunft, Körper und Seele, Wissenschaft und Religion: Skandal! Die Dinge der Welt, die Handlungen der Menschen, die Vernunft der Werke ... zeigen diesen alltäglichen Skandal. – Die Philosophie singt ihn!“

