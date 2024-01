Buchkritik vom 27.1.2016



Er ist Spross einer berühmten Familie: Frido Mann, der 1940 in Kalifornien geborene Sohn des jüngsten Thomas Mann-Sohnes Michael. Er wuchs hauptsächlich in der Schweiz, bei seiner Großmutter Katja Mann, auf und war der Lieblingsenkel von Thomas Mann, der ihm mit der Figur des des Nepomuk Schneidewein in seinem Roman „Doktor Faustus“ ein Denkmal setzte. Frido Mann hat Psychologie, Musik und Theologie studiert. Bis 1990 hat er als Professor für Psychologie in Münster gelehrt und gearbeitet. Seither betätigt er sich hauptsächlich schriftstellerisch.

SWR Fischer Taschenbuch - Frido Mann: An die Musik Ein autobiographischer Essay Verlag: Fischer Taschenbuch ISBN: ISBN 978-3-596-03376-8

Das von Franz Schubert vertonte Gedicht Franz von Schobers über die Dankbarkeit gegenüber der Musik, die in eine „bess‘re Welt entrücke“, ist dem neuesten Buch von Frido Mann als Motto vorangestellt. Das Buch ist auch nach dem Titel des Gedichtes benannt und will als Eloge an die Musik verstanden werden.

Frido Mann hat eine ganze Reihe von vielbeachteten Fachbüchern über Theologie, Psychologie und Medizin geschrieben, bevor er begann, sich in die erzählende schriftstellernde Tradition der Mannschen Familiendynastie einzureihen.

Die autobiographischen Romane „Professor Parsifal“ und „Der Infant“ machten den Anfang, dann folgte das Buch „Achterbahn. Ein Lebensweg“ und schließlich „Mutterland. Die Familie Mann und Brasilien“ sowie „Auf der Kurischen Nehrung“. Zur Erinnerung: Julia Mann, die Mutter Thomas Manns, stammt aus Brasilien, und auf der Kurischen Nehrung hatte Thomas Mann ein Ferienhaus. Nun hat sich Frido Mann einem zentralen Thema seines berühmten Großvaters zugewandt, dessen Verhältnis zur Musik:

„Dieses Verhältnis war in der Tat immer ein Liebesverhältnis. Und ich habe der Musik von früh an gelauscht, aufmerksam, nicht nur mit sinnlichem Interesse, sondern mit geistiger Aufmerksamkeit.“ (Thomas Mann)

Thomas Mann, der bekennende Wagnerianer, hat außerordentlich Geistvolles zur Musik geschrieben, nicht nur in Sachen Wagner. Sein Roman „Doktor Faustus“ ist eine Art Abrechnung mit Nazideutschland, eine Art Abrechnung auch mit der janusköpfigen Musik an sich. Man ist immer wieder erstaunt, über welche überragenden Musikkenntnisse, über welche musikalische Sensibilität Thomas Mann verfügte. Leider kann man das von seinem Lieblingsenkel Frido nicht sagen. Er ergeht sich in seinem autobiographisch orientierten Spaziergang durch die Musikgeschichte weitgehend im bildungsbürgerlich Allgemeinen. Seine Äußerungen zu Komponisten und Werken – ob von Bach oder Verdi, Debussy, Bruckner oder Schönberg – sind weder wirklich aufregend, noch originell. Auch zu Wagner, dem Abgotte seines Großvaters weiß er nicht viel mehr zu sagen, als dass er der ihn menschlich am meisten abstoßende Komponist sei, auch wenn man an Wagner nicht vorbeikomme, was er natürlich wisse. Umso verwunderlicher, dass ihn ausgerechnet der „Erlösungszauber“ Wagners, den nicht Wenige mit Unbehagen betrachten, so fasziniert habe, dass er ihn zum Beitritt zur römisch-katholischen Kirche bewog.

Warum hat Frido Mann dieses Buch über Musik geschrieben? – fragt man sich. Weil Musiker zu werden seit seiner Jugend ein Wunschtraum war, wie er bekennt, und weil die Musik in seiner Familie immer eine wichtige Rolle spielte. Einen Großteil seiner Ausführungen nehmen denn auch persönliche Erinnerungen ein: an musikalische Familienereignisse, Begegnungen mit Musikern und Komponisten und Verweise an die Rolle der Musik im Werk seines Großvaters ein. Aber als Leser erfährt man nichts wesentlich Neues oder Wichtiges dabei. Anders verhält es sich, wenn Frido Mann bei seinen Leisten bleibt und aus theologischer und psychologischer Sicht über die Musik schreibt.

Dass die Musik, nicht nur die Kirchenmusik, mit Macht „die Seele des Menschen ergreift“, Werte wie Sinn stiften und daher für den Menschen eine Art „geistiger Kompass“ sein kann, wie man bei Frido Mann liest, das möchte man so manchem heutigen Musikignoranten ins Stammbuch schreiben. Freilich weiß Frido Mann zwischen der „holden Kunst“ und dem „verführerischen Gift“ Musik zu unterscheiden, was Tolstoj einst in seiner Erzählung „Kreutzersonate“ zu dem Ausspruch bewog: „Sie erhebt die Seele nicht, sie zerrt sie hinab, sie stachelt sie auf.“ Wenn der Psychologe Frido Mann über „den schmalen Grat zwischen Gut und Böse“, über den Missbrauch und die Missbrauchbarkeit der Musik räsoniert, oder wenn er als Mediziner darüber schreibt, dass „akustische Wahrnehmung von uns in metaphysische Bedeutungsinhalte“ übersetzt werde, dann ist er ganz bei sich und in seinem Element. Er macht zurecht darauf aufmerksam, dass Musik zwar zu einer „inneren Werteorientierung und Sinnfindung an der Grenze zur Transzendenz“ verhelfen könne, „aber erst“, und nur dann, „wenn in ihr eine ausgeprägt menschliche Botschaft enthalten ist, unabhängig davon, ob es sich um Klassik, Popmusik oder Folklore“ handelt. Doch zu dieser Einsicht war – mit Verlaub gesagt – schon sein Großvater in seinem Roman „Doktor Faustus“ gekommen.

Buchkritik vom 27.1.1.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“