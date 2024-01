Kein erkennbares Konzept

Buchkritik vom 13.1.2016

SWR Laaber - Das große Tanzlexikon | Tanzkulturen – Eopchen – Personen – Werke Autor: Annette Hartmann / Monika Woitas (Hg.) Verlag: Laaber ISBN: ISBN 978-3-89007-780-2

„Tanz zählt zu den ältesten Kulturpraktiken des Menschen, daran besteht kein Zweifel“ – mit dieser etwas lapidaren Aussage beginnt das Vorwort des großen Tanzlexikons der beiden Herausgeberinnen Monika Woitas und Annette Hartmann. Die studierte Theaterwissenschaftlerin Annette Hartmann arbeitet auch als Tanzkritikerin, Monika Woitas habilitierte in Theaterwissenschaften mit dem Thema „Im Zeichen des Tanzes“. Beide forschen zu Tanz und dessen Geschichte. So verwundert es, dass ihnen die Struktur des Tanzlexikons völlig entgleitet. Auf rund 800 Seiten gibt es offenbar nur ein einziges Kriterium, das abgearbeitet werden muss – und das ist das ABC. Der Band beginnt mit den Aborigines und endet mit dem Volkstanz „Zwiefacher“. Er schlägt einen Bogen vom Ballett bis zum Hip Hop, von der Peking Oper bis zum Plagiat. Inhaltlich geht alles durcheinander, der Blick auf den Tanz ist so weit gefasst, dass sich nicht vermittelt, wer in das immerhin 98 Euro teure Werk eigentlich investieren soll.

Das Artikelverzeichnis ist von A-Z durch dekliniert, und wenn es der Zufall will, findet man auch tatsächlich, was man sucht. Wenn eben zum gesuchten Wort auch ein Eintrag da ist. Denn das Tanzlexikon ist weder nach Stücken, noch nach Jahrhunderten, noch nach Choreografen oder Tänzern gegliedert, sondern die Auswahl wurde nach einem nicht erkennbaren Konzept getroffen. Im Vorwort heißt es, die Stichwortliste sei nach „möglichst objektiven Kriterien“ entstanden.

Rund 80 Autoren sind dabei beteiligt. Kunsthistoriker, Ethnologen, Mediziner, Tanztherapeuten, Soziologen, Psychologen – ja und tatsächlich auch Musik- und Tanzwissenschaftler. Darunter viele unbekannte, aber mit Sabine Huschka, Anne do Paco, Katja Schneider und Gerald Sigmund wurden auch einige renommierte Tanzautoren und

-kenner bemüht, sich zu einzelnen Themen auszulassen.

Will man aber lesen, was zum Beispiel Anne do Paco schreibt, muss man wissen, dass sie beim Ballett am Rhein in Düsseldorf arbeitet, also vermutlich etwas über Martin Schläpfer zu sagen hat. Ansonsten findet man ihren Artikel nicht. Denn Seitenzahlen sind bei den Autoren nicht angegeben. Tatsächlich findet sich aber unter dem Stichwort: Schläpfer, Martin ein gelungener und fundierter Eintrag, der weniger wertend, mehr beschreibend den Schweizer Choreografen und Ballettdirektor des Ballett am Rhein vorstellt. Zu Recht hebt Anne do Paco Schläpfers bedeutende Werke „Kunst der Fuge“ zu Bach und „Ein Deutsches Requiem“ zu Brahms heraus.

Zurück zum ABC. Was man schon immer über die Aborigines wissen wollte, erklärt Birgit Abels im ersten Artikel des Tanzlexikons. Wer googelt, erfährt, dass sie Professorin der Musikwissenschaften in Göttingen ist. Ihre Darlegung ist in sich klar gegliedert in Begriffserklärung, Terminologie und Tanztradition. Man erfährt, dass es rund 400 Aborigines-Gruppen gibt und sich die meisten Aufführungen um Zeremonien, Heilungs- und Regenrituale drehen, die Tänzer dabei häufig Tierbewegungen nachahmen. Alles gut nachvollziehbar.

Doch diese Gliederung ist im nächsten Artikel, der „Abraxas“, ein Ballett in fünf Bildern nach Heinrich Heine thematisiert, schon wieder völlig aufgehoben. Strukturelle Vorgaben gibt es offenbar nicht, jeder schreibt, wie er will, über was er will. Dabei fehlen manche aktuelleren Informationen. Im Artikel über den Ausnahmekünstler, Tänzer und Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui hätte man auf jeden Fall erwähnen müssen, dass er ab diesem Herbst die Direktion des Königlichen Balletts in Flandern übernommen hat.

Die Auswahl der Stichworte stellt sich durch die Vielzahl der Autoren und deren Forschungsschwerpunkte völlig unsortiert da. Dabei findet man allerdings auch echte Kuriositäten, nach denen man vermutlich nie gesucht hätte: Die „Ballettratte“ zum Beispiel steht vor „Bausch, Pina“ – oder der „Gummistiefeltanz“ folgt direkt dem Artikel über die großartige Tänzerin Sylvie Guillem. Auslassungen über den sogenannten „Nackttanz“ eröffnen den Buchstaben „N“, der auch Neumeier, Nurejew und den „Nußknacker“ abhandelt. Es geht also alles durcheinander, Künstler, Werke, Stile, Jahrhunderte.

Dass es auch anders geht, hat der Tanzkritiker Jochen Schmidt mit seiner Tanzgeschichte gezeigt, die 2002 erschien. Schmidt traf eine Auswahl von 101 Choreografen, die er aus seiner Erfahrung für das 20. Jahrhundert als nennenswert empfand, und teilte sein Werk in maßgebliche Strömungen ein, so dass man eine zeitliche Gliederung nachvollziehen konnte. So entstand ein wichtiges zwar subjektives, aber dadurch auch eingängiges Nachschlagewerk des Tanzes.

Diesen Titel verdient das große Tanzlexikon nicht, es verliert sich in Tanzkulturen, Epochen, Personen und Werken. Was die Choreografen betrifft, so wurde immerhin eine Liste der großen Namen wie Balanchine, Bausch, Kylian, Neumeier oder Platel abgearbeitet. Das sind aber die, zu denen ohnehin schon viel geschrieben wurde.

Was völlig fehlt, sind neue Namen oder gar Entdeckungen. Nichts über den Franzosen Stéphen Delattre, der in Mainz die Delattre Dance Company aufgebaut hat. Nichts über Tim Plegge, den begabten Ballettdirektor des Hessischen Staatstheaters.

Und wenn man schon den Bogen so weit spannt, wie es das Tanzlexikon tut, wieso kein Wort über renommierte Tanzhäuser wie den Mousonturm, den Pact Zollverein oder Kampnagel? Diese Häuser sind es nämlich, die den freien Tanz abseits der Staats- und Stadttheater überhaupt am Leben halten.

Insgesamt bietet das Tanzlexikon unzählige Informationen, die zwar nach Alphabet geordnet sind, aber ansonsten inhaltlich völlig unsortiert und spärlich bebildert präsentiert werden.

