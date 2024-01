Detailreiche Untersuchung

Buchkritik vom 18.1.2016

SWR STUDIO●VERLAG - CHRISTIAN AHRENS | Die Weimarer Hofkapelle 1683-1851 Verlag: STUDIO●VERLAG ISBN: ISBN 978-3-89564-166-4

Die kulturhistorische Wende in der Musikgeschichtsschreibung ist in vollem Gang. Vorgemacht haben es die Gender-Studies: Kompromisslos haben sie diejenigen ins Licht gerückt, die vorher im Kernschatten der Heroen standen, der Männer, die die Geschichte gemacht haben. Jüngstes Beispiel: Eine armdicke Studie zur Weimarer Hofkapelle, jenem Klangkörper, dem auch Johann Sebastian Bach angehört hatte. In prominenter Position, wie man weiß.

Wie die Geschlechter-Studien so schaut auch Autor Christian Ahrens nicht mehr auf das Werk, das in den Kunst-Himmel zu erheben ist, nicht mehr auf das Genie, das es hervorgebracht hat. Ahrens wirft einen interessierten Blick auf das Personal, schaut sich an, wer es denn war, der die Musik tatsächlich gemacht hat in Weimar. Jeder bekommt da sein eigenes Kapitel: Die Trompeter, die Stadtmusiker, die Kapellisten, die Oboisten, Waldhornisten, Kapellmeister, Musikdirektoren. – Eine Auffächerung der handelnden Personen, im Prinzip natürlich von abhängig Beschäftigten, die er zugleich verknüpft mit der anderen, nicht weniger wichtigen Frage: Wer hat sie bezahlt, die Musik? Wer hatte das Sagen? Und: Was hatte das für Folgen?

Solcherart Zusammengehen von zwei Perspektiven, zwei Fragehaltungen gibt der detailreichen, zuweilen detailverliebten Untersuchung die unerlässliche Klammer. Auf der einen Seite die Alltagsgeschichte und Alltagsgeschichten, die das Leben, die Arbeit in einer Hofkapelle ausmachten. Im Grunde, sagt Ahrens, eine Kette von Auseinandersetzungen, Streitereien. Im Übrigen, darf man hinzufügen, bis hinein in die Abteilung Menschlich-Allzu-Menschliches.

Hier ein Vorfall vom Dezember 1802. Die hohe „Hoftheaterkommission“, besetzt u. a. mit dem „Herrn geheimen Rath von Goethe“, sieht sich veranlasst, ihr Disziplinarrecht anzuwenden:

„... der Hof Musikus Büchner, sonst ein guter fleißiger Mann, sey wieder in seinen alten Fehler des Truncks gefallen und sehr betrunken im gestrigen Concert erschienen. Gleich anfangs bei der Synphonie habe er sehr geschwankt, habe nicht blasen können, habe aber den Flötist Müller, der sich in Bereitschaft gehalten, auch nicht seinen Platz überlassen wollen. Endlich habe er so gewankt, daß er hinterwärts an die Wand gefallen sey, krank und halb ohnmächtig aus dem Saal gebracht worden.“

So gern man als Leser der Einladung zu solchen Schlüssellochblicken folgt – was Ahrens macht, ist alles andere als dies. Vielmehr macht er klar, inwiefern Disziplinlosigkeiten, Streitereien, Eifersüchteleien unter den Musikern letztlich das Ergebnis waren einer über lange Jahre unfähigen, an musikfernen Standesmustern festhaltenden politischen Leitung. Eine, die bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts sogar in eine Doppel-Regentschaft aufgespalten war. Es waren die Herzöge Ernst August I. und Wilhelm Ernst, die sich mit einer jeweils eigenen Orchesterpolitik um die Richtlinienkompetenz stritten. Ein steter Hemmschuh, Struktur gewordene Kunstfeindschaft.

„... er als ein armer unterster Diener wüßte nicht was er hierbey thun ud. laßen sollte ...“

bringt ein Untergebener das Dilemma der Musiker stoßseufzend auf den Punkt. Solcher sich über Jahre hinziehende Weimarer „Kapellstreit“ war derart kontraproduktiv, ja destruktiv, dass an der Sache interessierte Musiker letztlich nur das Handtuch werfen konnten. Mit der Folge, dass selbst ein amtierender Konzertmeister wie Johann Sebastian Bach lieber Arrest in Kauf nimmt als länger in diesem Tollhaus, seine Zeit zu vergeuden.

Strukturprobleme, die bis in die Anfangsjahre von Franz Liszt in Weimar nachwirken. Verschleppt wird über Jahre etwa die Integration der Militärmusiker in die Hofkapelle. Und gleich zwei Kapellmeister sind damit beschäftigt, Selbstverständlichkeiten durchzusetzen wie eine nicht nach Rang und Stand, sondern nach Instrumentengruppen ausgerichtete Sitzordnung.

Eine der längsten Eingaben in der Geschichte der Weimarer Hofkapelle stammt vom französischen Kapellmeister Hippolyte Chélard. Streitpunkt: Die Position des Dirigenten. Wo hat er zu stehen? Vor dem Orchester, mit Blick auf Partitur und Bühne? Sollte man meinen. In Weimar wie anderswo war das lange Zeit unüblich. Dirigenten hatten hinter dem Soufleurkasten zu stehen mit dem Rücken zum Orchester. – Eine Antwort der Weimarer Intendanz auf Chelards Eingabe ist nicht überliefert. Mag sein, dass sich die Einsicht im Stillen vollzogen hat. Soll ja vorkommen.

Buchkritik vom 18.1.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“