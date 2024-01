Höchst spannend

Buch-Tipp vom 16.12.2015

SWR C.H. Beck Verlag - Johannes Brahms - Die Lieder Autor: Matthias Schmidt ISBN: ISBN 978-3-406-68282-7

Als erstes muss ich ein Loblied anstimmen auf diese Reihe mit Monographien über Komponisten, einzelne Werkgruppen oder Instrumente. Das Besondere daran: Jedes der kleinen Bändchen zielt auf das absolut Notwendige, Wesentliche, setzt sich in gedrängter, durchaus anspruchsvoller, dabei aber meist gut lesbarer Form mit seinem Thema auseinander. Das Ganze auf kaum mehr als 120 Seiten, ohne Illustrationen, für den wohlfeilen Preis von 8,95 €. Es ist eine Reihe, die den Akzent unverkennbar auf die Inhalte legt, weniger auf die äußere Verpackung. Heute ist das alles andere als selbstverständlich und ein echtes Angebot an Studierende wie alle Interessierten!

Das gilt auch für das neue Buch über die Solo-Lieder von Johannes Brahms. Autor ist Matthias Schmidt, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Basel. Ein musikalischer Werkführer heißt es im Untertitel, aber er ist weit mehr als das. Brahms hat ja Zeit seines Lebens Lieder geschrieben, und insofern können sie als „Schlüssel für das Verständnis seines Komponierens insgesamt“ gelten. Eben dies demonstriert Schmidt ebenso nach- wie eindrücklich. So kommentiert er nicht nur die einzelnen Liedgruppen und Opera in chronologischer Abfolge, sondern stellt sie gleichzeitig in unterschiedlichste Zusammenhänge. Zum einen natürlich in den Kontext der Biographie und des übrigen Werks. Zum andern aber verbindet Schmidt mit den einzelnen Liedgruppen spezielle Fragen. Z.B., was es bedeutet, wenn Brahms Lieder, die auf den ersten Blick ziemlich heterogen wirken, unter einer Opus-Nummer zusammen fasst? Warum er Gedichte, die er für vollkommen hielt, gerade nicht vertonte, sondern sich auf solche kaprizierte, die der Musik etwas hinzuzufügen übrig ließen. Worin das bestehen konnte, dies zu verfolgen, ist einer der interessantesten Aspekte des Buches. Weiter: Was hat es mit dem so häufig rückblickenden, reflektierenden Charakter vieler Brahms-Lieder auf sich? Warum sind sie so selten unmittelbarer „Ausdruck eines bekennenden Ich“? Denn auch in seinen Liedern tendiert Brahms ja dazu, sich selbst, seine eigene Emotion zu verbergen. Umso mehr stellt sich die Frage, welche Rolle die Ironie spielt und welche die zahlreichen Anspielungen auf andere Musik insbesondere das Volkslied. Man weiß, wie wichtig für Brahms einzelne Interpreten waren, etwa Amalie Joachim, Julius Stockhausen oder Alice Barbi. Hatte er beim Komponieren bestimmte Stimmen im Kopf? Und wie hat sich dies in den Liedern niedergeschlagen? Was hatte es zu bedeuten, wenn ein eindeutiges Mädchenlied von einem Mann gesungen wurde? Und schließlich: Welche Rolle spielt der Aufführungsort, wie verändert sich das Lied bzw. sein Vortrag, wenn es nicht im häuslichen Salon, sondern im großen Konzertsaal aufgeführt wird?

Es ist diese Fülle der Fragestellungen, die diesen Band so anregend macht und die natürlich weit über den konkreten Anlass, eben die Brahmsschen Lieder hinaus geht. Man muss Schmidt nicht unbedingt bei jeder, nicht selten spekulativen Interpretation folgen. Entscheidend ist, dass er es schafft, Brahms‘ häufig unterschätzte Lieder zu einer höchst spannenden Angelegenheit zu machen und darüber hinaus: fast so etwas wie eine Bestandsaufnahme des Lieds in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu bieten, seiner literarisch-musikalischen, ästhetischen wie soziologischen Aspekte.

Buch-Tipp vom 16.12.2015 aus der Sendung "SWR2 Cluster"